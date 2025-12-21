قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

الأهلي والزمالك يترقبان نجم الجزائر القادم في أمم إفريقيا

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

أكد أحمد سامح المحلل الرياضي، خلال لقاءه مع الإعلامي محمد طارق أضا في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الجزائري رضوان بركان مهاجم فريق الوكرة القطري، يُعد النسخة الجديدة من مواطنه بغداد بونجاح لما يمتلكه من إمكانيات فنية وبدنية عالية تؤهله للعب في أعلى المستويات.

مميزات فنية وبدنية تؤهله للأضواء الأوروبية

أضاف سامح أن بركان يتميز بـالإنهاء الجيد للهجمات، التحركات الذكية، القوة البدنية، ومهارات الكرة أمام المرمى، ما يجعله لاعبًا مؤثرًا في أي فريق. وأشار إلى أن بركان، إلى جانب مواطنه عادل بولبينة، يُعتبران من أبرز اللاعبين في القارة الأفريقية، وما يمتلكانه من إمكانيات كبيرة يؤهلهما للانتقال إلى الدوريات الأوروبية الكبرى.

فرصة التألق في كأس أمم إفريقيا

شدد المحلل الرياضي على أن كأس أمم إفريقيا ستكون فرصة ذهبية لهما لتلقي العروض الأوروبية، ما يعزز فرصهما في الانتقال للاحتراف الخارجي.

الإحصاءات والقيمة التسويقية


وأوضح سامح أن بركان البالغ من العمر 22 عامًا تبلغ قيمته التسويقية 800 ألف يورو، وشارك في الدوري القطري هذا الموسم في 10 مباريات سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفًا. وأضاف أن نجاحه بالانضمام إلى أي من القطبين الأهلي أو الزمالك سيكون خطوة مهمة جدًا لمسيرته.

أحمد سامح المحلل الرياضي مهاجم فريق الوكرة القطر بغداد

