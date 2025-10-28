تأجيل محاكمة 10 متهمين بالسطو المسلح على جواهرجي خليجي وسرقة 5 كيلو ذهب

أجلت محكمة جنايات الجيزة، محاكمة 10 متهمين بالسطو المسلح على جواهرجي خليجي بمنطقة العجوزة وسرقة 5 كليو ذهب إلى جلسة 26 نوفمبر المقبل.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 4249 لسنة 2025 جنايات قسم العجوزة، والمقيدة برقم 1615 لسنة 2025 كُلي شمال الجيزة، إن المتهمين"أدهم .م"، و" محمد.س"، و"أحمد.س"، و"أحمد.إ"، و"محمود.ط"، و"خالد.أ"، و"عمر.س"، و"جابر.م"، و"محمود.أ"، في اليوم العاشر من مارس 2025، سرقوا المنقولات "مجوهرات وعملات أجنبية" من محل مجوهرات (مالكة يحمل جنسية إحدى دول الخليج) عن طريق الإكراه حال تواجده داخل المحل رفقة "عامل" لديه، عقب مغادرة الموظفين المحل، حيث أن المتهمين نسجوا مُخططًا إجراميًا قسموا فيه الأدوار، هدفه سرقة محل مجوهرات مملوك لجواهرجي خليجي، إذ أعدوا لتلك العملية أسلحة نارية "مسدس صوت" وأسلحة بيضاء ولاصق طبي لإتمام الجريمة.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين باغتوا المجني عليهما "الجواهرجي" والعامل الذي كان معه، بالضرب وأشهروا أسلحة نارية في وجههما لبث الرعب في نفسيهما، حيث أنهما لم يقاوما أفراد العصابة، حتى تمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المنقولات "مشغولات ذهبية" والمبالغ المالية، ثم كبلوا أيديهم وكمموا فيهما بلاصقٍ أعُد سلفًا للعملية بغرض منعهما من الاستغاثة، ثم استولوا على جهاز تسجيل آلات المراقبة "دي في آر"، لإخفاء أثرالجريمة، وعقب إتمام العملية لاذوا بالفرار من مسرح الواقعة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين من الخامس حتى العاشر حسبما ذُكر في أوراق الدعوى، تهمة إخفاء أشياء مسروقة.

واستمعت النيابة العامة، لأقوال الجواهرجي الخليجي، ـ المجني عليه ـ الذي أكد أنه أثناء تواجده بالمحل خاصته لبيع المشغولات الذهبية، ورفقته عامل، فوجئ بدلوف المتهمين الأول والثاني والرابع داخل المحل مُشهرين في وجهيهما سلاحين ناريين "مسدس صوت" وسلاح أبيض "سكين"، مُهددين إياهما والامتثال لأوامرهم مما بث الرعب في نفسيهما وشُل مُقاومتهما؛ فرضحا لهم وأجرى فتح خزائن المشغولات الذهبية، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من سرقة المنقولات خاصته و مبالغ مالية ومشغولات ذهبية وهاتفين محمولين وجهاز تسجيل آلات المراقبة، ثم قيدوا حركتهما و كبلوا أيديهم بلاصق طبي وكمموا فيهما بغرض منعهما من الاستغاثة وعزي قصد المتهمين سرقتهما تحت وطأة الإكراه.

وتوصلت تحريات رجال البحث الجنائي، وفق اوراق الدعوى، أن المتهم الأول حتى الرابع اتفقوا على تنفيذ مخططهم الإجرامي لسرقة الجواهرجي الخليجي كرها عنه حال تواجده بالمحل خاصته "متجر مشغولات ذهبية"، حيث وأعدوا لذلك الغرض سلاحين - محدثي صوت وسلاح أبيض سكين ولاصق ومركبة آلية خاصة المتهم الأول.

وتابعت التحريات أن المتهمين وانتقلوا إلى المحل بقيادة المتهم الثالث، وما إن وصلوا وجهتهم ترقبوا خروج العاملين منه حتى منحت لهم الفرصة ودلف المتهمين الأول والثاني والرابع وأشهروا الأسلحة في وجه مالك المحل والعامل الذي كان يرافقه حينه، وقيدوا حركتهما بأن كمموا فيهما وكبلوا أيديهم بلاصق طبي، فيما انتظر المتهم الثالث بالسيارة قيادته أمام المحل لتأمين محيط مسرح الجريمة.

وذكرت التحريات أن المتهمين وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسيهما وشل مقاومتهما والاستيلاء على المنقولات خاصة الخليجي حال مباشرتهم الاستيلاء على المنقولات أخفى المتهم جزء من تلك المشغولات بين طيات ملابسه للاحتفاظ بها لنفسه، وعقب أن أتموا جرمهم لاذوا فرارا وبحوزتهم المسروقات، و عقب عودة المتهمين لتقسيم غنائمهم، غافلهم المتهم الثاني واستولى لنفسه على حقيبة المشغولات الذهبية، حيث تواصل مع المتهمين الخامس وحتى الثامن لمعاونته فى تصريفها؛ فاستجابوا لطلبه مع علمهم أنها متحصلة من جناية سرقة بالإكراه، وسلموها إلى المتهم التاسع مع علمه كونها متحصلة من جناية سرقة بالإكراه؛ فقام الأخير ببيعها إلى آخر نظير مبلغ نقدي كعمولة عن عملية البيع، وسلم النقود إلى المتهمين من الخامس حتى الثامن.