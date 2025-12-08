انضمام حمدي فتحي لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لمباراة نيجيريا وأمم إفريقيا

أعلن الحساب الرسمي لمنتخب مصر على موقع فيسبوك عن انضمام حمدي فتحي، لاعب خط وسط فريق الوكرة القطري، إلى المعسكر المغلق للفراعنة، الذي انطلق أمس بمقر مركز المنتخبات الوطنية في مدينة السادس من أكتوبر.

وتواجد فتحي اليوم في تدريبات المنتخب التي أقيمت على ملعب مركز المنتخبات الوطنية، استعدادًا للمواجهة الودية المرتقبة أمام نيجيريا والمقررة يوم 16 ديسمبر الجاري.

ويأتي انضمام اللاعب ضمن استعدادات منتخب مصر لبطولة كأس أمم إفريقيا المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير المقبل، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش إلى تجهيز جميع العناصر الأساسية قبل انطلاق البطولة.