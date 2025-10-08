قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصعيد جديد في غزة.. استشهاد وإصابة العشرات في قصف عنيف على القطاع
232 مادة مُستنسخة من قانون الإجراءات الجنائية القديم.. نقيب المحامين يكشف تفاصيل اعتراض النقابة
وزير الرياضة يرد على كيشو: راتبه الشهري 55 ألف جنيه
أول من توقع.. محمد رمضان يحتفل بتأهل منتخب مصر للمونديال
وزير الرياضة: تأهل المنتخب للمونديال فخر لكل المصريين
جيش الاحتلال: اعتراض مسيرتين تم إطلاقهما من اليمن باتجاه إيلات
الصحف العالمية تحتفي بمحمد صلاح بعد قيادته مصر إلى كأس العالم: لم يفقد حماسه
وزير الشباب: كرة القدم مزاج عام للشعب المصري.. ونحظى بدعم القيادة السياسية
وليـد صلاح الدين يكشف قيود التواصل الاجتماعي على لاعبي الأهلي وحالتهم النفسية
إسرائيل ترفض تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار
رئيس وزراء فرنسا المستقيل: سيكون لدينا رئيس حكومة جديد خلال 48 ساعة
السفير ماجد عبدالفتاح: الضغط الدولي على واشنطن مازال قائمًا لدعم القضية الفلسطينية|فيديو
أخبار البلد

الهيئة الوطنية للانتخابات: 1392 متقدما في اليوم الأول لتلقي طلبات الترشح لانتخابات النواب
أ ش أ

 أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن 1392 شخصا قد تقدموا اليوم على مستوى الجمهورية بأوراق ترشحهم لخوض غمار المنافسة في انتخابات مجلس النواب المقبلة.
وقال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ، في تصريح مساء اليوم ، إن جميع المتقدمين بأوراق الترشح، جاءوا على النظام الانتخابي الفردي، ولم يشهد اليوم الأول أي طلب ترشح بالنسبة لنظام القوائم.
وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن لجان تلقي طلبات الترشح، باشرت أعمالها بانتظام في اليوم الأول من الأيام المحددة لتلقي الطلبات، وفي كافة المقار المحددة من قبل الهيئة بالمحاكم الابتدائية، وذلك اعتبارا من الساعة الـ 9 صباحا وحتى الساعة الـ 5 مساء.
كما تابعت غرفة العمليات المركزية بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، سير العمل على مدار الساعة من خلال البث الحي والتواصل المباشر مع المستشارين رؤساء اللجان، حيث رصدت الغرفة وجود إقبال كبير بجميع لجان تلقي طلبات الترشح بمختلف المحافظات.
وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه جرى التنسيق مع رؤساء لجان تلقي طلبات الترشح ومديريات الأمن، لتنظيم الحضور أمام اللجان، كما تم رفع جميع المستندات المقدمة من راغبي الترشح على البرنامج الإلكتروني الجديد الذي أعدته الهيئة لرقمنة المستندات وحفظها إلكترونيا.

الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس النواب أوراق الترشح

طعمها حلو وبنحبها.. 3 مشروبات تطهّر الكبد من السموم والمواد الضارة

«لوسيد الكهربائية» تجميع 1000 سيارة خلال 90 يومًا‏ في السعودية

عشبة غير متوقعة تمنع الأمراض المنقولة والتهابات المفاصل.. تعرف عليها

