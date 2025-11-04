لو معاك من 6 آلاف إلى 650 الف.. أفضل استثمار في سبائك الذهب

يشهد سوق الذهب في مصر حالة من الترقب الواضح خلال الأيام الأخيرة مع استمرار التراجع في الأسعار العالمية، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على السوق المحلية، وأعاد من جديد الاهتمام بالذهب كأداة ادخارية واستثمارية آمنة.

انخفاض سعر الذهب اليوم

ويأتي هذا الاهتمام في ظل سعي المواطنين إلى البحث عن وسيلة تحفظ قيمة أموالهم بعيدا عن تقلبات العملات الأجنبية والأسواق المالية التي تشهد اضطرابات اقتصادية متلاحقة.

ويعتبر الذهب من أكثر الأصول استقرارا على المدى الطويل، إذ يراه المستثمرون والمواطنون ملاذا آمنا ضد التضخم وانخفاض القوة الشرائية، خاصة في الفترات التي تتراجع فيها الثقة بالأدوات المالية التقليدية.

ومع انخفاض الأسعار الحالي، زاد الإقبال على شراء المشغولات والسبائك الذهبية بغرض الادخار أو الاستثمار المستقبلي، في وقت يتجه فيه البعض إلى استغلال الانخفاض لتحقيق أرباح سريعة من خلال البيع والشراء.

أسعار سبائك الذهب

أسعار سبائك الذهب

ويفضل عدد كبير من المواطنون شراء سبائك الذهب، كونها افضل وسيلة للاستثمار في الذهب، لتميزة بانخفاض تكلفه مصنعية البيع والشراء.

سبيكة ذهب عيار 24 وزن 100 جرام السعر الآن: 649400 جنيه

سبيكة ذهب عيار 24 وزن 31.1 جرام السعر الآن: 201180 جنيه

سبيكة ذهب عيار 24 وزن 20 جرام السعر الآن: 129485 جنيه

سبيكة ذهب عيار 24 وزن 10 جرام السعر الآن: 64795 جنيه

سبيكة ذهب عيار 24 وزن 5 جرام السعر الآن: 32530 جنيه

سبيكة ذهب عيار 24 وزن 2.5 جرام السعر الآن: 16345 جنيه

سبيكة ذهب عيار 24 وزن 1 جرام السعر الآن: 6695 جنيه

اسباب انخفاض اسعار الذهب

ويرتبط تسعير الذهب في السوق المحلية بعدة عوامل اقتصادية داخلية وخارجية، أهمها سعر الأونصة عالميا الذي يعد المرجع الأساسي لتحديد الأسعار في مصر، إلى جانب حركة الدولار الأمريكي التي تربطه علاقة عكسية بالمعدن النفيس، وكذلك أسعار الفائدة التي يقرها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الكبرى حول العالم.

كما تؤثر معدلات التضخم، والتوترات الجيوسياسية، وحجم الطلب العالمي على المعدن في تحديد اتجاه الأسعار سواء بالارتفاع أو التراجع.



اسعار الذهب اليوم

انخفاض اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية



عيار الذهب سعر البيع سعر الشراء

عيار 24 6120 جنيه 6085 جنيه

عيار 22 5610 جنيه 5580 جنيه

عيار 21 5355 جنيه 5325 جنيه

عيار 18 4590 جنيه 4565 جنيه

عيار 14 3570 جنيه 3550 جنيه

عيار 12 3060 جنيه 3045 جنيه

الاونصة 190355 جنيه 189285 جنيه

الجنيه الذهب 42840 جنيه 42600 جنيه

الأونصة بالدولار 4004.43 دولار

ويشير الخبراء إلى أن السياسة النقدية العالمية تمثل أحد أهم المحركات الرئيسية لسعر الذهب، فخفض أسعار الفائدة يشجع على زيادة الإقبال على المعدن الأصفر باعتباره استثمارا آمنا لا يتأثر بالعائد الثابت، بينما يؤدي رفع الفائدة إلى تقليل الطلب لصالح أدوات الادخار التقليدية مثل الودائع البنكية والسندات.

لذلك فإن أي تحركات في قرارات البنوك المركزية تنعكس مباشرة على الأسعار داخل السوق المصرية.

وفي ظل هذا المشهد، تشهد محال الصاغة نشاطا متفاوتا بحسب حركة الأسعار اليومية، إذ يفضل المواطنون الشراء عند الانخفاض للاستفادة من الفرصة، بينما يتجه بعض المستثمرين للبيع عند الارتفاع لجني الأرباح.

وتظل الأسعار متغيرة على مدار اليوم تبعا لتقلبات السوق العالمية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.

عيار 21 الأكثر انتشارا في السوق المصرية

ويعد عيار 21 الأكثر انتشارا في السوق المصرية بفضل توازنه بين الجودة والسعر، بينما يفضل المستثمرون شراء عيار 24 لما يتمتع به من نقاء عال وارتفاع قيمته السوقية، في حين يلقى عيار 18 رواجا بين فئة الشباب نظرا لتنوع تصميماته وانخفاض تكلفته مقارنة بالعيارات الأعلى.

ويرى المحللون أن أسعار الذهب قد تشهد خلال الفترة المقبلة بعض التحركات المتباينة مع استمرار التغيرات في السياسات النقدية الدولية وتباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة عالميا، إلا أن استمرار الأزمات الاقتصادية الإقليمية والدولية سيحافظ على جاذبية المعدن كأداة ادخارية واستثمارية آمنة.

ويتفق خبراء الاقتصاد على أن الذهب سيظل أحد أهم الملاذات الآمنة في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي التي يعيشها العالم، لما يتمتع به من قدرة فريدة على الحفاظ على القوة الشرائية للأموال ومواجهة التضخم، مما يجعله خيارا استراتيجيا لكل من المواطنين والمستثمرين الذين يسعون لتأمين مدخراتهم والحفاظ على استقرار ثرواتهم في أوقات التقلبات الاقتصادية.