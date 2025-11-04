قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد 3 دقائق.. منتخب مصر تحت 17 عامًا يفتتح أهدافه في كأس العالم للناشئين |فيديو
تأجيل محاكمة 87 متهما بـ داعش سيناء 3 لمرافعة النيابة العامة
تأجيل محاكمة 57 متهما بـ خلية الشروق لاستكمال مرافعة الدفاع
تراجع أسعار الدواجن والبيض بالأسواق واستقرار نسبي لحركة البيع
مصر وكوريا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التأمين الاجتماعي
"الدفاع الروسية" تعلن القضاء على 1585 جنديًا أوكرانيًا على محاور القتال المختلفة
إقبال جماهيري واسع في اليوم الأول لافتتاح المتحف المصري الكبير
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
تأجيل محاكمة أنس غزلان و61 آخرين بـ "اللجان الاقتصادية" لجماعة الإخوان الإرهابية
حكم إظهار المحجبة جزءا من شعرها وهل يجوز المسح فوق الحجاب عند الوضوء؟
حماس تعلن عثورها على جثة إسرائيلي بالشجاعية
تأجيل محاكمة 124 متهما بالانضمام لخلية إرهابية تابعة لجماعة الإخوان
توك شو

المصنعية على الجرام تبدأ من 70 جنيها .. أحدث سعر للذهب اليوم

البهى عمرو

تشهد أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة استقرارا، وأن الكثير من المتخصصين في المجال ينصحون المواطنين بالشراء خلال هذه الفترة، وأن الذهب زينة وخزينة.

وقدم برنامج صباح البلد، تقديم الإعلامية نهاد سمير، والمذاع على قناة صدى البلد، تقرير فيديو عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-11-2025.

وقالت مراسلة القناة نورهان عادل، إن هناك متابعة مستمرة من المواطنين لأسعار الذهب، وأن الذهب هو الملاذ الأمن للاستثمار.

وكشف صاحب محل ذهب، أن الأسعار اليوم في السوق تسجل استقرار، وأن سعر الذهب عيار 24 يسجل اليوم 6126 جنيها للجرام، وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5360 جنيها ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4594 جنيها للجرام.

ولفت إلى أن مصنعية الذهب على كل جرام تختلف عن الأر فعيار 24 تبدأ من 70 جنيه إلى 100 جنيه أو 150 جنيه، وعيار 21 من 100 إلى 200 جنيه على حسب الشركة المنتجية، والمصنعية لـ عيار 18 يكون من 250 إلى 600 جنيه إذا كان هناك شغل أجنبي بالقطعة.

وأوضح أن الاستثمار في الذهب من الأشياء المفيدة، وأنه ينصح بشراء سبيكة، وأن الذهب زينة وخزينة.

أسباب تراجع الذهب اليوم


تراجع أسعار الذهب اليوم جاء نتيجة لتزايد التوقعات بشأن استمرار البنوك المركزية في تثبيت أسعار الفائدة دون خفضها في المدى القريب، وهو ما يدفع المستثمرين إلى الابتعاد مؤقتًا عن الذهب كملاذ آمن.

توقعات حركة الذهب خلال الأسبوع


تتوقع مؤسسات التحليل المالي أن يستمر الذهب في التحرك بين مستويات 3950 و4030 دولارًا للأوقية خلال الأسبوع الجاري، مع احتمالية عودة الارتفاع إذا صدرت بيانات اقتصادية سلبية عن الاقتصاد الأمريكي، أو في حال تجدد التوترات الجيوسياسية التي تدفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

الذهب صدى البلد أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

موجة طقس سيئ.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة ؟

الاهلي يتقدم بعرض رسمي لضم لاعب غزل المحلة

نتنياهو يعقد اجتماعًا أمنيًا داخل مركز التنسيق الأمريكي في كريات جات

مدبولي: المنطقة تواجه ظروفا استثنائية شديدة التعقيد

بحثا أوضاع القطاع.. وزير الخارجية يستقبل المبعوث الإيطالي لإعادة إعمار غزة

أفضل حيلة لإزالة بقع الملابس بسهولة في المنزل

الشرقية تطلق المرحلة الرابعة من مبادرة "إزرع" لدعم صغار المزارعين

طريقة عمل المقلوبة بالحمام على الطريقة الأصلية

سبب استدعاء آلاف السيارات الفارهة في السعودية بشكل مفاجئ

رحلة في دولاب المصري القديم.. ماذا كان يرتدي أجدادنا؟

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

