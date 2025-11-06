قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عاتبه على تعاطي المخدرات.. القبض على المتهم بقتل شقيقه في التبين
واشنطن تشهد أطول إغلاق حكومي في تاريخها.. وترامب يطالب بإنهائه فورًا
ما هذا الخبر الصادم؟.. محمد العدل ينعي أحمد عبدالله
عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس
توك شو| استقرار الطقس.. الحكومة توقع 50 مشروعًا جديدًا الأحد ..وصفقة قطرية بـ29.7 مليار دولار
وزير المالية: الشراكة الاستثمارية مع قطر في علم الروم إضافة قوية للاقتصاد
بعد التحذير.. اتصالات إسرائيلية بسكان جنوب لبنان.. ماذا يحدث؟
منتجات عسكرية بتوقيع أبناء مصر.. ترقبوا مفاجآت الإنتاج الحربي في "EDEX 2025"
الأمن يضبط سيدة تعدت على أخرى بإشارات خادشة للحياء بكفر الشيخ
مدبولي: لولا الإنفاق الذي تم على البنية التحتية لما نجحنا في جذب الاستثمارات
السوبر المصري | «توروب» يعلن تشكيل الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا
قرار عاجل من التعليم بمناسبة احتفالات أعياد الطفولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم
عبد العزيز جمال

شهد سعر الذهب اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025 ارتفاعًا جديدًا في الأسواق ، ليواصل المعدن الأصفر مكاسبه بعد أيام من الهبوط ، مدفوعة بالارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية، وقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة.

سعر الذهب اليوم عيار 21 

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس ارتفاعًا بمتوسط 55 جنيهًا في مختلف الأعيرة مقارنة بأسعار أمس الأربعاء، حيث ارتفع عيار 21 — الأكثر تداولًا في السوق— إلى 5355 جنيهًا للجرام، ليواصل الذهب مكاسبه وسط توقعات بمزيد من الزيادات خلال الأيام المقبلة.

أسعار الذهب 2025

سعر الذهب عالميًا

على الصعيد العالمي، سجلت الأونصة الذهبية نحو 4013 دولارًا اليوم الخميس، وهو ما قاد الارتفاع في في سوق الصاغة نتيجة ارتباط الأسعار بالأسعار العالمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر 

جاءت أسعار الذهب اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025 في مصر كما يلي:

سعر الذهب عيار 24: 6120 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21: 5355 جنيهًا

سعر الذهب عيار 18: 4590 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 42840 جنيهًا

ويُعد عيار 21 الأكثر طلبًا في السوق، إذ يمثل المؤشر الحقيقي لحركة الأسعار اليومية في سوق الصاغة، خاصة في محافظات الوجه البحري والدلتا والصعيد.

سعر الذهب اليوم

تأثير قرار الفيدرالي الأمريكي على سعر الذهب اليوم

جاء ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر متأثرًا بقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير بنسبة 0.25% لتصل إلى 4%، وهو ما أدى إلى تراجع جاذبية الأصول الدولارية وارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن.

كما سجل معدل التضخم الأمريكي ارتفاعًا طفيفًا، حيث ارتفع من 2.9% في أغسطس الماضي إلى 3% الشهر الماضي، في حين كانت التوقعات تشير إلى 3.1%، وهو ما يعزز احتمالات استمرار الفيدرالي في سياسة خفض الفائدة خلال الفترة المقبلة.

سعر الذهب عيار 21 الآن

توقعات أسعار الذهب خلال عام 2026

تشير التقديرات الاقتصادية الدولية إلى أن أسعار الذهب العالمية قد تصل إلى 6000 دولار للأوقية خلال عام 2026، نتيجة التوترات الجيوسياسية المستمرة في عدد من المناطق، والحروب التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى، بالإضافة إلى اتجاه البنوك المركزية لزيادة مشترياتها من الذهب كأداة تحوط ضد تقلبات الأسواق المالية.

الذهب يواصل الصعود 

ويرى الخبراء أن سعر الذهب اليوم في مصر قد يواصل ارتفاعه خلال الأيام المقبلة في حال استمرار الصعود العالمي للأوقية.

سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب سعر الذهب اليوم عيار 21 أسعار الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

حالة الطقس

أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

المجني عليه

هدده في لايف.. كواليس مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

جريمة مقتل صاحب مكرونة ابو رجيلة

أول صور من مسرح جريمة مقتل صاحب مكرونة أبو رجيلة في حلوان

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

ترشيحاتنا

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في مدن ومحافظات مصر اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025

الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 نوفمبر

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في مدن ومحافظات الجمهورية اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025

بالصور

مكتبة مصر العامة تُنظم 11 زيارة للمكتبة المتنقلة خلال شهر أكتوبر

مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

أبرزها الماء الدافئ.. مشروبات لعلاج احتقان الحلق

مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..

فيديو

المتهمين

الأمن يضبط سيدة تعدت على أخرى بإشارات خادشة للحياء بكفر الشيخ

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد