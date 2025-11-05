قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لا أدرب الفرق الصغيرة.. نور الدين زكري يثير الجدل بعد ارتباطه بتدريب الزمالك
محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال المدعية العسكرية 3 أيام
جبالي خلال لقائه رئيس جمهورية قيرغيزستان: يجب تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين
طرح 11 مطارا.. "حفني" يناقش مع رئيس مجموعة كوبيلوزوس اليونانية فرص التعاون في ملف المطارات
مصر وقيرغيزستان توقعان بروتوكولات تعاون جديدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والثقافية
طلاب ومستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى
رئيس قرغيزستان: أتابع إنجازات خطة مصر 2030 خاصة في القطاع الاقتصادي
وزير الاقتصاد القرغيزي: نسعى لمد خطوط سكك حديد تربط الصين بآسيا الوسطى وندعو الشركات المصرية للمشاركة
اتجاه داخل الزمالك لرحيل مدرب الحراس البرتغالي فيتور بيريرا
مدرب الزمالك يضع خطة عبور بيراميدز في السوبر المصري
للقيادات فقط.. التخصصات المطلوبة في وظائف وزارة الثقافة 2025
أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأربعاء 5-11-2025
سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025

ولاء عبد الكريم

شهد سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، انخفاضا في التعاملات، إذ تراجع عيار 21 الأكثر تداولا بنحو 50 جنيهًا، وفيما يلي أسعار الذهب اليوم، وفقًا لآخر تحديث رسمي للأسعار المعلنة من الشعبة العامة لـ الذهب.

سعر الذهب عيار 24
سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 نحو 6068.57 جنيه


سعر جرام الذهب عيار 21
سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الاربعاء 5 نوفمبر 2025 نحو 5310جنيها.


سعر جرام الذهب عيار 18
سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الاربعاء 5 نوفمبر 2025 نحو 4551.43جنيه.


سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الاربعاء 5 نوفمبر 2025 نحو 42480جنيها.


سعر الذهب عالميًا:
وعلى الصعيد العالمي، سجل سعر الذهب اليوم الاربعاء 5 نوفمبر 2025 نحو 3962دولارا للأوقية،

وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذٍ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح “سامي” أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوّط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.

