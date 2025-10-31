سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

يشهد سعر الذهب في مصر حالة من النشاط الملحوظ خلال الفترة الأخيرة، مدفوعة باهتمام متزايد من جانب المواطنين والمستثمرين، سواء من المقبلين على الزواج أو الباحثين عن وسيلة آمنة لحفظ مدخراتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية غير المستقرة.

سعر الذهب في مصر

ويواصل المعدن الأصفر ترسيخ مكانته كأحد أهم أدوات الادخار والاستثمار الآمن التي تحافظ على القوة الشرائية للأموال في مواجهة التضخم وتقلبات الأسواق.

ويرجع هذا الاهتمام المتجدد إلى الاضطرابات التي تشهدها الأسواق العالمية، وما يصاحبها من تراجع في ثقة المستثمرين بالأدوات المالية التقليدية مثل الأسهم والسندات، الأمر الذي يدفع الكثيرين إلى اللجوء إلى الذهب باعتباره ملاذا آمنا يحافظ على القيمة في أوقات الأزمات الاقتصادية والسياسية.

وتتأثر أسعار الذهب في السوق المحلي بعدة عوامل اقتصادية دولية، أبرزها سعر الأونصة في البورصات العالمية التي تعد المؤشر الرئيسي لتحديد اتجاهات الأسعار محليا، إلى جانب سعر صرف الدولار الأمريكي الذي يتحرك عادة في اتجاه عكسي مع الذهب، بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة والتي تمثل عاملا حاسما في حركة السوق.

أسعار الذهب اليوم

وبحسب متوسط أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بدون مصنعية، سجل عيار 24 نحو 6135 جنيها للبيع و6105 جنيهات للشراء، وبلغ سعر عيار 22 نحو 5625 جنيها للبيع و5595 جنيها للشراء، في حين سجل عيار 21 الأكثر تداولا 5370 جنيها للبيع و5340 جنيها للشراء، أما عيار 18 فبلغ 4605 جنيهات للبيع و4575 جنيها للشراء، وسجل الجنيه الذهب 42960 جنيها للبيع و42720 جنيها للشراء، بينما بلغت الأونصة نحو 190885 جنيها محليا و4020.26 دولار عالميا.

ويرى خبراء أسواق المال أن العلاقة بين أسعار الذهب والسياسات النقدية العالمية علاقة عكسية بطبيعتها، حيث يؤدي خفض الفائدة إلى زيادة الإقبال على شراء الذهب باعتباره استثمارا طويل الأجل يوفر عائدا مستقرا، بينما يتراجع الطلب نسبيا مع رفع الفائدة نتيجة توجه المستثمرين نحو أدوات الادخار ذات العائد الثابت مثل الودائع والسندات.

ويؤكد المحللون، أن فترات التوترات الجيوسياسية والاقتصادية الكبرى غالبا ما تشهد ارتفاعا ملحوظا في أسعار الذهب على مستوى العالم، كونه الملاذ الآمن الذي يحتمي به المستثمرون لحماية رؤوس أموالهم من الخسائر المحتملة.

رأي خبراء الاقتصاد في المرحلة المقبلة

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تشهد المرحلة المقبلة بعض التراجعات الطفيفة في الأسعار نتيجة تباطؤ وتيرة رفع الفائدة عالميا، إلا أن استمرار الأوضاع السياسية المتوترة في عدد من المناطق سيبقي الطلب على الذهب مستقرا، مع احتمالية ارتفاعه مجددا في حال تفاقم الأزمات الاقتصادية الدولية.

وعلى الصعيد المحلي، تتغير حركة البيع والشراء في محلات الصاغة يوميا وفقا لتقلبات الأسعار، إذ يفضل المواطنون الشراء عند فترات الانخفاض بهدف الادخار طويل الأجل، بينما يتجه آخرون للبيع عند ارتفاع الأسعار لتحقيق مكاسب فورية.

عيار 21 هو الأكثر انتشارا في السوق

ويظل عيار 21 هو الأكثر انتشارا في السوق لتوازنه بين الجودة والسعر، فيما يفضل المستثمرون الذهب من عيار 24 لارتفاع درجة نقائه، ويحظى عيار 18 بإقبال كبير بين الشباب لتنوع تصميماته وانخفاض أسعاره.

الخبراء.. الذهب سيبقى الخيار الأكثر أمانا

ويختتم الخبراء تأكيدهم بأن الذهب سيبقى الخيار الأكثر أمانا في فترات عدم الاستقرار، لما يتميز به من قدرة على الحفاظ على القيمة الحقيقية للأموال ومقاومة تقلبات الأسواق وأسعار الفائدة، مما يجعله الملاذ المفضل للمواطنين والمستثمرين في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي التي تسود العالم.