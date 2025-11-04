المصنعية على الجرام تبدأ من 70 جنيها .. أحدث سعر للذهب اليوم

تشهد أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة استقرارا، وأن الكثير من المتخصصين في المجال ينصحون المواطنين بالشراء خلال هذه الفترة، وأن الذهب زينة وخزينة.

وقدم برنامج صباح البلد، تقديم الإعلامية نهاد سمير، والمذاع على قناة صدى البلد، تقرير فيديو عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-11-2025.

وقالت مراسلة القناة نورهان عادل، إن هناك متابعة مستمرة من المواطنين لأسعار الذهب، وأن الذهب هو الملاذ الأمن للاستثمار.

وكشف صاحب محل ذهب، أن الأسعار اليوم في السوق تسجل استقرار، وأن سعر الذهب عيار 24 يسجل اليوم 6126 جنيها للجرام، وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5360 جنيها ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4594 جنيها للجرام.

ولفت إلى أن مصنعية الذهب على كل جرام تختلف عن الأر فعيار 24 تبدأ من 70 جنيه إلى 100 جنيه أو 150 جنيه، وعيار 21 من 100 إلى 200 جنيه على حسب الشركة المنتجية، والمصنعية لـ عيار 18 يكون من 250 إلى 600 جنيه إذا كان هناك شغل أجنبي بالقطعة.

وأوضح أن الاستثمار في الذهب من الأشياء المفيدة، وأنه ينصح بشراء سبيكة، وأن الذهب زينة وخزينة.

أسباب تراجع الذهب اليوم



تراجع أسعار الذهب اليوم جاء نتيجة لتزايد التوقعات بشأن استمرار البنوك المركزية في تثبيت أسعار الفائدة دون خفضها في المدى القريب، وهو ما يدفع المستثمرين إلى الابتعاد مؤقتًا عن الذهب كملاذ آمن.

توقعات حركة الذهب خلال الأسبوع



تتوقع مؤسسات التحليل المالي أن يستمر الذهب في التحرك بين مستويات 3950 و4030 دولارًا للأوقية خلال الأسبوع الجاري، مع احتمالية عودة الارتفاع إذا صدرت بيانات اقتصادية سلبية عن الاقتصاد الأمريكي، أو في حال تجدد التوترات الجيوسياسية التي تدفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.