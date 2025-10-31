سعر أشهر عيار ذهب اليوم 31-10-2025

ثبت سعر أشهر جرام ذهب في السوق المصرية مع مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 31-10-2025 بدون تغيير.

سجل أشهر جرام ذهب

وتضمن سعر أشهر أعيرة الذهب وهو من عيار 21 الأكثر تداولا داخل محلات الصاغة.

آخر تحديث لأشهر عيار ذهب

وصل أخر تحديث سجله سعر عيار 21 الأكثر تداولا نحو 5270 جنيه للبيع و 5320 جنيه للشراء.

الذهب يحافظ على ثباته

وحافظ المعدن الأصفر علي ثباته في أول تعاملات له اليوم داخل محلات الصاغة.

الذهب يستقر اليوم

ومع مستهل تعاملات اليوم الجمعة استقر سعر جرام الذهب على مستوى الأعيرة المختلفة من دون تغيير بعد سلسلة من الهبوط الأسبوعي.

الذهب ينخفض

وتراجع سعر الذهب مع بداية تعاملات أمس الخميس مسجلا انخفاضا بقيمة 40 جنيه على الأقل ليصل بذلك منخفضا بمعدل 210 منذ مطلع الأسبوع الجاري.

ويتعرض المعدن الأصفر لهزات قوية داخل السوق المحلي بعد اقتراب مشاوارات الولايات المتحدة الأمريكية والصين لتهدئة تداعيات الحرب التجارية بينهما.

بلغ آخر تحديث لسعر جرام الذهب نحو 5270 جنيه .

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 6022 جنيه للبيع و 6080 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر تداولا نحو 5270 جنيه للبيع و 5320 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 4517 جنيه للبيع و 4560 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وسجل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 3513 جنيه للبيع و 3546 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

ووصل سعر الجنيه الذهب إلي42.16 ألف جنيه للبيع و 42..56 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 3970 دولار للبيع و 3971 دولار للشراء

مجلس الذهب العالمي والمعدن الأصفر

أعلن مجلس الذهب العالمي اليوم عن حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثالث من عام 2025 ليصل إلى إجمالي 9.9 طن من الذهب، منخفضاً بنسبة - 14% عن مشتريات الربع الثاني من نفس العام، والذي كان قد سجل مشتريات إجمالية بقيمة 11.5 طن.

كما انخفضت مشتريات الربع الثالث من عام 2025 عن نفس الفترة من العام الماضي 2024 منخفضة بنسبة 5%.

مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية خلال الربع الثالث من العام سجل 4.4 طن لتنخفض بنسبة - 15% عن مشتريات الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 5.1 طن، كما جاءت أقل من مشتريات الربع الثاني من 2025 التي كانت عند 5.7 طن.

أما عن مشتريات السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الثالث من عام 2025 فقد سجلت 5.6 طن مرتفعة بنسبة 5% بالمقارنة مع مشتريات الربع الثالث 2024 التي كانت عند 5.3 طن، ولكن أقل من مشتريات الربع الثاني من العام الجاري من السبائك والعملات الذهبية عند 5.9 طن، بحسب بيانات نشرتها منصة جولد بيليون نقلاً عن مجلس الذهب العالمي

وأشار مجلس الذهب العالمي أن انخفاض مبيعات المشغولات الذهبية قد أصاب منطقة الشرق الأوسط بأكملها، حيث أثر الارتفاع الحاد في أسعار الذهب على القدرة على الشراء، وشجع على إعادة بيع بعض المشغولات الذهبية، كما أثرت الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية سلبًا على ثقة المستهلكين.

الذهب والإحتياطي الفيدرالي

قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثانية خلال العام الجاري، يعكس تحولًا محسوبًا في توجه السياسة النقدية الأمريكية نحو دعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الضغوط على سوق العمل، لكنه في الوقت نفسه يعيد خلط أوراق المستثمرين عالميًا بين الأصول الآمنة والعالية المخاطر.

وأوضح عبد الوهاب في تصريحات صحفية، أن الأسواق المالية لم تُظهر رد فعل قويًا فور إعلان القرار، نظرًا لأن الخطوة كانت متوقعة مسبقًا وتم تسعيرها مسبقًا من قبل المستثمرين خلال الأسابيع الماضية، مشيرًا إلى أن تأثير الخفض جاء محدودًا على مؤشرات الأسهم والذهب والدولار في المدى القصير.

وأضاف أن تصريحات جيروم باول، رئيس الفيدرالي الأمريكي، التي أكدت أن إجراء خفض جديد للفائدة في ديسمبر "ليس أمرًا محسومًا"، ساهمت في استقرار الدولار وتجنب الضغوط على سعر صرفه، بعد أن هدأت توقعات المستثمرين بشأن مزيد من التيسير النقدي.

وأكد عبد الوهاب، أن الاقتصاد الأمريكي يواجه مزيجًا من المخاطر المزدوجة؛ فمن جهة هناك ضغوط تضخمية محتملة بسبب السياسات التجارية وفرض الرسوم الجمركية، ومن جهة أخرى تراجع نسبي في أداء سوق العمل، وهو ما يدفع صناع القرار في الفيدرالي إلى تبني نهج أكثر حذرًا في اتخاذ قرارات مستقبلية.