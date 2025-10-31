سعر أقل عيار ذهب اليوم الجمعة 31-10-2025

استقر سعر أقل عيار ذهب في مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 31-10-2025 داخل محلات الصاغة المصرية.

سجل أقل جرام ذهب

وجاء سعر أدني أعيرة الذهب وهو من عيار 14 الأقل قيمة داخل محلات الصاغة.

آخر تحديث لأقل عيار ذهب

وصل آخر تحديث سجله سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 3513 جنيه للبيع و 3546 جنيه للشراء.

وحافظ المعدن الأصفر علي ثباته في أول تعاملات له اليوم داخل محلات الصاغة.

الذهب يستقر اليوم

ومع مستهل تعاملات اليوم الجمعة استقر سعر جرام الذهب على مستوى الأعيرة المختلفة من دون تغيير بعد سلسلة من الهبوط الأسبوعي.

الذهب ينخفض

وتراجع سعر الذهب مع بداية تعاملات أمس الخميس مسجلا انخفاضا بقيمة 40 جنيها على الأقل ليصل بذلك منخفضا بمعدل 210 منذ مطلع الأسبوع الجاري.

ويتعرض المعدن الأصفر لهزات قوية داخل السوق المحلي بعد اقتراب مشاوارات الولايات المتحدة الأمريكية والصين لتهدئة تداعيات الحرب التجارية بينهما.

بلغ آخر تحديث لسعر جرام الذهب نحو 5270 جنيه .

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 6022 جنيه للبيع و 6080 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر تداولا نحو 5270 جنيه للبيع و 5320 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 4517 جنيه للبيع و 4560 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم

ووصل سعر الجنيه الذهب إلي42.16 ألف جنيه للبيع و 42..56 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 3970 دولار للبيع و 3971 دولار للشراء

مجلس الذهب العالمي والمعدن الأصفر

أعلن مجلس الذهب العالمي اليوم عن حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثالث من عام 2025 ليصل إلى إجمالي 9.9 طن من الذهب، منخفضاً بنسبة - 14% عن مشتريات الربع الثاني من نفس العام، والذي كان قد سجل مشتريات إجمالية بقيمة 11.5 طن.

كما انخفضت مشتريات الربع الثالث من عام 2025 عن نفس الفترة من العام الماضي 2024 منخفضة بنسبة 5%.

مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية خلال الربع الثالث من العام سجل 4.4 طن لتنخفض بنسبة - 15% عن مشتريات الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 5.1 طن، كما جاءت أقل من مشتريات الربع الثاني من 2025 التي كانت عند 5.7 طن.

أما عن مشتريات السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الثالث من عام 2025 فقد سجلت 5.6 طن مرتفعة بنسبة 5% بالمقارنة مع مشتريات الربع الثالث 2024 التي كانت عند 5.3 طن، ولكن أقل من مشتريات الربع الثاني من العام الجاري من السبائك والعملات الذهبية عند 5.9 طن، بحسب بيانات نشرتها منصة جولد بيليون نقلاً عن مجلس الذهب العالمي

وأشار مجلس الذهب العالمي أن انخفاض مبيعات المشغولات الذهبية قد أصاب منطقة الشرق الأوسط بأكملها، حيث أثر الارتفاع الحاد في أسعار الذهب على القدرة على الشراء، وشجع على إعادة بيع بعض المشغولات الذهبية، كما أثرت الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية سلبًا على ثقة المستهلكين.