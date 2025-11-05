سعر الذهب في مصر بختام التعاملات اليوم

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب في السوق المحلي والبورصة العالمية،خلال ختام التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، وذلك ضمن نشرته الخدمية التي يقدمها بشكل دوري علي مدار اليوم.
أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الأربعاء
سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر اليوم الأربعاء
أعلى سعر شراء: 6089 جنيها
أقل سعر بيع: 6079 جنيها
متوسط السعر 6075 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأربعاء
أعلى سعر شراء: 5305 جنيها
أقل سعر بيع: 5320 جنيها
متوسط السعر: 5312 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر اليوم الأربعاء
أعلى سعر شراء: 4547 جنيها
أقل سعر بيع: 4564 جنيها
متوسط السعر: 4554 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر اليوم الأربعاء
أعلى سعر شراء: 3535 جنيها
أقل سعر بيع: 3550 جنيها
متوسط السعر: 3539 جنيها
سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأربعاء
أعلى سعر شراء: 42432 جنيها
أقل سعر بيع: 43080 جنيها
متوسط السعر: 42756 جنيها
سعر الأوقية بالجنيه المصري اليوم الأربعاء
سعر الشراء:189465 جنيه
سعر البيع: 188400 جنيها
سعر الذهب عالميا
بلع سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية نحو 3987.24 دولار .
ارتفاعات صباحية
سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، مدعومة بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة، في وقت تواصل فيه أسواق الأسهم العالمية حالة التذبذب وسط مخاوف من المبالغة في تقييم الأسهم الأمريكية وتنامي الحديث عن فقاعة في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي.
عوامل مؤثرة في سعر الذهب
هناك عوامل تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها:
يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.
عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.