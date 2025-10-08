الهيئة الوطنية للانتخابات: 1392 متقدما في اليوم الأول لتلقي طلبات الترشح لانتخابات النواب

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن 1392 شخصا قد تقدموا اليوم على مستوى الجمهورية بأوراق ترشحهم لخوض غمار المنافسة في انتخابات مجلس النواب المقبلة.

وقال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ، في تصريح مساء اليوم ، إن جميع المتقدمين بأوراق الترشح، جاءوا على النظام الانتخابي الفردي، ولم يشهد اليوم الأول أي طلب ترشح بالنسبة لنظام القوائم.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن لجان تلقي طلبات الترشح، باشرت أعمالها بانتظام في اليوم الأول من الأيام المحددة لتلقي الطلبات، وفي كافة المقار المحددة من قبل الهيئة بالمحاكم الابتدائية، وذلك اعتبارا من الساعة الـ 9 صباحا وحتى الساعة الـ 5 مساء.

كما تابعت غرفة العمليات المركزية بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، سير العمل على مدار الساعة من خلال البث الحي والتواصل المباشر مع المستشارين رؤساء اللجان، حيث رصدت الغرفة وجود إقبال كبير بجميع لجان تلقي طلبات الترشح بمختلف المحافظات.

وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه جرى التنسيق مع رؤساء لجان تلقي طلبات الترشح ومديريات الأمن، لتنظيم الحضور أمام اللجان، كما تم رفع جميع المستندات المقدمة من راغبي الترشح على البرنامج الإلكتروني الجديد الذي أعدته الهيئة لرقمنة المستندات وحفظها إلكترونيا.