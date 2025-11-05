الذهب يرتفع عالميًا ومحليًا مع تنامي الإقبال على الملاذ الآمن وسط اضطرابات الأسواق العالمية

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، مدعومة بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة، في وقت تواصل فيه أسواق الأسهم العالمية حالة التذبذب وسط مخاوف من المبالغة في تقييم الأسهم الأمريكية وتنامي الحديث عن فقاعة في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.



قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب بالسوق المحلية ارتفعت بنحو 45 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ليسجل عيار 21 مستوى 5305 جنيهات، بينما صعدت الأوقية عالميًا بنحو 52 دولارًا لتسجل 3984 دولارًا.

وأضاف أن عيار 24 سجل 6063 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4547 جنيهًا، فيما استقر سعر الجنيه الذهب عند 42440 جنيهًا.

اضطرابات الأسهم تعزز الطلب على الذهب

تأتي مكاسب الذهب على خلفية تراجع شهية المخاطرة في الأسواق العالمية، حيث شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية والعالمية أداءً متباينًا بين الضعف والتراجع، في ظل مخاوف من تصحيح محتمل بأسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، عقب تحذيرات صدرت عن كبار التنفيذيين في وول ستريت من المبالغة في التقييمات السوقية.



وتشير التقديرات إلى أن الأسواق الأمريكية ستفتتح تداولات نيويورك على انخفاض طفيف اليوم، متأثرة بامتداد موجة البيع التي طالت الأسهم الأوروبية والآسيوية.



كما زادت حالة عدم اليقين بفعل الإغلاق الحكومي الأمريكي المستمر منذ 36 يومًا، وهو الأطول في التاريخ، ما أدى إلى تأخير صدور بيانات اقتصادية رئيسية وزيادة المخاوف بشأن النمو الاقتصادي الأمريكي، ووفقًا لتقديرات مكتب الميزانية بالكونجرس، قد يؤدي استمرار الإغلاق إلى خسائر تتراوح بين 10 و30 مليار دولار أسبوعيًا، مع احتمال تراجع النمو الأمريكي في الربع الأخير بنحو نقطتين مئويتين.

الدولار يرتفع بدعم من بيانات الوظائف

من ناحية أخرى، سجل مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعًا إلى 100.30 نقطة – وهو أعلى مستوى منذ مايو الماضي – مدعومًا ببيانات ADP التي أظهرت ارتفاع وظائف القطاع الخاص بمقدار 42 ألف وظيفة في أكتوبر، متجاوزة توقعات السوق.



ويترقب المستثمرون اليوم صدور مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات (ISM) كمؤشر إضافي على قوة الاقتصاد الأمريكي، وتأثيره على توجهات الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة خلال اجتماع ديسمبر المقبل.

وأشارت منصة CME FedWatch إلى أن الأسواق باتت تتوقع احتمالًا بنسبة 68% فقط لخفض الفائدة في ديسمبر، مقابل 94% قبل تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول الذي أكد أن "المزيد من التيسير النقدي هذا العام ليس أمرًا محسومًا".

تطورات تجارية جديدة بين واشنطن وبكين

وفي سياق متصل، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرين تنفيذيين لتخفيف التوترات التجارية مع الصين، حيث تقرر خفض التعريفة الجمركية على الواردات المرتبطة بالفنتانيل من 20% إلى 10% اعتبارًا من 10 نوفمبر، مع تمديد العمل بمعدل 10% على السلع الصينية عامًا آخر، وردت بكين برفع مؤقت لبعض الرسوم الانتقامية على المنتجات الزراعية والصناعية الأمريكية.

كما تستعد المحكمة العليا الأمريكية اليوم للنظر في قانونية التعريفات الجمركية الواسعة التي فرضتها إدارة ترامب بموجب سلطات الطوارئ، وسط ترقب كبير في الأوساط الاقتصادية لما قد تؤول إليه صلاحيات الرئيس في إدارة السياسة التجارية مستقبلاً.

كمبوديا تخزن ذهبها في الصين

وفي تحرك يُبرز سعي بكين لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للسبائك، نقلت بلومبرغ عن مصادر مطلعة أن كمبوديا تخطط لتخزين جزء من احتياطياتها الذهبية في قبو بورصة شنجهاي للذهب بمنطقة شنتشن الحرة، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها.

وأشارت المصادر إلى أن دولًا أخرى تدرس اتخاذ خطوات مماثلة لتنويع احتياطياتها بعيدًا عن المراكز التقليدية مثل لندن.

يبدو أن الذهب يستفيد مؤقتًا من مخاوف الأسواق العالمية وتراجع شهية المخاطرة، إلا أن قوة الدولار الأمريكي واستمرار حالة الغموض في السياسة النقدية الأمريكية يحدان من مكاسبه، وفي ظل استمرار التوترات التجارية وتداعيات الإغلاق الحكومي، يظل المعدن الأصفر في موقع دفاعي قوي كملاذ آمن للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار في أوقات الضبابية.