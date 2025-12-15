شخص يدعى تعدى آخر عليه بسلاح أبيض بالغربية .. والداخلية تكشف الحقيقة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الصبية من قيام أحد الأشخاص بإستيقافه وسرقته بالإكراه وتهديده بإلحاق الأذى به بإستخدام سلاح أبيض حال سيره بأحد الشوارع بالغربية.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 3 الجارى تبلغ لمركز شرطة المحلة من (أحد الأشخاص ، وبرفقته شقيقه "سن 14"- مقيمان بدائرة المركز) ، بقيام (عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بذات الدائرة) بالتعدى على شقيقه بالسب والضرب وتهديده بإلحاق الأذى به دون سبب.

وأمكن ضبط مرتكب الواقعة وبمواجهته أقر بقيامه بالتعدى عليه بالسب والضرب ونفى إستخدامه أسلحة بيضاء وذلك على إثر خلافات سابقة بينهما، وبإستدعاء المجنى عليه حضر رفقة والده وأقر بإدعائه الكاذب نكاية فى المشكو فى حقه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين.