قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكاف يلغى عقوبات اليد.. الزمالك يشارك في البطولات الأفريقية
رابط استعلام معاش تكافل وكرامة 2025 بالرقم القومي.. خطوات معرفة الأسماء الجديدة
حصد عددا من البطولات.. محمد أبو العينين يكشف عن بداياته الرياضية وحبه للتنس
رابطة الأندية تخطر وزير الرياضة بصعوبة تأجيل مباراتي بيراميدز في الدوري من أجل المنتخب الثاني
محمد أبو العينين: إنشاء ناد رياضي مشروع ناجح بشرط توافر الإدارة والإمكانيات
بينهم صغير.. مصرع 3 أشخاص وإصابة سيدة جراء صعق بالبرق في البحيرة
فضل تكبيرة الإحرام مع الإمام في صلاة الجماعة وحكم من فاتته
موعد انتخابات مجلس النواب 2025.. خريطة المراحل والمحافظات وجدول التصويت بالداخل والخارج
محمد أبو العينين: إصابة القندوسي من أكثر المواقف المؤثرة في بشدة
محمد أبو العينين: الخطيب أسطورة في الرياضة والأخلاق ومحبة الناس
محمد أبو العينين: الإصرار والوصول للعالمية أهم دروس الصناعة التي نقلتها للرياضة
زيارة مفاجئة لمديرة الاستخبارات الأمريكية إلى قطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لو معاك من 6 آلاف إلى 650 الف.. أفضل استثمار في سبائك الذهب

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد غالي

يشهد سوق الذهب في مصر حالة من الترقب الواضح خلال الأيام الأخيرة مع استمرار التراجع في الأسعار العالمية، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على السوق المحلية، وأعاد من جديد الاهتمام بالذهب كأداة ادخارية واستثمارية آمنة. 

انخفاض سعر الذهب اليوم

ويأتي هذا الاهتمام في ظل سعي المواطنين إلى البحث عن وسيلة تحفظ قيمة أموالهم بعيدا عن تقلبات العملات الأجنبية والأسواق المالية التي تشهد اضطرابات اقتصادية متلاحقة.

ويعتبر الذهب من أكثر الأصول استقرارا على المدى الطويل، إذ يراه المستثمرون والمواطنون ملاذا آمنا ضد التضخم وانخفاض القوة الشرائية، خاصة في الفترات التي تتراجع فيها الثقة بالأدوات المالية التقليدية. 

ومع انخفاض الأسعار الحالي، زاد الإقبال على شراء المشغولات والسبائك الذهبية بغرض الادخار أو الاستثمار المستقبلي، في وقت يتجه فيه البعض إلى استغلال الانخفاض لتحقيق أرباح سريعة من خلال البيع والشراء.

أسعار سبائك الذهب

 

أسعار سبائك الذهب

ويفضل عدد كبير من المواطنون شراء سبائك الذهب، كونها افضل وسيلة للاستثمار في الذهب، لتميزة بانخفاض تكلفه مصنعية البيع والشراء.

سبيكة ذهب عيار 24 وزن 100 جرام السعر الآن: 649400 جنيه

سبيكة ذهب عيار 24 وزن 31.1 جرام السعر الآن: 201180 جنيه

سبيكة ذهب عيار 24 وزن 20 جرام  السعر الآن: 129485 جنيه

سبيكة ذهب عيار 24 وزن 10 جرام السعر الآن: 64795 جنيه

سبيكة ذهب عيار 24 وزن 5 جرام السعر الآن: 32530 جنيه

سبيكة ذهب عيار 24 وزن 2.5 جرام السعر الآن: 16345 جنيه

سبيكة ذهب عيار 24 وزن 1 جرام  السعر الآن: 6695 جنيه

اسباب انخفاض اسعار الذهب

ويرتبط تسعير الذهب في السوق المحلية بعدة عوامل اقتصادية داخلية وخارجية، أهمها سعر الأونصة عالميا الذي يعد المرجع الأساسي لتحديد الأسعار في مصر، إلى جانب حركة الدولار الأمريكي التي تربطه علاقة عكسية بالمعدن النفيس، وكذلك أسعار الفائدة التي يقرها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الكبرى حول العالم. 
كما تؤثر معدلات التضخم، والتوترات الجيوسياسية، وحجم الطلب العالمي على المعدن في تحديد اتجاه الأسعار سواء بالارتفاع أو التراجع.
 

اسعار الذهب اليوم

انخفاض اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية
 

عيار الذهب    سعر البيع    سعر الشراء
عيار 24    6120 جنيه    6085 جنيه
عيار 22    5610 جنيه    5580 جنيه
عيار 21    5355 جنيه    5325 جنيه
عيار 18    4590 جنيه    4565 جنيه
عيار 14    3570 جنيه    3550 جنيه
عيار 12    3060 جنيه    3045 جنيه
الاونصة    190355 جنيه    189285 جنيه
الجنيه الذهب    42840 جنيه    42600 جنيه
الأونصة بالدولار    4004.43 دولار

ويشير الخبراء إلى أن السياسة النقدية العالمية تمثل أحد أهم المحركات الرئيسية لسعر الذهب، فخفض أسعار الفائدة يشجع على زيادة الإقبال على المعدن الأصفر باعتباره استثمارا آمنا لا يتأثر بالعائد الثابت، بينما يؤدي رفع الفائدة إلى تقليل الطلب لصالح أدوات الادخار التقليدية مثل الودائع البنكية والسندات. 
لذلك فإن أي تحركات في قرارات البنوك المركزية تنعكس مباشرة على الأسعار داخل السوق المصرية.

