هل الميت يسمع ويرى بعد توقف قلبه لمدة ساعة؟.. معجزة تكشفها دار الإفتاء

هل الميت يسمع ويرى بعد توقف بساعة ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، وقال إن قضية الرؤية والسماع حاصلان للإنسان مادامت به الروح التي تحرك الجسد، وحين يموت فكأنه خلع الرداء الذي يلبثه"، مشيراً إلى أن إدراك الروح أقوى من الرؤية والسماع فهو متضاعف بالنسبة للميت.

هل الميت يسمع ويرى بعد توقف قلبه لمدة ساعة ؟

واستشهد أمين الفتوى بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: "فواللهِ ما يخفى علَيَّ خشوعُكم ولا ركوعُكم وإنِّي لَأراكم مِن وراءِ ظَهري"، موضحاً أن إدراك الروح أقوى من كلا الحاستين الذي يستخدمهما الإنسان، فالميت يعيش حالة إدراك أقوى من قضية السمع والبصر، وقد تراه في منامك بمكان ويراه غيرك في مكان بعيد، حيث إن عالم البرزخ لا يخضع لما تتقيد به الروح داخل الجسد من زمان ومكان.

هل يشعر الميت بزيارة أهله ويرد السلام على من يزوره ؟

قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بالدار في إجابته عن السؤال: نعم يشعر المتوفى بمن يزوره، ويفرح بالزيارة كما كان يحدث معه في الدنيا.

وأضاف أمين الفتوى أن الميت يفرح أيضًا بكثرة الدعاء له، مشيرًا إلى أن زيارة المقابر مباحة ولا يوجد ما يحرمها في الشرع أو يوجب تركها، ومستندًا في ذلك إلى حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: " كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها".

هل يشعر الإنسان بموته قبل 40 يوما من الوفاة ؟

سؤال أجاب عنه الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه ببرنامج "الدنيا بخير" المذاع عبر فضائية "الحياة".

ورد “عثمان”، قائلاً: إنه لا يوجد نص يدل على هذا الأمر، ولكن هذا واقع مشاهد ومجرب، وكأن الله-سبحانه وتعالى- ينور بصيرة الإنسان، وأحيانًا يزهده في الدنيا، وكأن الشخص يقول: "أنا أديت رسالتي".

وأشار الى أن هذا الإحساس ترى هذا الشخص يصل رحمه وينوي التوبة ويؤدي الحقوق التي عليه، فكل هذا يكون ان الله قد أراد بهذا الانسان خيرًا.

وأكد أنه لا يوجد أي حديث يدل على هذا ولكن يوجد شواهد وتجارب في الحياة تدل على هذا بأن الإنسان يشعر بقرب الأجل، ويوجد أمر آخر وهو على العبد ان يكون على استعداد تام للقاء الله في كل وقت، لأن هذه الحياة ما هي إلا مجرد أنفاس، مستشهدا في ذلك بحديث ورد عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده".