عيار 21 يفقد 600 جنيه.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن

من الكلبش لـ الصلح | الخطيب يطوي صفحة قضايا مرتضي منصور
سفير فرنسا بالقاهرة: جهد مصري استثنائي لإدخال المساعدات إلى غزة
3 نجوم| الإصابات تضرب القوام الأساسي في الأهلي قبل مواجهة المصري
ألمانيا ترسل قوات إلى مركز تنسيق وقف إطلاق النار في غزة وتؤكد دعمها لجهود السلام
رئيس الوزراء السوداني: استنفار بأجهزة الدولة لمجابهة التطهير العرقي في الفاشر
اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول التعاون الإسلامي يعلن بث افتتاح المتحف المصري الكبير إلى 57 دولة
موعد مباراة الأهلي ضد المصري في الدوري
استقالات وهمية في نادي الزمالك .. تقرير يرصد وقائع حقيقية بالأسماء
كرس حياته لتربية بناته..اختيار مهندس من الوادي الجديد الأب القدوة على مستوي مصر
كريمة يهاجم تصريحات عدم الإنجاب: هشاشة فكرية وسذاجة تخالف الشريعة الإسلامية
الدفاع الصينية: بكين منفتحة على تطوير العلاقات العسكرية مع الولايات المتحدة
من فيديوهات التيك توك للحبس.. القصة الكاملة لأزمة أم مكة بائعة الفسيخ
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
شهد سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 30 أكتوبر 2025 تراجعًا طفيفًا في مختلف الأعيرة داخل محلات الصاغة، بعد موجة ارتفاع قصيرة شهدها المعدن الأصفر أمس، متأثرًا بقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 0.25% لتسجل 4%، وهو ما انعكس على الأسواق العالمية.
 

عيار 21 مفاجأة.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الأحد

سعر الذهب الآن في مصر

وفيما يلي أسعار الذهب اليوم في مصر وفقًا لآخر تحديث في محلات الصاغة دون إضافة المصنعية:

سعر الذهب عيار 24: 6057.25 جنيهًا للبيع، و6000 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 22: 5552.5 جنيهًا للبيع، و5500 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 21: 5300 جنيهًا للبيع، و5250 جنيهًا للشراء

سعر الذهب عيار 18: 4542.75 جنيهًا للبيع، و4500 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 14: 3533.25 جنيهًا للبيع، و3500 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 12: 3028.5 جنيهًا للبيع، و3000 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 9: 2271.5 جنيهًا للبيع، و2250 جنيهًا للشراء

سعر الجنيه الذهب: 42400 جنيهًا للبيع، و42000 جنيهًا للشراء

سعر أوقية الذهب: 3972.98 دولارًا للبيع، و3972.61 دولارًا للشراء

تراجع في سعر الذهب عيار 21 مقارنة بآخر تحديث

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم، وهو العيار الأكثر تداولًا في السوق ، تراجعًا بنحو 15 جنيهًا مقارنة بآخر تحديث في منتصف الأسبوع، ليواصل المعدن النفيس هبوطه الهادئ بعد أن فقد ما يقرب من 600 جنيه من أعلى سعر سجله في بداية شهر أكتوبر، عندما وصل إلى 5900 جنيه للجرام بدون مصنعية.

ويُعزى هذا الانخفاض هدوء التوترات التجارية العالمية واستعاد الدولار قوته مؤقتًا ودفع المستثمرين إلى الاتجاه نحو الأصول المالية بدلاً من الذهب كملاذ آمن.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية 

تجدر الإشارة إلى أن سعر الذهب اليوم المعلن داخل محلات الصاغة لا يشمل المصنعية، والتي تختلف من محل لآخر وفقًا لنوع المشغولات الذهبية ومكان البيع، حيث تتراوح قيمة المصنعية بين 100 و250 جنيهًا للجرام الواحد، تضاف إلى السعر النهائي عند الشراء.

 الفارق في المصنعية بين المشغولات اليدوية والمصنوعة بالماكينات يمكن أن يكون كبيرًا، إذ تزيد المصنعية على القطع الدقيقة أو التي تتضمن تصميمات معقدة، فيما تقل على السبائك والجنيهات الذهب.

توقعات أسعار الذهب خلال 2026

تشير التوقعات الاقتصادية إلى أن أسعار الذهب العالمية قد تشهد قفزة كبيرة خلال العام المقبل 2026، لتصل إلى 6000 دولار للأوقية، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية واستمرار الحروب التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى.

ويرى محللون أن استمرار سياسات خفض أسعار الفائدة عالميًا سيدعم الطلب على الذهب كأداة تحوط رئيسية ضد التضخم، خاصة مع تزايد المخاطر المالية في الأسواق الناشئة.
 

سعر الذهب اليوم في مصر

عوامل تؤثر في حركة أسعار الذهب

محليًا، تتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل، من أبرزها:

  • سعر الدولار مقابل الجنيه 
  • اتجاهات البنوك المركزية العالمية فيما يتعلق بأسعار الفائدة
  • حجم الطلب المحلي على الذهب الخام والمشغولات
  • أسعار الأوقية في البورصات العالمية

وعلى الراغبين في الشراء خلال هذه الفترة بمتابعة تغيرات سعر الذهب اليوم بشكل دوري، والشراء في حال استمرار التراجع، خاصة أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى إمكانية عودة الأسعار للارتفاع مع بداية العام الجديد.

