قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البابا لاون يدعو للصلاة لأجل من يُصارعون اليأس
محمد صلاح: يجب أن يرتقى خوان بيزيرا من مرحلة الشباب وغيابه لن يؤثر عن الزمالك
موعد مباراة برشلونة وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
الرئيس القرغيزي: أتابع إنجازات وخطة مصر 2030 خاصة في القطاع الاقتصادي
وصمة عار.. أول تعليق من بن غفير على فوز ممداني بمنصب عمدة نيويورك
محمد صلاح: أبناء الزمالك حل لأزمة النادي .. لكن الإدارة تخشى السوشيال ميديا
لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره من الجمهورية القيرغيزية
الرئيس القرغيزي: نولي اهتمامًا خاصًا بجذب الاستثمارات في عدة قطاعات
تاريخ مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المصري
دورات تدريبية للكوادر الأمنية "الأفريقية - الكومنولث" بأكاديمية الشرطة.. صور
وزير الخارجية يبحث تعزيز التعاون فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية مع نظيره القيرغيزي
سبق اتخاذ الإجراءات.. مصدر أمنى: الصور والفيديوهات المتداولة لممارسات سلبية لبعض رجال الشرطة قديمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأربعاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

ويبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، حيث أوضح أن الأسعار خلال هذه الفترة تشهد انخفاضات مقارنة بالفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم الأربعاء

 


ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4555 جنيها للجرام.
وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5315 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24 فسجّل 6074 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 42520 جنيها.

واستعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم، الأربعاء 5 نوفمبر 2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم
سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.44 جنيه للبيع و47.30 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 54.52 جنيه للبيع، و54.35 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني 

سجل سعر الجنيه الإسترليني 61.97 جنيه للبيع،  61.77 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 12.65 جنيه للبيع، و12.61 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي 12.92 جنيه للبيع، و12.88 جنيه للشراء.


أكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات لها أن طقس اليوم، الأربعاء 5 نوفمبر 2025، سيكون خريفيًا مائلًا للبرودة في ساعات الصباح الباكر، بينما يتحول إلى حار في أغلب المناطق خلال ساعات النهار.

وأوضحت خلال برنامج “صباح الخير يا مصر” أن الأجواء ستظل معتدلة ليلاً، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل.

الشبورة المائية:
وقالت “غانم” إنه من المتوقع أن تشهد معظم الطرق في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شبورة مائية كثيفة صباحًا، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية.

وتوجهت بنصيحة إلى قائدي المركبات بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في هذه الظروف، خاصة قبل الساعة التاسعة صباحًا، حيث يتوقع أن تنقشع الشبورة تدريجيًا، وقد تتحول إلى ضباب في بعض المناطق.

استقرار نسبي مع نشاط للرياح:
كما أشارت “غانم” إلى أن الطقس سيكون مستقرًا بشكل عام في معظم مناطق الجمهورية، مع نشاط ملحوظ للرياح أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية، ما قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة. 

وأوضحت أن هناك فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الإسكندرية وبعض مدن الوجه البحري.

حالة البحرين:
وفيما يخص حالة البحرين، ذكرت “غانم” أن البحر المتوسط يشهد حالة من الاعتدال النسبي، حيث تتراوح ارتفاعات الأمواج بين متر و1.75 متر، أما البحر الأحمر، فيكون معتدلًا إلى خفيف، مع ارتفاعات للأمواج تصل إلى 1.5 متر، ما يسمح بممارسة الأنشطة البحرية بأمان نسبي.

الذهب أسعار الذهب الذهب والدولار الطقس سعر الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعدي على معتمر من أمن الحرم

«السديس» بعد التعدّي على مُعتمر مصري: أمن الحرمين وسلامة قاصديهما «خط أحمر»

مشغولات ذهبية

90 جنيهًا .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 5-11-2025

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

مشغولات ذهبية

رسميا الآن.. سعر جرام الذهب عيار 21 بعد انخفاضه

زهران ممداني

عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

حالة الطقس

الطقس: أمطار رعدية على هذه المناطق.. وتحذير من شبورة كثيفة ورمال مثارة صباحا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

تطعيم الأطفال والمراهقين ضد كوفيد

دراسة حديثة تسلط الضوء على فوائد تطعيم الأطفال والمراهقين ضد كوفيد

دراسة أمريكية: مضاد حيوي شائع قد يقلل من خطر الإصابة بالفصام

دراسة أمريكية: مضاد حيوي شائع قد يقلل من خطر الإصابة بالفصام

نزلات البرد

بدون أدوية .. علاجات منزلية لنزلات البرد

بالصور

تويوتا تعيد سيارتها الشهيرة إلى الحياة بعد عقود من توقف إنتاجها

تويوتا سايون
تويوتا سايون
تويوتا سايون

محافظ الشرقية يتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي في القنايات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بيجو تتجه إلى تغيير شكل عجلات السيارات باختراع جديد

سيارة بيجو
سيارة بيجو
سيارة بيجو

آودي تنافس مايباخ بسيارة Q9 horch الجديدة

آودي
آودي
آودي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد