هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر تراجعًا واضحًا في بداية التعاملات نتيجة هبوط السعر بالبورصة العالمية، حيث فقدت الأوقية نحو 15 دولارًا لتسجل 3985 دولارًا بعد أن افتتحت التداول بالقرب من مستوى الإغلاق السابق عند 4001 دولار.

هذا الانخفاض الطفيف يأتي استمرارًا للموجة الهابطة التي بدأت منذ مطلع الأسبوع نتيجة تراجع الإقبال على المعدن النفيس وسط استقرار في مؤشرات الدولار والعائد على السندات الأمريكية.



سعر الذهب اليوم

وخلال الساعات الأولى من تعاملات اليوم الثاني بعد استئناف التداول، تحركت الأوقية في بورصة الذهب العالمية بين 4005 و3976 دولارًا، لتتكبد بعض الخسائر الطفيفة مقارنة بإغلاق تعاملات الأمس، الذي شهد تراجعًا محدودًا لم يتجاوز دولارًا واحدًا.

ويُرجع الخبراء هذا التحرك إلى حالة الترقب في الأسواق العالمية قبل صدور بيانات اقتصادية أمريكية مهمة تخص معدلات التضخم وأسعار الفائدة، وهو ما يؤثر عادة بشكل مباشر على سعر الذهب عالميًا.

أسعار الذهب في مصر

أما على الصعيد المحلي، فقد استقرت أسعار الذهب في مصر عند مستويات ختام الأمس دون أي تحديث جديد حتى لحظة كتابة هذا التقرير، بعد أن أغلقت تعاملات الاثنين على تراجع بنحو 15 جنيهًا في سعر الجرام الواحد.

وسجلت أسعار الذهب في السوق للعيار 21 — وهو الأكثر تداولًا بين المصريين — ما بين 5345 و5355 جنيهًا، مع متوسط فرق بين سعري البيع والشراء يبلغ نحو 20 جنيهًا.



وفقد سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 555 جنيها من اعلى سعر سجله في الشهر الماضي بدون مصنعية وهو 5900 جنيه.

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف قيمة مصنعية الذهب في مصر من محل لآخر ومن محافظة لأخرى، وتتراوح عادة بين 3 إلى 7% من سعر الجرام، وقد تزيد قليلًا وفقًا لحجم الجهد المبذول في تصنيع القطعة الذهبية.

كما تختلف المصنعية باختلاف عيار الذهب نفسه، حيث تُعد مصنعية عيار 18 الأعلى نسبيًا نظرًا لكثرة استخدامه في صناعة المشغولات المزخرفة، بينما تكون مصنعية عيار 24 منخفضة نسبيًا نظرًا لاستخدامه في صناعة السبائك والجنيهات الذهبية التي لا تتطلب مجهودًا فنيًا كبيرًا.

أسعار الذهب الآن في مصر

وفيما يلي آخر تحديث لأسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 دون إضافة المصنعية:

سعر جرام الذهب عيار 24: نحو 6109 جنيهات

سعر جرام الذهب عيار 21: نحو 5345 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 18: نحو 4581 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 14: نحو 3563 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: نحو 42760 جنيهًا

سعر الأوقية ببورصة الذهب العالمية: 3985 دولارًا

أسباب تراجع الذهب اليوم

تراجع أسعار الذهب اليوم جاء نتيجة لتزايد التوقعات بشأن استمرار البنوك المركزية في تثبيت أسعار الفائدة دون خفضها في المدى القريب، وهو ما يدفع المستثمرين إلى الابتعاد مؤقتًا عن الذهب كملاذ آمن.

توقعات حركة الذهب خلال الأسبوع

تتوقع مؤسسات التحليل المالي أن يستمر الذهب في التحرك بين مستويات 3950 و4030 دولارًا للأوقية خلال الأسبوع الجاري، مع احتمالية عودة الارتفاع إذا صدرت بيانات اقتصادية سلبية عن الاقتصاد الأمريكي، أو في حال تجدد التوترات الجيوسياسية التي تدفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.