عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس

شهد سعر الذهب اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025 ارتفاعًا جديدًا في الأسواق ، ليواصل المعدن الأصفر مكاسبه بعد أيام من الهبوط ، مدفوعة بالارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية، وقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة.

سعر الذهب اليوم عيار 21

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس ارتفاعًا بمتوسط 55 جنيهًا في مختلف الأعيرة مقارنة بأسعار أمس الأربعاء، حيث ارتفع عيار 21 — الأكثر تداولًا في السوق— إلى 5355 جنيهًا للجرام، ليواصل الذهب مكاسبه وسط توقعات بمزيد من الزيادات خلال الأيام المقبلة.





سعر الذهب عالميًا

على الصعيد العالمي، سجلت الأونصة الذهبية نحو 4013 دولارًا اليوم الخميس، وهو ما قاد الارتفاع في في سوق الصاغة نتيجة ارتباط الأسعار بالأسعار العالمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025 في مصر كما يلي:

سعر الذهب عيار 24: 6120 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21: 5355 جنيهًا

سعر الذهب عيار 18: 4590 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 42840 جنيهًا

ويُعد عيار 21 الأكثر طلبًا في السوق، إذ يمثل المؤشر الحقيقي لحركة الأسعار اليومية في سوق الصاغة، خاصة في محافظات الوجه البحري والدلتا والصعيد.



تأثير قرار الفيدرالي الأمريكي على سعر الذهب اليوم

جاء ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر متأثرًا بقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير بنسبة 0.25% لتصل إلى 4%، وهو ما أدى إلى تراجع جاذبية الأصول الدولارية وارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن.

كما سجل معدل التضخم الأمريكي ارتفاعًا طفيفًا، حيث ارتفع من 2.9% في أغسطس الماضي إلى 3% الشهر الماضي، في حين كانت التوقعات تشير إلى 3.1%، وهو ما يعزز احتمالات استمرار الفيدرالي في سياسة خفض الفائدة خلال الفترة المقبلة.



توقعات أسعار الذهب خلال عام 2026

تشير التقديرات الاقتصادية الدولية إلى أن أسعار الذهب العالمية قد تصل إلى 6000 دولار للأوقية خلال عام 2026، نتيجة التوترات الجيوسياسية المستمرة في عدد من المناطق، والحروب التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى، بالإضافة إلى اتجاه البنوك المركزية لزيادة مشترياتها من الذهب كأداة تحوط ضد تقلبات الأسواق المالية.

الذهب يواصل الصعود

ويرى الخبراء أن سعر الذهب اليوم في مصر قد يواصل ارتفاعه خلال الأيام المقبلة في حال استمرار الصعود العالمي للأوقية.