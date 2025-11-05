أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأربعاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

ويبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد انخفاضات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الأربعاء



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4555 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5315 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24 فسجّل 6074 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 42520 جنيها.

واستعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم، الأربعاء 5 نوفمبر 2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.44 جنيه للبيع و47.30 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 54.52 جنيه للبيع، و54.35 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني 61.97 جنيه للبيع، 61.77 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 12.65 جنيه للبيع، و12.61 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي 12.92 جنيه للبيع، و12.88 جنيه للشراء.



أكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات لها أن طقس اليوم، الأربعاء 5 نوفمبر 2025، سيكون خريفيًا مائلًا للبرودة في ساعات الصباح الباكر، بينما يتحول إلى حار في أغلب المناطق خلال ساعات النهار.

وأوضحت خلال برنامج “صباح الخير يا مصر” أن الأجواء ستظل معتدلة ليلاً، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل.

الشبورة المائية:

وقالت “غانم” إنه من المتوقع أن تشهد معظم الطرق في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شبورة مائية كثيفة صباحًا، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية.

وتوجهت بنصيحة إلى قائدي المركبات بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في هذه الظروف، خاصة قبل الساعة التاسعة صباحًا، حيث يتوقع أن تنقشع الشبورة تدريجيًا، وقد تتحول إلى ضباب في بعض المناطق.

استقرار نسبي مع نشاط للرياح:

كما أشارت “غانم” إلى أن الطقس سيكون مستقرًا بشكل عام في معظم مناطق الجمهورية، مع نشاط ملحوظ للرياح أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية، ما قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة.

وأوضحت أن هناك فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الإسكندرية وبعض مدن الوجه البحري.

حالة البحرين:

وفيما يخص حالة البحرين، ذكرت “غانم” أن البحر المتوسط يشهد حالة من الاعتدال النسبي، حيث تتراوح ارتفاعات الأمواج بين متر و1.75 متر، أما البحر الأحمر، فيكون معتدلًا إلى خفيف، مع ارتفاعات للأمواج تصل إلى 1.5 متر، ما يسمح بممارسة الأنشطة البحرية بأمان نسبي.