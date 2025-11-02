قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بمشاركة 35 دولة.. عيسى أبو العلا يتألق فى بطولة مصر الدولية المفتوحة للمحترفين
ريال مدريد يواصل التألق برباعية نظيفة أمام فالنسيا
زاهي حواس يوضح كيف سيعود افتتاح المتحف الكبير بالنفع على مصر |فيديو
ريال مدريد يكتسح فالنسيا برباعية ويعزز صدارته للدوري الإسباني
الموسيقار هشام نزيه: المقطوعة الموسيقية لحفل المتحف عبارة عن رحلة حول العالم|فيديو
بهدف لصلاح .. ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات على حساب أستون فيلا بالبريميرليج
الأرصاد تحذر من تغيرات مفاجئة في حالة الطقس اليوم
سفيرة البحرين بالقاهرة: مشاركة ولي العهد في افتتاح المتحف المصري الكبير تعكس عمق العلاقات مع مصر
ولي العهد البحريني يحضر افتتاح المتحف المصري الكبير ويؤكد: الصرح ركيزة لتعزيز التقارب الإنساني
رئيس مجلس النواب: مصر تُطل على العالم من بوابة حضارتها الخالدة بافتتاح المتحف الكبير
قائمة بيراميدز لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري
المنشد إيهاب يونس يروي كواليس مشاركته بحفل افتتاح المتحف الكبير | خاص
أقل سعر عيار ذهب اليوم 2-11-2025

محمد يحيي

سجل اقل سعر عيار ذهب في مصر استقرارا مع أول تعاملات اليوم الأحد الموافق 2-11-2025 داخل محلات الصاغة المصرية.

أدني سعر عيار ذهب اليوم

وتضمن أقل أعيرة الذهب من حيث القيمة والمتمثل في سعر عيار 14 الأدنى فئة

اسعار الذهب اليوم في مصر

آخر تحديث لأقل عيار ذهب

وبلغ آخر تحديث سجله سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3533 جنيه للبيع 3566 جنيه للشراء

استقرار المعدن الأصفر

وشهد سعر الذهب في مصر استقرارا على مستوى محلات الصاغة المصرية مع أول تعاملات اليوم الأحد الموافق 2-11-2025.

ثبات الذهب

بعد افتتاح المتحف المصري الكبير مساء أمس السبت؛ تنفس الذهب الصعداء ليستقر داخل محلات الصاغة اليوم.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء

تداولات الذهب

وفقد جرام الذهب ما يقارب من 25 جنيه من قيمته مساء أمس بعد أن عاود الصعود الجمعة الماضية ويرتفع بقيمة 55 جنيه في المتوسط بمختلف الأعيرة الذهبية ليكسر حالة التراجع التي شهدها قبل اسبوعين.

أسعار الذهب اليوم في مصر

تذبذب سعر الذهب

وصعد سعر الذهب في تداولات أمس الجمعة بمقدار 55 جنيه في تداولات أمس

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب اليوم نحو 5300 جنيه 

سعر عيار 24 اليوم 

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 6057 جنيه للشراء و 6114 جنيه للشراء

اسعار الذهب اليوم في مصر

سعر عيار 21 اليوم 

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5300 جنيه للبيع و 5350 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم 

وصل سعر عيار 18 الأوسط تداولا بين الأعيرة الذهبية نحو 4542 جنيه للبيع و 4585 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم 

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3533 جنيه للبيع 3566 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم 

وصل سعر الجنيه الذهب إلي 42.4 ألف جنيه للبيع و 42.8 ألف جنيه للشراء

مجلس الذهب العالمي

أعلن مجلس الذهب العالمي عن حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثالث من عام 2025 ليصل إلى إجمالي 9.9 طن من الذهب، منخفضاً بنسبة - 14% عن مشتريات الربع الثاني من نفس العام، والذي كان قد سجل مشتريات إجمالية بقيمة 11.5 طن.

كما انخفضت مشتريات الربع الثالث من عام 2025 عن نفس الفترة من العام الماضي 2024 منخفضة بنسبة 5%.

الذهب يسجل مستويات قياسية جديدة وسط توقعات بخفض الفائدة وتصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين

سجلت مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية خلال الربع الثالث من العام سجل 4.4 طن لتنخفض بنسبة - 15% عن مشتريات الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 5.1 طن، كما جاءت أقل من مشتريات الربع الثاني من 2025 التي كانت عند 5.7 طن.

أما عن مشتريات السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الثالث من عام 2025 فقد سجلت 5.6 طن مرتفعة بنسبة 5% بالمقارنة مع مشتريات الربع الثالث 2024 التي كانت عند 5.3 طن، ولكن أقل من مشتريات الربع الثاني من العام الجاري من السبائك والعملات الذهبية عند 5.9 طن، بحسب بيانات نشرتها منصة جولد بيليون نقلاً عن مجلس الذهب العالمي

انخفاض الجنيه الذهب

وأشار مجلس الذهب العالمي أن انخفاض مبيعات المشغولات الذهبية قد أصاب منطقة الشرق الأوسط بأكملها، حيث أثر الارتفاع الحاد في أسعار الذهب على القدرة على الشراء، وشجع على إعادة بيع بعض المشغولات الذهبية، كما أثرت الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية سلبًا على ثقة المستهلكين.

