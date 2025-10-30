سعر الذهب مساء اليوم الخميس 30-10-2025

يستمر تعرض الذهب لنزيف حاد للأسبوع الثاني على التوالي وذلك مع بدء تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 30-10-2025؛ داخل محلات الصاغة المصرية.

الذهب يهوى

وفقد سعر جرام الذهب ما يقارب من 40 جنيها جديدة مقارنة بما كان عليه مساء أمس الأربعاء داخل محلات الصاغة.

استمرار التراجع

وفقا لمؤشرات وتحليلات السوق المحلي والتي أظهرت استمرار انخفاض الذهب منذ مطلع الأسبوع الجاري بمقدار قارب من حاجز الـ210 جنيهات علي الأقل .

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم

بلغ آخر تحديث لسعر جرام الذهب نحو 5270 جنيها.

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 6022 جنيها للبيع و 6080 جنيها للشراء

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر تداولا نحو 5270 جنيها للبيع و 5320 جنيها للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 4517 جنيها للبيع و 4560 جنيها للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وسجل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 3513 جنيها للبيع و 3546 جنيها للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

ووصل سعر الجنيه الذهب إلي42.16 ألف جنيه للبيع و 42..56 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 3970 دولارا للبيع و 3971 دولارا للشراء.

مجلس الذهب العالمي والمعدن الأصفر

أعلن مجلس الذهب العالمي اليوم عن حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثالث من عام 2025 ليصل إلى إجمالي 9.9 طن من الذهب، منخفضاً بنسبة - 14% عن مشتريات الربع الثاني من نفس العام، والذي كان قد سجل مشتريات إجمالية بقيمة 11.5 طن.

كما انخفضت مشتريات الربع الثالث من عام 2025 عن نفس الفترة من العام الماضي 2024 منخفضة بنسبة 5%.

مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية خلال الربع الثالث من العام سجل 4.4 طن لتنخفض بنسبة - 15% عن مشتريات الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 5.1 طن، كما جاءت أقل من مشتريات الربع الثاني من 2025 التي كانت عند 5.7 طن.

أما عن مشتريات السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الثالث من عام 2025 فقد سجلت 5.6 طن مرتفعة بنسبة 5% بالمقارنة مع مشتريات الربع الثالث 2024 التي كانت عند 5.3 طن، ولكن أقل من مشتريات الربع الثاني من العام الجاري من السبائك والعملات الذهبية عند 5.9 طن، بحسب بيانات نشرتها منصة جولد بيليون نقلاً عن مجلس الذهب العالمي.

وأشار مجلس الذهب العالمي أن انخفاض مبيعات المشغولات الذهبية قد أصاب منطقة الشرق الأوسط بأكملها، حيث أثر الارتفاع الحاد في أسعار الذهب على القدرة على الشراء، وشجع على إعادة بيع بعض المشغولات الذهبية، كما أثرت الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية سلبًا على ثقة المستهلكين.