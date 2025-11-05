قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صحيفة إسرائيلية تزعم: صدع محتمل بين الجناحين السياسي والعسكري لحماس
اركب إم جي 6 أوتوماتيك سعرها 700 ألف جنيه
الجيش السوداني يحاصر مدينة بارا.. والدعم السريع تستخدم المدنيين كدروع بشرية.. تفاصيل
مدبولي يشهد توقيع عقد شراكة استثمارية مصرية- قطرية غدا
نيويورك تغيّر قواعد اللعبة السياسية بانتخاب ممداني لمنصب العمدة
زاهي حواس: افتتاح المتحف الكبير يؤكد أن مصر تحمي وتصون آثارها
السيدة انتصار السيسي تُشيد بـ«جمال ورقي» افتتاح المتحف الكبير: فخورة بكل مصمم مصري.. سندعم شبابنا للحفاظ على الأصالة الفرعونية
بدءًا من اليوم.. تفاصيل قرار الحكومة الجديد بشأن الإيجار القديم
إجراء سعودي عاجل ضد معلم مصري يعمل بأحد مدارس المملكة
رويترز | استثمارات قطرية جديدة بـ 29.7 مليار دولار في مصر
قريبا جدا.. الغندور يثير الجدل برسالة غامضة قبل السوبر
بتوقيت القاهرة| مواعيد مواجهة السوبر المصري .. الانطلاق والنهائي
اقتصاد

الذهب يرتفع عالميًا ومحليًا مع تنامي الإقبال على الملاذ الآمن وسط اضطرابات الأسواق العالمية

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية
مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية
ولاء عبد الكريم

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، مدعومة بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة، في وقت تواصل فيه أسواق الأسهم العالمية حالة التذبذب وسط مخاوف من المبالغة في تقييم الأسهم الأمريكية وتنامي الحديث عن فقاعة في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.


قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب بالسوق المحلية ارتفعت بنحو 45 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ليسجل عيار 21 مستوى 5305 جنيهات، بينما صعدت الأوقية عالميًا بنحو 52 دولارًا لتسجل 3984 دولارًا.
وأضاف أن عيار 24 سجل 6063 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4547 جنيهًا، فيما استقر سعر الجنيه الذهب عند 42440 جنيهًا.
اضطرابات الأسهم تعزز الطلب على الذهب
تأتي مكاسب الذهب على خلفية تراجع شهية المخاطرة في الأسواق العالمية، حيث شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية والعالمية أداءً متباينًا بين الضعف والتراجع، في ظل مخاوف من تصحيح محتمل بأسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، عقب تحذيرات صدرت عن كبار التنفيذيين في وول ستريت من المبالغة في التقييمات السوقية.


وتشير التقديرات إلى أن الأسواق الأمريكية ستفتتح تداولات نيويورك على انخفاض طفيف اليوم، متأثرة بامتداد موجة البيع التي طالت الأسهم الأوروبية والآسيوية.
 

كما زادت حالة عدم اليقين بفعل الإغلاق الحكومي الأمريكي المستمر منذ 36 يومًا، وهو الأطول في التاريخ، ما أدى إلى تأخير صدور بيانات اقتصادية رئيسية وزيادة المخاوف بشأن النمو الاقتصادي الأمريكي، ووفقًا لتقديرات مكتب الميزانية بالكونجرس، قد يؤدي استمرار الإغلاق إلى خسائر تتراوح بين 10 و30 مليار دولار أسبوعيًا، مع احتمال تراجع النمو الأمريكي في الربع الأخير بنحو نقطتين مئويتين.
الدولار يرتفع بدعم من بيانات الوظائف
من ناحية أخرى، سجل مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعًا إلى 100.30 نقطة – وهو أعلى مستوى منذ مايو الماضي – مدعومًا ببيانات ADP التي أظهرت ارتفاع وظائف القطاع الخاص بمقدار 42 ألف وظيفة في أكتوبر، متجاوزة توقعات السوق.


