قوات الاحتلال تقتحم جنين ونابلس والمستوطنون يواصلون الاعتداءات على المزارعين
جعلت لنا هيبة أمام العالم.. بسمة وهبة توجه رسالة شكر إلى الرئيس السيسي
أبو الحسن يثير الجدل: من ينجب طفلًا في هذا الزمن شديد الأنانية
على الونش بدون حماية.. زوجه خالد الصاوي تكشف سبب وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح
هل يجوز ارتداء الذهب الأبيض للرجال؟.. اعرف حكم الشرع
القومي للمرأة ينظم ندوة "معًا بالوعي نحميها- صوتك أمانة" لتعزيز المشاركة السياسية
ترامب وشي في لقاء محوري ببوسان.. اختبار جديد للعلاقات بين واشنطن وبكين
المحكمة الإسرائيلية ترفض مجدداً طلب فريق نتنياهو تخفيف جدول محاكمته
لحماية الأطفال.. غلق فوري لمحال بيع وتأجير السكوتر الكهربائي بالقاهرة
سلطانة الأفراح رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر
عمري ما قطعت رزق حد.. شوبير يعلن بالدموع رحيله عن قناة الأهلي
كانت بتلعب بالسلاح.. كواليس إطلاق سيدة النار على زوجها بالشيخ زايد
ديني

هل يجوز ارتداء الذهب الأبيض للرجال؟.. اعرف حكم الشرع

ارتداء الذهب الأبيض للرجال
ارتداء الذهب الأبيض للرجال
أحمد سعيد

من المعروف أن ارتداء الذهب محرم على الرجال، فهي زينة اُختصت بها النساء وحرمها الشرع الشريف على الرجال، ولكن يحير بعض الناس أسئلة عن حكم ارتداء الذهب الأبيض للرجال كما شائع عن اسمه بين الناس فهل يجوز ارتداء الذهب الأبيض للرجال؟ أم إن هذا المعدن أيضا محرم على الرجال، وهو تساؤل يدور حوله جدل كبير، وقد أجابت دار الإفتاء المصرية عنه وبينت حكمه الشرعي في السطور التالية نتعرف على الإجابة.

حكم ارتداء الذهب الأبيض للرجال

وفي إطار توضيح أحكام الشرع الشريف، بيّنت دار الإفتاء حكم ارتداء الذهب الأبيض للرجال وذلك في منشور لها عبر موقعها الرسمي.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية حكم ارتداء الرجال لخواتم مصنوعة من الذهب الأبيض، مشيرةً إلى أن الحكم الشرعي يختلف باختلاف المقصود من هذا المصطلح.

وقالت دار الإفتاء إن الذهب الأبيض قد يُطلق على معدن البلاتين الخالص، وهذا جائز للرجال بالإجماع، لأنه لا يُعد من الذهب المحرَّم شرعًا، وإنما سُمِّي ذهبًا على سبيل المجاز، مع اختلاف طبيعته تمامًا عن الذهب الأصفر المعروف.

أما إذا كان المقصود بـ الذهب الأبيض هو السبيكة الناتجة عن خلط الذهب الأصفر مع معادن أخرى مثل البلاديوم، فقد انقسم العلماء في حكمه بين الجواز والمنع، إلا أن الأورع والأفضل للرجال ترك استعماله، لأنه يأخذ حكم الذهب الأصفر الذي نُهي الرجال عن لبسه.

واختتمت دار الإفتاء فتواها بالتأكيد على أن البلاتين مباح بالإجماع، أما إن كان الذهب الأبيض خليطًا يحتوي على ذهب أصفر، فتركه أولى وأحوط.

حكم ارتداء السلاسل للرجال

وأجابت دار الإفتاء عن سؤال ما حكم لبس السلاسل للرجال أنّ من المتفق عليه شرعًا؛ أنَّه يَحْرُمُ على الرجال التَّحَلِّي بالذهب، فالتَّحلِّي به من زينة النساء؛ فعن أبي موسى الأشعري أنَّ رسول الله قال: «حُرِّمَ لِبَاسُ الحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَأُحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ»، فالحديث دليلٌ على إباحة الذهب للنساء دون الرجال، وعلى ذلك وقع الإجماع، هذا فيما يخص الذهب.

وأضافت فيما يخص حكم لبس السلاسل للرجال من الفضة أن تحلي الرَّجُل بها تختّمًا أو تحلية لسيفه، أو مصحفه جائز باتفاق الفقهاء، والأصل في ذلك ما ورد في "الصحيحين" عن ابن عمر رضي الله عنهما أَنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ خاتمًا من وَرِق - أي فضة - نقشه «محمد رسول الله»، لافتة إلى أنّه على ذلك يكون لبس الرَّجُل للسلسلة الذهبية في رقبته داخلٌ في نطاق التحريم السابق ذكره، فهو مِن قبيل التَّحَلِّي الذي يختص بالنساء، لا يشاركهن في ذلك الرَّجُال.

وحسمت دار الإفتاء الجدل حكم لبس السلاسل للرجال قائلة إنّه يحْرُمُ على الرجال التَّحَلِّي بالذهب، وأما تَّحَلِّي الرجال بالفضة فيباح اتخاذ خاتم من فضة، أو تحلية سيفه ومصحفه، ولا مانع شرعًا من لبس الرَّجُل سلسلة من الفضة؛ لما أجازه جماعة من الفقهاء، إذا كان مما لا يختص بالنساء عُرْفًا، وليس فيه دلالة على التَّخَنُّث؛ وإلَّا فلا، ويتأكَّد الجواز إذا كان لحاجةٍ معتبرة؛ كأن يكون فيها تعريفه وعنوانه لمَن يحتاج إلى ذلك.

المصور ماجد هلال

بعد عودتهما من الجونة.. وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

حالة الطقس

الأرصاد تصدر تحذيرا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة

الفنانة رحمة محسن

زواج رسمي وطلاق سريع.. ماذا حدث لـ رحمة محسن خلال 24 ساعة؟

رحمة محسن

سلطانة الأفراح رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر

رحمة محسن

لا نتدخل في الأمور الشخصية.. أول رد من نقابة الموسيقيين على أزمة رحمة محسن| خاص

الاب الضحية

الابن الجاحد ينهي حياة والده بقرية ميت حبيش بطنطا.. تفاصيل صادمة

أحمد حسام ميدو

المحكمة الاقتصادية بعد حبس أحمد حسام ميدو: تجاوز حدود النقد الرياضي وشهّر بالمجني عليه

البلوجر مداهم

إحالة البلوجر محمد خالد "مداهم" في اتهامه ببث محتوى خادش للحياء العام

بيراميدز

ممدوح عيد يحفز لاعبي بيراميدز قبل مواجهة التأمين الأثيوبي في دوري الأبطال

أحمد رمضان “بيكهام”

لجنة التخطيط بالأهلي ترفض استمرار أحمد رمضان بيكهام بعد انتهاء إعارته

عمر مرموش

ختام مثير لمباريات الدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية.. تألق مرموش وسقوط ليفربول

مواصفات سيارة نيسان إلجراند 2026 الجديدة.. صور

نيسان
نيسان
نيسان

سيارات خارقة تتنافس على لقب أسرع سيارة شرطة في العالم

سيارة شرطة
سيارة شرطة
سيارة شرطة

مصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد بعنوان اللي كبرناه.. فيديو

مدين

أولى أغنيات مدين بصوته "بعد فراقك".. فيديو

