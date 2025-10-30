الذهب يواصل الصعود وعيار 24 يتجاوز 6 آلاف جنيه

واصلت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025 اتجاهها الصعودي، مدفوعة بتقلبات المعدن الأصفر عالميًا وتغيرات في حركة العملات الأجنبية بالسوق المحلية.

وجاءت الأسعار وفقًا لآخر تحديث على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24 6018 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 5265 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 4513 جنيها.

سعر الذهب عيار 14 3510 جنيه.

سعر الذهب عيار 10 2507 جنيه.

سعر وقية الذهب

187153 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

42120 جنيه.



ويرى خبراء أن المعدن النفيس لا يزال يمثل الملاذ الآمن للمستثمرين والأفراد، خاصة في ظل التوترات الاقتصادية العالمية، مؤكدين أن الإقبال على الذهب مستمر سواء بغرض الاستثمار أو الادخار.

كما أشار محللون إلى أن السوق المصرية تتأثر بشكل مباشر بحركة البورصات العالمية، إضافة إلى تغيرات سعر صرف الدولار، وهو ما ينعكس بوضوح على الأسعار اليومية للذهب محليًا.

وفي ظل هذه المستجدات، نصح خبراء الاقتصاد المتعاملين بمتابعة الأسعار بشكل لحظي قبل الإقدام على قرارات البيع أو الشراء، لاسيما أن السوق يشهد تذبذبًا قد يفتح المجال لموجات ارتفاع جديدة خلال الفترة المقبلة.