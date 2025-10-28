سعر الذهب الآن في مصر

يشهد سعر الذهب في مصر خلال الفترة الأخيرة حالة من النشاط الملحوظ والاهتمام الواسع من جانب المواطنين، سواء من المقبلين على الزواج أو من الباحثين عن وسيلة آمنة لحفظ مدخراتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية غير المستقرة.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر

ويواصل المعدن الأصفر احتلال موقعه كأحد أهم أدوات الاستثمار والادخار الآمن التي تحافظ على القوة الشرائية للأموال على المدى الطويل.

ويرجع هذا الاهتمام المتزايد إلى حالة التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية، وما يصاحبها من تراجع في ثقة المستثمرين بالأدوات المالية التقليدية، مما يدفع الكثيرين إلى اللجوء إلى الذهب باعتباره ملاذا آمنا في أوقات الأزمات والتضخم.

وتظل أسعار الذهب مرتبطة ارتباطا وثيقا بعدة عوامل اقتصادية دولية أبرزها سعر الأونصة في البورصات العالمية، حيث تعد المؤشر الرئيسي لتحديد اتجاهات الأسعار في السوق المحلي، إلى جانب أسعار الفائدة التي تحددها البنوك المركزية الكبرى وسعر صرف الدولار الأمريكي الذي يتحرك عادة في اتجاه عكسي مع أسعار الذهب.



