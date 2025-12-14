صلاح وحكيمي بين نجوم العالم في سباق أفضل لاعب 2025 من الاتحاد الدولي للتاريخ

كشف الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء لكرة القدم (IFFHS) عن الفائزين بجوائز الأفضل لعام 2025، في حدث سنوي يجمع بين الإحصاءات والتصويت الدولي لتحديد أبرز النجوم في عالم كرة القدم منذ عام 1987.

ويعتمد الاتحاد في تحديد الفائزين على أداء اللاعبين والمدربين خلال العام الميلادي كاملاً (من يناير إلى ديسمبر)، وليس وفق الموسم الكروي، فيما تضم لجنة التحكيم أكثر من 120 عضوًا من صحفيين وخبراء كرة قدم يمثلون مختلف قارات العالم، على أن يتم إعلان النتائج الرسمية خلال شهر ديسمبر.

محمد صلاح وأشرف حكيمي ضمن المرشحين لأفضل لاعب في العالم

شهدت القائمة ترشيح محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، إلى جانب أشرف حكيمي ظهير منتخب المغرب ونادي باريس سان جيرمان، لمنافسة جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2025.

ويواجه الثنائي العربي منافسة قوية مع مجموعة من أبرز نجوم كرة القدم العالمية، من بينهم الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب باريس سان جيرمان، وزميله السابق كيليان مبابي نجم ريال مدريد، إلى جانب كل من لويس دياز لاعب ليفربول السابق وبايرن ميونخ الحالي، وفينسيوس جونيور نجم منتخب البرازيل وريال مدريد الإسباني.

كرونسلاف يورتشيتش يترشح لجائزة أفضل مدرب في العالم

في فئة المدربين، أعلن الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاء كرة القدم عن ترشيح المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، تقديرًا لإنجازاته اللافتة خلال 2025.

قاد يورتشيتش بيراميدز للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، والفوز بكأس القارات الثلاثة ضمن بطولة الإنتركونتيننتال، بالإضافة إلى بلوغ نصف نهائي البطولة نفسها، والتتويج بلقب السوبر الأفريقي، مما جعله ضمن قائمة المدربين الكبار المرشحين للجائزة.

وتشمل قائمة أبرز المرشحين في فئة المدربين نخبة من المدربين العالميين، مثل الإيطالي أنطونيو كونتي، الأرجنتيني دييجو سيميوني، الإسباني لويس إنريكي، الألماني هانزي فليك، الإسباني مايكل أرتيتا، الإيطالي إنزو مارسيكا، الإسباني أوناي إيمري، البلجيكي فينسينت كومباني، والإسباني تشابي ألونسو، وغيرهم من أبرز أسماء التدريب في كرة القدم العالمية.