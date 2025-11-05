قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر الذهب في مصر بختام التعاملات اليوم

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية
مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية
علياء فوزى

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب في السوق المحلي والبورصة العالمية،خلال ختام التعاملات المسائية اليوم الأربعاء  5 نوفمبر 2025، وذلك ضمن نشرته الخدمية التي يقدمها بشكل دوري علي مدار اليوم. 

أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم  الأربعاء

سعر جرام الذهب عيار 24  في مصر اليوم  الأربعاء

أعلى سعر شراء: 6089 جنيها 

أقل سعر بيع: 6079 جنيها 

متوسط السعر 6075 جنيها 

 سعر جرام الذهب عيار 21  في مصر اليوم  الأربعاء

أعلى سعر شراء:  5305 جنيها 

أقل سعر بيع: 5320 جنيها 

متوسط السعر: 5312 جنيها 

سعر جرام الذهب عيار 18  في مصر  اليوم  الأربعاء

أعلى سعر شراء: 4547 جنيها 

أقل سعر بيع: 4564 جنيها 

متوسط السعر: 4554 جنيها 

سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر اليوم  الأربعاء

أعلى سعر شراء: 3535 جنيها 

أقل سعر بيع: 3550 جنيها

متوسط السعر: 3539 جنيها 

سعر الجنيه الذهب في مصر  اليوم  الأربعاء

أعلى سعر شراء: 42432 جنيها 

أقل سعر بيع: 43080 جنيها 

متوسط السعر: 42756 جنيها

سعر الأوقية بالجنيه المصري اليوم  الأربعاء

سعر الشراء:189465 جنيه

سعر البيع: 188400 جنيها

سعر الذهب عالميا

بلع سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية نحو 3987.24 دولار .

ارتفاعات صباحية

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، مدعومة بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة، في وقت تواصل فيه أسواق الأسهم العالمية حالة التذبذب وسط مخاوف من المبالغة في تقييم الأسهم الأمريكية وتنامي الحديث عن فقاعة في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

هناك عوامل تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية. 
عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

أسعار الذهب جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب سعر الجنيه الذهب

