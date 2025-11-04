قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير خارجية الاحتلال: لن نتنازل عن تفكيك بنية حماس في غزة
صلاح في اختبار جديد أمام ريال مدريد.. هل يكرر كاريراس تفوقه بعد "ضحايا الكلاسيكو"؟
أمير قطر: آن الأوان لوقف الحرب في السودان وندعو إلى إيجاد حل سياسي
التعليم تطبع أدلة تقييم لطلاب مدارس التعليم الفني وتعلن آليات وضوابط تفعيلها
تنمروا على ابنتها لقصر قامتها.. سيدة تحرر محضرا ضد مسئولي مدرسة بالتجمع
سوريا.. قرار بإعادة الدبلوماسيين المنشقين عن نظام الأسد إلى ديوان الخارجية
الداخلية تجري قرعة الحج في 5 محافظات اليوم.. تعرف عليها
النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية بمخاطر السلوكيات السلبية داخل مرفق السكك الحديدية
تعديل وزاري مرتقب.. ومصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة
كثافات مرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة.. اليوم
الأونروا: 75 ألف نازح يحتمون في أكثر من 100 مبنى للوكالة بغزة
التعليم تنفي تدريس مادة "اللغة الهيروغليفية" لطلاب الثانوية العامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

سعر الذهب
سعر الذهب
عبد العزيز جمال

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر تراجعًا واضحًا في بداية التعاملات نتيجة هبوط السعر بالبورصة العالمية، حيث فقدت الأوقية نحو 15 دولارًا لتسجل 3985 دولارًا بعد أن افتتحت التداول بالقرب من مستوى الإغلاق السابق عند 4001 دولار. 

هذا الانخفاض الطفيف يأتي استمرارًا للموجة الهابطة التي بدأت منذ مطلع الأسبوع نتيجة تراجع الإقبال على المعدن النفيس وسط استقرار في مؤشرات الدولار والعائد على السندات الأمريكية.
 

عيار 21 مفاجأة.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الأحد

سعر الذهب اليوم

وخلال الساعات الأولى من تعاملات اليوم الثاني بعد استئناف التداول، تحركت الأوقية في بورصة الذهب العالمية بين 4005 و3976 دولارًا، لتتكبد بعض الخسائر الطفيفة مقارنة بإغلاق تعاملات الأمس، الذي شهد تراجعًا محدودًا لم يتجاوز دولارًا واحدًا. 

ويُرجع الخبراء هذا التحرك إلى حالة الترقب في الأسواق العالمية قبل صدور بيانات اقتصادية أمريكية مهمة تخص معدلات التضخم وأسعار الفائدة، وهو ما يؤثر عادة بشكل مباشر على سعر الذهب عالميًا.

أسعار الذهب في مصر

أما على الصعيد المحلي، فقد استقرت أسعار الذهب في مصر عند مستويات ختام الأمس دون أي تحديث جديد حتى لحظة كتابة هذا التقرير، بعد أن أغلقت تعاملات الاثنين على تراجع بنحو 15 جنيهًا في سعر الجرام الواحد.

وسجلت أسعار الذهب في السوق للعيار 21 — وهو الأكثر تداولًا بين المصريين — ما بين 5345 و5355 جنيهًا، مع متوسط فرق بين سعري البيع والشراء يبلغ نحو 20 جنيهًا. 
 

سعر الذهب

وفقد سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 555 جنيها من اعلى سعر سجله في الشهر الماضي بدون مصنعية وهو 5900 جنيه.

سعر الذهب بالمصنعية 

تختلف قيمة مصنعية الذهب في مصر من محل لآخر ومن محافظة لأخرى، وتتراوح عادة بين 3 إلى 7% من سعر الجرام، وقد تزيد قليلًا وفقًا لحجم الجهد المبذول في تصنيع القطعة الذهبية.

كما تختلف المصنعية باختلاف عيار الذهب نفسه، حيث تُعد مصنعية عيار 18 الأعلى نسبيًا نظرًا لكثرة استخدامه في صناعة المشغولات المزخرفة، بينما تكون مصنعية عيار 24 منخفضة نسبيًا نظرًا لاستخدامه في صناعة السبائك والجنيهات الذهبية التي لا تتطلب مجهودًا فنيًا كبيرًا.

أسعار الذهب الآن في مصر

وفيما يلي آخر تحديث لأسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 دون إضافة المصنعية:

سعر جرام الذهب عيار 24: نحو 6109 جنيهات

سعر جرام الذهب عيار 21: نحو 5345 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 18: نحو 4581 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 14: نحو 3563 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: نحو 42760 جنيهًا

سعر الأوقية ببورصة الذهب العالمية: 3985 دولارًا

أسباب تراجع الذهب اليوم

تراجع أسعار الذهب اليوم جاء نتيجة لتزايد التوقعات بشأن استمرار البنوك المركزية في تثبيت أسعار الفائدة دون خفضها في المدى القريب، وهو ما يدفع المستثمرين إلى الابتعاد مؤقتًا عن الذهب كملاذ آمن.

توقعات حركة الذهب خلال الأسبوع

تتوقع مؤسسات التحليل المالي أن يستمر الذهب في التحرك بين مستويات 3950 و4030 دولارًا للأوقية خلال الأسبوع الجاري، مع احتمالية عودة الارتفاع إذا صدرت بيانات اقتصادية سلبية عن الاقتصاد الأمريكي، أو في حال تجدد التوترات الجيوسياسية التي تدفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب في مصر الذهب سعر جرام الذهب عيار 21 أسعار الذهب الآن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السوبرانو الفنانة المصرية العالمية شيرين أحمد طارق،

شائعات مجنونة.. السوبرانو شيرين أحمد طارق ترد على شائعة دعمها "للرينبو"

أسعار السجائر الآن في الأسواق .. اعرف أسعار المحلي والمستورد

أسعار السجائر الآن في الأسواق.. اعرف أسعار المحلي والمستورد

الشيخ مصطفى العدوي

إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بكفالة 10 آلاف جنيه

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025 في مصر

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 4-11-2025

ترشيحاتنا

زيت للشعر

زيت سحري لتطويل الشعر بسرعة وفعالية

موظفات البنك

تزامنا مع شهر التوعية بسرطان الثدي.. البنك الأهلي الكويتي ينظم ندوة توعوية

5 فواكه تساعد على التحكم في ارتفاع حمض البوليك

5 فواكه تساعد على التحكم في ارتفاع حمض اليوريك

بالصور

أول شاحنة بيك أب ديفندر في العالم تعاني من مشكلة خطيرة

بيك أب ديفندر
بيك أب ديفندر
بيك أب ديفندر

فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي.. أيهما أفضل لصحتك وجمالك؟

فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي
فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي
فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي

BYD الصينية تفاجئ اليابان بسيارة كهربائية لمنافسة عمالقة كي

سيارة BYD
سيارة BYD
سيارة BYD

فيديو

إسعاف بورش

ضجة بورش الإسعاف في افتتاح المتحف.. والهيئة توضح الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

المزيد