سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025

شهد سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، انخفاضا في التعاملات، إذ تراجع عيار 21 الأكثر تداولا بنحو 50 جنيهًا، وفيما يلي أسعار الذهب اليوم، وفقًا لآخر تحديث رسمي للأسعار المعلنة من الشعبة العامة لـ الذهب.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 نحو 6068.57 جنيه



سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الاربعاء 5 نوفمبر 2025 نحو 5310جنيها.



سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الاربعاء 5 نوفمبر 2025 نحو 4551.43جنيه.



سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الاربعاء 5 نوفمبر 2025 نحو 42480جنيها.

سعر الذهب عالميًا:

وعلى الصعيد العالمي، سجل سعر الذهب اليوم الاربعاء 5 نوفمبر 2025 نحو 3962دولارا للأوقية،

وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذٍ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح “سامي” أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوّط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.