وفي ظل هذا المشهد، تشهد محال الصاغة نشاطا متفاوتا بحسب حركة الأسعار اليومية، إذ يفضل المواطنون الشراء عند الانخفاض للاستفادة من الفرصة، بينما يتجه بعض المستثمرين للبيع عند الارتفاع لجني الأرباح. 
وتظل الأسعار متغيرة على مدار اليوم تبعا لتقلبات السوق العالمية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.

عيار 21 الأكثر انتشارا في السوق المصرية

ويعد عيار 21 الأكثر انتشارا في السوق المصرية بفضل توازنه بين الجودة والسعر، بينما يفضل المستثمرون شراء عيار 24 لما يتمتع به من نقاء عال وارتفاع قيمته السوقية، في حين يلقى عيار 18 رواجا بين فئة الشباب نظرا لتنوع تصميماته وانخفاض تكلفته مقارنة بالعيارات الأعلى.

ويرى المحللون أن أسعار الذهب قد تشهد خلال الفترة المقبلة بعض التحركات المتباينة مع استمرار التغيرات في السياسات النقدية الدولية وتباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة عالميا، إلا أن استمرار الأزمات الاقتصادية الإقليمية والدولية سيحافظ على جاذبية المعدن كأداة ادخارية واستثمارية آمنة.

ويتفق خبراء الاقتصاد على أن الذهب سيظل أحد أهم الملاذات الآمنة في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي التي يعيشها العالم، لما يتمتع به من قدرة فريدة على الحفاظ على القوة الشرائية للأموال ومواجهة التضخم، مما يجعله خيارا استراتيجيا لكل من المواطنين والمستثمرين الذين يسعون لتأمين مدخراتهم والحفاظ على استقرار ثرواتهم في أوقات التقلبات الاقتصادية.

عيار 21 متوسط اسعار الذهب اليوم اسعار الذهب اليوم انخفاض اسعار الذهب اليوم الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السوبرانو الفنانة المصرية العالمية شيرين أحمد طارق،

شائعات مجنونة.. السوبرانو شيرين أحمد طارق ترد على شائعة دعمها "للرينبو"

الإيجار القديم

الإيجار القديم.. رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا يطبق 5 نوفمبر

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأثنين في مصر.. سعر عيار 21 بكام؟

الشيخ مصطفى العدوي

إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بكفالة 10 آلاف جنيه

أسعار السجائر الآن في الأسواق .. اعرف أسعار المحلي والمستورد

أسعار السجائر الآن في الأسواق.. اعرف أسعار المحلي والمستورد

حالة الطقس

طقس الغد.. الأرصاد تكشف خريطة "الشبورة الكثيفة" والأمطار الرعدية

الطالبة كارما

إحالة ثلاث طالبات للمحاكمة بتهمة ضرب زميلتهن كارما بمدرسة التجمع

ترشيحاتنا

سعر الذهب

لو معاك من 6 آلاف إلى 650 الف.. أفضل استثمار في سبائك الذهب

احتفال روسيا بمرور 100 عام على تأسيس الدبلوماسية الشعبية الروسية

مصر تُمَثِّل الدول العربية في احتفالية الدبلوماسية الشعبية الروسية

مواعيد عمل البنوك والبريد في التوقيت الشتوي 2025 بعد تغيير الساعة

مواعيد عمل البنوك والبريد في التوقيت الشتوي 2025 بعد تغيير الساعة

بالصور

.. الوحدة المرورية الأكثر اصدار للتراخيص لشهر أكتوبر .. تفاصيل

الوحدة المرورية
الوحدة المرورية
الوحدة المرورية

مكسرات رخيصة قيمتها غالية.. فوائد الفول السوداني على صحة الجسم والعقل

فوائد وأضرار الفول السوداني
فوائد وأضرار الفول السوداني
فوائد وأضرار الفول السوداني

أكثر السيارات الكهربائية ترخيصا في مصر .. تفاصيل

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

ترتيب طرازات السيارات الأكثر مبيعا في مصر.. تفاصيل

السيارات الأكثر مبيعا
السيارات الأكثر مبيعا
السيارات الأكثر مبيعا

فيديو

إسعاف بورش

ضجة بورش الإسعاف في افتتاح المتحف.. والهيئة توضح الحقيقة

كسوف الشمس

ملك الخسوفات يقترب..ظاهرة لن تتكرر قبل 2044

بوستر اغنية الى اللقاء لمصطفي كامل ونجله فتحي

مصطفى كامل يطرح دويتو "إلى اللقاء" بمشاركة نجله فتحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد