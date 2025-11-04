قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تنمروا على ابنتها لقصر قامتها.. سيدة تحرر محضرا ضد مسئولي مدرسة بالتجمع
سوريا.. قرار بإعادة الدبلوماسيين المنشقين عن نظام الأسد إلى ديوان الخارجية
الداخلية تجري قرعة الحج في 5 محافظات اليوم.. تعرف عليها
النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية بمخاطر السلوكيات السلبية داخل مرفق السكك الحديدية
تعديل وزاري مرتقب.. ومصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة
كثافات مرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة.. اليوم
الأونروا: 75 ألف نازح يحتمون في أكثر من 100 مبنى للوكالة بغزة
التعليم تنفي تدريس مادة "اللغة الهيروغليفية" لطلاب الثانوية العامة
هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة
الأوقاف تطلق أكثر من 586 قافلة دعوية بالمدارس لتعزيز احترام الكبار
مصير الخبز السياحي بعد تحرك السولار.. الشعبة توضح
رئيس نادي الأسير الفلسطيني: قانون «إعدام الأسرى» الهدف منه تشريع جرائم الاحتلال
اقتصاد

الذهب يواصل الصعود وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

ذهب
ذهب
ولاء عبد الكريم

واصلت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 اتجاهها الصعودي، مدفوعة بتقلبات المعدن الأصفر عالميًا وتغيرات في حركة العملات الأجنبية بالسوق المحلية.

وجاءت الأسعار وفقًا لآخر تحديث على النحو التالي:

  • عيار 24: 6125 جنيهًا
  • عيار 22: 5615 جنيهًا
  • عيار 21: 5360 جنيهًا
  • عيار 18: 4594 جنيهًا
  • عيار 14: 3573 جنيهًا
  • الجنيه الذهب: 42.880 جنيهًا
  • الأوقية العالمية: 4001 دولارًا

وفي ظل هذه المستجدات، نصح خبراء الاقتصاد المتعاملين بمتابعة الأسعار بشكل لحظي قبل الإقدام على قرارات البيع أو الشراء، لاسيما أن السوق يشهد تذبذبًا قد يفتح المجال لموجات ارتفاع جديدة خلال الفترة المقبلة.

ذهب السوق المحلي عيار جرام

