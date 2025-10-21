ما بين رفض واستبعاد.. القضاء الإداري ينظر 40 طعنا من مرشحي انتخابات مجلس النواب

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الطعون المقدمة من المرشحين في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بعد غلق باب الترشح رسميا، وسط توقعات بصدور أحكام أولية باستبعاد عدد من المرشحين أو إعادة إدراج آخرين في الكشوف الانتخابية.

تلقت المحكمة خلال الأيام الثلاثة الماضية، نحو 40 طعنا على مستوى محافظتي القاهرة والجيزة، تقدم المرشحون بطعون تتعلق بقرارات استبعادهم أو بتعديل صفاتهم الانتخابية.

تعقد دوائر المحكمة جلسات عاجلة ومكثفة لسرعة الفصل في الطعون قبل انتهاء المدة المحددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، تمهيدًا لإعلان القوائم النهائية للمرشحين وبدء مرحلة الدعاية الانتخابية وفق الجدول الزمني.

من جانبها، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، كشوف أسماء المرشحين ورموزهم على النظامين الفردي والقائمة، وسيتم نشرها رسميًا في الجريدة الرسمية.

كانت لجان تلقي طلبات الترشح قد أغلقت أعمالها يوم الأربعاء الماضي، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بعد انتهاء المهلة المحددة لتلقي الطلبات على مدار ثمانية أيام متواصلة.