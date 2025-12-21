رئيس حكومة إقليم كردستان العراق: نتطلع لمواصلة تعزيز علاقات التعاون مع المؤسسات المصرية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، أنه يتطلع لمواصلة تعزيز علاقات التعاون مع المؤسسات المصرية.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مسرور بارزاني رئيس حكومة كردستان - العراق، وذلك بحضور اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، والسيد رايبوار أحمد، وزير داخلية إقليم كردستان العراق، ومحسن كمال، رئيس جهاز مخابرات إقليم كردستان العراق.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استهل اللقاء بالترحيب بالضيف، مؤكداً على دعم مصر الكامل والمستمر للعراق الشقيق ولوحدة وسلامة أراضيه، ومساندته في مواجهة التحديات العديدة التي تمر بها المنطقة، لاسيما الإرهاب، مشيداً بمستوى التعاون القائم بين الأجهزة المصرية والعراقية في المجال الأمني، وبجهود الدولة العراقية وسلطات إقليم كردستان - العراق الرامية إلى إحلال الاستقرار والسلام بالمنطقة.