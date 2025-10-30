قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب اليوم يتراجع.. عيار 21 يفقد 40 جنيهًا في أسواق الصاغة

إسراء عبدالمطلب

يُعد الذهب من أبرز الملاذات الآمنة التي يقصدها المستثمرون حول العالم في أوقات التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، كما يُعد من أهم السلع التي تتأثر بشكل مباشر بحركة الأسواق العالمية وسعر صرف العملات الأجنبية. 

ومع دخول الأسواق المصرية مرحلة من الاستقرار النسبي في أسعار الصرف، تشهد أسعار الذهب تغيرات طفيفة يومًا بعد يوم تعكس حالة الترقب لدى المتعاملين والمستهلكين.

اسعار الذهب اليوم الخميس

أسعار الذهب اليوم

وفي هذا السياق، شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من الاستقرار خلال تعاملات الخميس 30 أكتوبر 2025، بعد الانخفاض الملحوظ الذي سجلته المعدن النفيس خلال تعاملات الأربعاء، إذ فقد سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المحلي – نحو 40 جنيهًا دفعة واحدة، في ظل تذبذب الأسعار عالميًا وتأثرها بعوامل اقتصادية متعددة أبرزها تحركات الدولار الأمريكي والسياسات النقدية العالمية.

وتشير البيانات الصادرة عن الشعبة العامة للذهب إلى أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ اليوم 6125.71 جنيهًا، فيما استقر سعر جرام الذهب عيار 21 عند 5360 جنيهًا، وهو العيار الأكثر رواجًا في الأسواق المحلية. كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4594.29 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 42880 جنيهًا.

ويعزو خبراء السوق هذا الاستقرار إلى حالة الهدوء النسبي في الطلب داخل محال الصاغة بعد موجة من الارتفاعات المتتالية خلال الأسابيع الماضية، إضافة إلى استقرار نسبي في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار داخل السوق المحلية. 

ويرجّح الخبراء أن تشهد الأسعار تغيرات جديدة خلال الأيام المقبلة، تزامنًا مع تحركات الذهب في الأسواق العالمية وتوقعات المستثمرين لقرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة.

وعلى الصعيد العالمي، سجل سعر أوقية الذهب نحو 3997 دولارًا، وفقًا لبيانات الشعبة العامة للذهب، وسط حالة من الترقب في الأسواق الدولية لمسار السياسة النقدية الأمريكية واحتمالات خفض الفائدة خلال الربع الأخير من العام، وهو ما قد ينعكس مباشرة على أسعار المعدن الأصفر في الأسواق المصرية خلال الفترة القادمة.

ويؤكد المحللون أن الذهب سيظل ملاذًا آمنًا للمستثمرين في ظل التوترات الجيوسياسية والضبابية الاقتصادية العالمية، مع توقعات باستمرار التذبذب السعري حتى نهاية العام 2025، ما يجعل متابعة تحركاته اليومية أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء.

