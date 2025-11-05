هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل

يتابع عدد كبير من المواطنين أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد الانخفاضات التي تتم في الأيام الماضية، والكثير من المواطنين يريد معرفة الأسعار بشكل مستمر.

يبحث كثير من المواطنين ، خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.

وقال الإعلامية نهاد سمير، إن أسعار الذهب تشهد انخفاضات اليوم، وهناك هبوط مفاجئ في سعر الذهب المحلي بعد خسارة الأونصة مستوى 4000 دولار، ووصل إلى 3987 دولارا، وأن ذلك بعد خفض الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال هذا العام.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد انخفاضات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الأربعاء



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4555 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5315 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24 فسجّل 6074 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 42520 جنيها.

وكشف صاحب محل ذهب، أن الأسعار اليوم في السوق تسجل استقرار، وأن سعر الذهب عيار 24 يسجل اليوم 6126 جنيها للجرام، وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5360 جنيها ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4594 جنيها للجرام.

ولفت إلى أن مصنعية الذهب على كل جرام تختلف عن الأر فعيار 24 تبدأ من 70 جنيها إلى 100 جنيه أو 150 جنيها، وعيار 21 من 100 إلى 200 جنيه على حسب الشركة المنتجية، والمصنعية لـ عيار 18 يكون من 250 إلى 600 جنيه إذا كان هناك شغل أجنبي بالقطعة.

وأوضح أن الاستثمار في الذهب من الأشياء المفيدة، وأنه ينصح بشراء سبيكة، وأن الذهب زينة وخزينة.

توقعات سعر الذهب خلال الأيام المقبلة



يتوقع خبراء السوق أن يشهد سعر الذهب اليوم في مصر استقرارًا مؤقتًا خلال الأسبوع الجاري، قبل أن يبدأ في التحرك صعودًا مع أي تغيرات عالمية تخص أسعار الفائدة الأمريكية أو تحركات الدولار، خصوصًا مع تزايد التوترات الاقتصادية في الأسواق الدولية التي عادة ما تدعم الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن.