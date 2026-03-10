محمود عبد الحليم: منتخب التجديف حقق نتائج متميزة في البطولات الإفريقية والجزائر

أشاد الكابتن محمود عبد الحليم، المدير الفني للمنتخب المصري التجديف، بالإنجازات التي حققها الفريق في مختلف البطولات الدولية خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن المنتخب قد حقق نتائج إيجابية في بطولات الجزائر و البطولات الإفريقية.

وأوضح عبد الحليم أن الفريق تمكن من الحصول على ميداليات بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون، بالإضافة إلى الدعم المستمر من الاتحاد المصري للتجديف ومجلس الإدارة.

وأكد الكابتن محمود أن المنتخب المصري قادر على المنافسة في أي مواجهة مستقبلية، مشددًا على أن النجاح لا يقتصر فقط على المواجهات الحالية، بل يشمل أيضًا تطوير اللاعبين بشكل مستمر.

وأوضح أن هذا التطوير سيكون من خلال تنظيم معسكرات تدريبية قوية في الفترة المقبلة، تهدف إلى تحسين الأداء الفني للاعبين ورفع مستواهم في مختلف التخصصات.

وأعرب عبد الحليم عن ثقته في قدرة المنتخب على الحفاظ على تقدمه في المستقبل، مع التأكيد على أهمية الاستعداد الجيد لتحقيق المزيد من النجاحات في البطولات القادمة.