الذهب يواصل الصعود وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

واصلت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 اتجاهها الصعودي، مدفوعة بتقلبات المعدن الأصفر عالميًا وتغيرات في حركة العملات الأجنبية بالسوق المحلية.

وجاءت الأسعار وفقًا لآخر تحديث على النحو التالي:

عيار 24: 6125 جنيهًا

عيار 22: 5615 جنيهًا

عيار 21: 5360 جنيهًا

عيار 18: 4594 جنيهًا

عيار 14: 3573 جنيهًا

الجنيه الذهب: 42.880 جنيهًا

الأوقية العالمية: 4001 دولارًا

وفي ظل هذه المستجدات، نصح خبراء الاقتصاد المتعاملين بمتابعة الأسعار بشكل لحظي قبل الإقدام على قرارات البيع أو الشراء، لاسيما أن السوق يشهد تذبذبًا قد يفتح المجال لموجات ارتفاع جديدة خلال الفترة المقبلة.