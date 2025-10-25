20 مرشحا يتنازلون عن المقاعد الفردية بانتخابات مجلس النواب

أعلن القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات عن انتهاء موعد التنازل عن الترشح لانتخابات مجلس النواب.

حيث تقدم عشرون مرشحاً بطلبات للتنازل عن ترشحهم على المقاعد الفردية، واعتمد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات هذه التنازلات على أن تنشر بصحيفتي الأخبار والجمهورية.

وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أنها تتابع مع لجان الرصد التي شكلتها بجميع محافظات الجمهورية كافة صور الدعاية الانتخابية لكافة المترشحين.

وتهيب بالجميع الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٥٣) لسنة ۲۰۲٥، فضلاً عن مدونة السلوك الانتخابي الصادرة عن الهيئة والمعلنة على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات.