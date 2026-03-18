اتحاد التجديف يعلن تنظيم بطولتين للشواطئ أكتوبر المقبل

حصل الاتحاد المصري للتجديف برئاسة اللواء شريف القماطي، على حق استضافة منافسات البطولتين الأفريقية والعربية للتجديف الشاطئي لمختلف الأعمار السنية.

وتقام البطولتين العربية والأفريقية خلال شهر أكتوبر المقبل في مدينة العلمين الجديدة، بمشاركة عدد كبير من الدول والمنتخبات.

ومن جانبه قال اللواء شريف القماطي، أن استضافة البطولتين في مدينة العلمين الجديدة، تأتي ضمن سياسة وضعها الاتحاد المصري هدفها النهوض برياضة التجديف الشاطئية، وإعداد جيل مميز من اللاعبين يمكنهم حصد المراكز الأولى والميداليات في مختلف المناسبات القارية والعالمية والأولمبية أيضا.

وأوضح “القماطي”، أن هناك استعدادات قوية في الاتحاد المصري لتنظيم البطولة على الشكل الذي يليق وسمعة الدولة المصرية على استضافة وتنظيم أقوى وأكبر البطولات والأحداث العالمية.

وأكمل “القماطي”: “أتوقع مستوى فني مرتفع ومنافسة قوية في البطولتين العربية والأفريقية، في ظل مشاركة عدد كبير من المنتخبات”.