متوسط أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

العيار سعر البيع سعر الشراء



عيار 24 6045 جنيه 5990 جنيه

عيار 22 5540 جنيه 5490 جنيه

عيار 21 5290 جنيه 5240 جنيه

عيار 18 4535 جنيه 4490 جنيه

عيار 14 3525 جنيه 3495 جنيه

عيار 12 3025 جنيه 2995 جنيه

الأونصة 188045 جنيه 186265 جنيه

الجنيه الذهب 42320 جنيه 41920 جنيه

الأونصة بالدولار 3929.27 دولار

متوسط أسعار الذهب اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025

العيار سعر البيع سعر الشراء



عيار 24 6205 جنيه 6170 جنيه

عيار 22 5690 جنيه 5655 جنيه

عيار 21 5430 جنيه 5400 جنيه

عيار 18 4655 جنيه 4630 جنيه

عيار 14 3620 جنيه 3600 جنيه

عيار 12 3105 جنيه 3085 جنيه

الأونصة 193020 جنيه 191955 جنيه

الجنيه الذهب 43440 جنيه 43200 جنيه

الأونصة بالدولار 4038.94 دولار

سعر الذهب الأحد 26 أكتوبر 2025

العيار سعر البيع سعر الشراء



عيار 24 6345 جنيه 6310 جنيه

عيار 22 5815 جنيه 5785 جنيه

عيار 21 5550 جنيه 5520 جنيه

عيار 18 4755 جنيه 4730 جنيه

عيار 14 3700 جنيه 3680 جنيه

عيار 12 3170 جنيه 3155 جنيه

الأونصة 197285 جنيه 196220 جنيه

الجنيه الذهب 44400 جنيه 44160 جنيه

الأونصة بالدولار 4112.31 دولار

السبت 25 أكتوبر 2025

العيار سعر البيع سعر الشراء



عيار 24 6335 جنيه 6305 جنيه

عيار 22 5810 جنيه 5780 جنيه

عيار 21 5545 جنيه 5515 جنيه

عيار 18 4755 جنيه 4725 جنيه

عيار 14 3695 جنيه 3675 جنيه

عيار 12 3170 جنيه 3150 جنيه

الأونصة المحلية 197105 جنيه 196040 جنيه

الجنيه الذهب 44360 جنيه 44120 جنيه

الأونصة عالميا بالدولار 4113.38 دولار

الجمعة 24 أكتوبر 2025

العيار سعر البيع سعر الشراء



عيار 24 6365 جنيه 6310 جنيه

عيار 22 5835 جنيه 5785 جنيه

عيار 21 5570 جنيه 5520 جنيه

عيار 18 4775 جنيه 4730 جنيه

عيار 14 3715 جنيه 3680 جنيه

عيار 12 3185 جنيه 3155 جنيه

الأونصة المحلية 197995 جنيه 196220 جنيه

الجنيه الذهب 44560 جنيه 44160 جنيه

الأونصة عالميا بالدولار 4125.58 دولار

الثلاثاء 21 أكتوبر 2025

العيار سعر البيع سعر الشراء



عيار 24 6491 جنيه 6457 جنيه

عيار 22 5950 جنيه 5919 جنيه

عيار 21 5680 جنيه 5650 جنيه

عيار 18 4869 جنيه 4843 جنيه

عيار 14 3787 جنيه 3767 جنيه

عيار 12 3246 جنيه 3229 جنيه

الأونصة المحلية 201906 جنيه 200840 جنيه

الجنيه الذهب 45440 جنيه 45200 جنيه

الأونصة عالميا بالدولار 4174.22 دولار

الاثنين 20 أكتوبر 2025

العيار سعر البيع سعر الشراء



عيار 24 6560 جنيه 6537 جنيه

عيار 22 6013 جنيه 5992 جنيه

عيار 21 5740 جنيه 5720 جنيه

عيار 18 4920 جنيه 4903 جنيه

عيار 14 3827 جنيه 3813 جنيه

عيار 12 3280 جنيه 3269 جنيه

الأونصة المحلية 204039 جنيه 203328 جنيه

الجنيه الذهب 45920 جنيه 45760 جنيه

الأونصة عالميا بالدولار 4257.11 دولار

الأحد 19 أكتوبر 2025

العيار سعر البيع سعر الشراء



عيار 24 6571 جنيه 6526 جنيه

عيار 22 6024 جنيه 5982 جنيه

عيار 21 5750 جنيه 5710 جنيه

عيار 18 4929 جنيه 4894 جنيه

عيار 14 3833 جنيه 3807 جنيه

عيار 12 3286 جنيه 3263 جنيه

الأونصة المحلية 204394 جنيه 202973 جنيه

الجنيه الذهب 46000 جنيه 45680 جنيه

الأونصة عالميا بالدولار 4249.97 دولار

السبت 18 أكتوبر 2025

العيار سعر البيع سعر الشراء



عيار 24 6549 جنيه 6514 جنيه

عيار 22 6003 جنيه 5971 جنيه

عيار 21 5730 جنيه 5700 جنيه

عيار 18 4911 جنيه 4886 جنيه

عيار 14 3820 جنيه 3800 جنيه

عيار 12 3274 جنيه 3257 جنيه

الأونصة المحلية 203683 جنيه 202617 جنيه

الجنيه الذهب 45840 جنيه 45600 جنيه

الأونصة عالميا بالدولار 4250.91 دولار

الجمعة 17 أكتوبر 2025

العيار سعر البيع سعر الشراء



عيار 24 6600 جنيه 6577 جنيه

عيار 22 6050 جنيه 6029 جنيه

عيار 21 5775 جنيه 5755 جنيه

عيار 18 4950 جنيه 4933 جنيه

عيار 14 3850 جنيه 3837 جنيه

عيار 12 3300 جنيه 3289 جنيه

الأونصة المحلية 205283 جنيه 204572 جنيه

الجنيه الذهب 46200 جنيه 46040 جنيه

الأونصة عالميا بالدولار 4327.25 دولار

الإقبال على شراء الذهب



وفي فترات خفض الفائدة، يتزايد الإقبال على شراء الذهب باعتباره استثمارا طويل الأجل يحقق عائدا مستقرا على المدى البعيد، بينما يتراجع الطلب عليه نسبيا عند رفع الفائدة، حيث يتجه المستثمرون نحو أدوات الادخار ذات العائد الثابت مثل السندات والودائع البنكية.

ويؤكد خبراء أسواق المال أن العلاقة بين الذهب والسياسات النقدية علاقة عكسية بطبيعتها، إذ إن تخفيف السياسات النقدية يدعم ارتفاع الأسعار، في حين يؤدي التشديد النقدي إلى تراجعها.

ويرى الخبراء أن فترات الاضطرابات الجيوسياسية أو الاقتصادية الكبرى عادة ما تشهد زيادة ملحوظة في أسعار الذهب عالميا، نظرا لاعتباره الملاذ الأكثر أمانا لحماية رؤوس الأموال من الخسائر.

ويشير محللون إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد بعض التراجعات الطفيفة في الأسعار نتيجة تباطؤ وتيرة رفع الفائدة عالميا، إلا أن استمرار التوترات السياسية والإقليمية سيظل عاملا رئيسيا يحافظ على استقرار الطلب على المعدن النفيس في الأسواق الدولية والمحلية.

سعر الذهب

وعلى الصعيد المحلي، تتغير حركة البيع والشراء في محلات الصاغة يوميا تبعا لمستجدات الأسعار، حيث يميل المواطنون إلى الشراء عند فترات الانخفاض بهدف الادخار طويل الأجل، بينما يفضل آخرون البيع عند ارتفاع الأسعار لتحقيق مكاسب سريعة.

21 الأكثر انتشارا في السوق المصري

ويظل عيار 21 هو الأكثر انتشارا في السوق المصري نظرا لتوازنه بين السعر والجودة، في حين يفضل المستثمرون الذهب من عيار 24 لارتفاع درجة نقائه، أما عيار 18 فيحظى بإقبال واضح بين فئة الشباب لما يتمتع به من تصميمات عصرية وأسعار أقل مقارنة بالعيارات الأعلى.

ويؤكد خبراء الاقتصاد في ختام تقاريرهم أن الذهب سيظل الاستثمار الأكثر أمانا في فترات الأزمات، لما يتميز به من قدرة على الحفاظ على القيمة الحقيقية للأموال ومقاومة تقلبات الأسواق وأسعار الفائدة، مما يجعله الخيار المفضل للمواطنين والمستثمرين على حد سواء في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي حول العالم.