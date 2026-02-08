ميقعدش دكة لأي حد في مصر.. ناقد رياضي يُشيد بأداء مصطفى شوبير: «شهادة حق من زملكاوي»

قاد مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، فريقه للتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل السلبي خارج ملعبه أمام شبيبة القبائل الجزائري (0-0).

وكتب الناقد الرياضي عمرو الدردير عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك "كلمة حق من زملكاوي: مصطفى شوبير ميقعدش دكة لحد في الأهلي ولا في منتخب مصر".

وبتلك النتيجة يتأهل الأهلي إلى دور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، بعد فوز الجيش الملكي المغربي على يانج أفريكانز بهدف دون رد.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع شبيبة القبائل

يأتي جدول ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع شبيبة القبائل مساء اليوم السبت، كالتالي:

1- الأهلي 9 نقاط من 5 مباريات.

2- الجيش الملكي المغربي 8 نقاط من 5 مباريات.

3- يانج أفريكانز التنزاني 5 نقاط من 5 مباريات.

4- شبيبة القبائل الجزائري 3 نقاط من 5 مباريات.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري

يستعد فريق الأهلي لمواجهة الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ14 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

يلتقي الأهلي مع الإسماعيلي في الخامسة مساء الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدوري المصري.