ويترقب المستثمرون اليوم صدور مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات (ISM) كمؤشر إضافي على قوة الاقتصاد الأمريكي، وتأثيره على توجهات الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة خلال اجتماع ديسمبر المقبل.
وأشارت منصة CME FedWatch إلى أن الأسواق باتت تتوقع احتمالًا بنسبة 68% فقط لخفض الفائدة في ديسمبر، مقابل 94% قبل تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول الذي أكد أن "المزيد من التيسير النقدي هذا العام ليس أمرًا محسومًا".
تطورات تجارية جديدة بين واشنطن وبكين
وفي سياق متصل، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرين تنفيذيين لتخفيف التوترات التجارية مع الصين، حيث تقرر خفض التعريفة الجمركية على الواردات المرتبطة بالفنتانيل من 20% إلى 10% اعتبارًا من 10 نوفمبر، مع تمديد العمل بمعدل 10% على السلع الصينية عامًا آخر، وردت بكين برفع مؤقت لبعض الرسوم الانتقامية على المنتجات الزراعية والصناعية الأمريكية.
كما تستعد المحكمة العليا الأمريكية اليوم للنظر في قانونية التعريفات الجمركية الواسعة التي فرضتها إدارة ترامب بموجب سلطات الطوارئ، وسط ترقب كبير في الأوساط الاقتصادية لما قد تؤول إليه صلاحيات الرئيس في إدارة السياسة التجارية مستقبلاً.
كمبوديا تخزن ذهبها في الصين
وفي تحرك يُبرز سعي بكين لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للسبائك، نقلت بلومبرغ عن مصادر مطلعة أن كمبوديا تخطط لتخزين جزء من احتياطياتها الذهبية في قبو بورصة شنجهاي للذهب بمنطقة شنتشن الحرة، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها.
وأشارت المصادر إلى أن دولًا أخرى تدرس اتخاذ خطوات مماثلة لتنويع احتياطياتها بعيدًا عن المراكز التقليدية مثل لندن.
يبدو أن الذهب يستفيد مؤقتًا من مخاوف الأسواق العالمية وتراجع شهية المخاطرة، إلا أن قوة الدولار الأمريكي واستمرار حالة الغموض في السياسة النقدية الأمريكية يحدان من مكاسبه، وفي ظل استمرار التوترات التجارية وتداعيات الإغلاق الحكومي، يظل المعدن الأصفر في موقع دفاعي قوي كملاذ آمن للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار في أوقات الضبابية.

رئيس الوزراء

الحكومة تصدر 9 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

المتهم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق طالب أنهى حياة زوجته في الصباحية للمفتي

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

الذهب

هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل

قطع آثارية

370 قطعة أثرية وكسر في الصوامع الحديدية.. مفتش آثار يفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة.. خاص

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025

فيتور بيريرا

محمد صلاح عن تعيين الزمالك لمدرب مكابي تل أبيب: يجب عدم دخوله لمطار القاهرة | خاص

د. محمود شلبي

الإفتاء: الاقتراض لتجهيز البنات جائز للضرورة فقط | فيديو

دعاء قيام الليل للرزق وقضاء الحاجة

دعاء قيام الليل للرزق وقضاء الحاجة.. احرص عليه ستندهش من عطاء الله

التربية الصالحة

أستاذ بالأزهر: صلاح الآباء أول طريق حفظ الأبناء.. والتربية الصالحة ليست بجمع المال

تعرف على قائمة أعضاء اللجنة العليا لمهرجان شرم الشيخ المسرحي في دورته الـ 10

مازن الغرباوي
مازن الغرباوي
مازن الغرباوي

أسرار عمل سلطة كولو سلو مثل المطاعم

عمل سلطة كولو سلو مثل المطاعم.
عمل سلطة كولو سلو مثل المطاعم.
عمل سلطة كولو سلو مثل المطاعم.

سهير المرشدي ومحمد رضوان أبرز حضور مؤتمر مهرجان شرم الشيخ

سهير المرشدي وسامح الصريطي من مؤتمر مهرجان شرم الشيخ
سهير المرشدي وسامح الصريطي من مؤتمر مهرجان شرم الشيخ
سهير المرشدي وسامح الصريطي من مؤتمر مهرجان شرم الشيخ

في عيد زواجهم.. صور تكشف رومانسية إيمى سمير غانم وحسن الرداد

فى عيد زواجهم..صور تكشف عن رومانسية إيمى سمير غانم و حسن الرداد
فى عيد زواجهم..صور تكشف عن رومانسية إيمى سمير غانم و حسن الرداد
فى عيد زواجهم..صور تكشف عن رومانسية إيمى سمير غانم و حسن الرداد

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

