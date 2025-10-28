قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب الآن في مصر

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد غالي

يشهد سعر الذهب في مصر خلال الفترة الأخيرة حالة من النشاط الملحوظ والاهتمام الواسع من جانب المواطنين، سواء من المقبلين على الزواج أو من الباحثين عن وسيلة آمنة لحفظ مدخراتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية غير المستقرة.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر

 ويواصل المعدن الأصفر احتلال موقعه كأحد أهم أدوات الاستثمار والادخار الآمن التي تحافظ على القوة الشرائية للأموال على المدى الطويل.

ويرجع هذا الاهتمام المتزايد إلى حالة التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية، وما يصاحبها من تراجع في ثقة المستثمرين بالأدوات المالية التقليدية، مما يدفع الكثيرين إلى اللجوء إلى الذهب باعتباره ملاذا آمنا في أوقات الأزمات والتضخم. 

وتظل أسعار الذهب مرتبطة ارتباطا وثيقا بعدة عوامل اقتصادية دولية أبرزها سعر الأونصة في البورصات العالمية، حيث تعد المؤشر الرئيسي لتحديد اتجاهات الأسعار في السوق المحلي، إلى جانب أسعار الفائدة التي تحددها البنوك المركزية الكبرى وسعر صرف الدولار الأمريكي الذي يتحرك عادة في اتجاه عكسي مع أسعار الذهب.


متوسط أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

العيار سعر البيع سعر الشراء 

عيار 24 6045 جنيه 5990 جنيه 
عيار 22 5540 جنيه 5490 جنيه 
عيار 21 5290 جنيه 5240 جنيه 
عيار 18 4535 جنيه 4490 جنيه 
عيار 14 3525 جنيه 3495 جنيه 
عيار 12 3025 جنيه 2995 جنيه 
الأونصة 188045 جنيه 186265 جنيه 
الجنيه الذهب 42320 جنيه 41920 جنيه 
الأونصة بالدولار 3929.27 دولار

متوسط أسعار الذهب اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025

العيار سعر البيع سعر الشراء 

عيار 24 6205 جنيه 6170 جنيه 
عيار 22 5690 جنيه 5655 جنيه 
عيار 21 5430 جنيه 5400 جنيه 
عيار 18 4655 جنيه 4630 جنيه 
عيار 14 3620 جنيه 3600 جنيه 
عيار 12 3105 جنيه 3085 جنيه 
الأونصة 193020 جنيه 191955 جنيه 
الجنيه الذهب 43440 جنيه 43200 جنيه 
الأونصة بالدولار 4038.94 دولار

سعر الذهب الأحد 26 أكتوبر 2025

العيار سعر البيع سعر الشراء 

عيار 24 6345 جنيه 6310 جنيه 
عيار 22 5815 جنيه 5785 جنيه 
عيار 21 5550 جنيه 5520 جنيه 
عيار 18 4755 جنيه 4730 جنيه 
عيار 14 3700 جنيه 3680 جنيه 
عيار 12 3170 جنيه 3155 جنيه 
الأونصة 197285 جنيه 196220 جنيه 
الجنيه الذهب 44400 جنيه 44160 جنيه 
الأونصة بالدولار 4112.31 دولار

السبت 25 أكتوبر 2025

العيار   سعر البيع      سعر الشراء  
     
عيار 24                  6335 جنيه      6305 جنيه   
عيار 22                  5810 جنيه      5780 جنيه   
عيار 21                  5545 جنيه      5515 جنيه   
عيار 18                  4755 جنيه      4725 جنيه   
عيار 14                  3695 جنيه      3675 جنيه   
عيار 12                  3170 جنيه      3150 جنيه   
الأونصة المحلية          197105 جنيه    196040 جنيه 
الجنيه الذهب             44360 جنيه     44120 جنيه  
الأونصة عالميا بالدولار  4113.38 دولار              

الجمعة 24 أكتوبر 2025

العيار                   سعر البيع      سعر الشراء  
     
عيار 24                  6365 جنيه      6310 جنيه   
عيار 22                  5835 جنيه      5785 جنيه   
عيار 21                  5570 جنيه      5520 جنيه   
عيار 18                  4775 جنيه      4730 جنيه   
عيار 14                  3715 جنيه      3680 جنيه   
عيار 12                  3185 جنيه      3155 جنيه   
الأونصة المحلية          197995 جنيه    196220 جنيه 
الجنيه الذهب             44560 جنيه     44160 جنيه  
الأونصة عالميا بالدولار  4125.58 دولار              

الثلاثاء 21 أكتوبر 2025

العيار                   سعر البيع      سعر الشراء  
     
عيار 24                  6491 جنيه      6457 جنيه   
عيار 22                  5950 جنيه      5919 جنيه   
عيار 21                  5680 جنيه      5650 جنيه   
عيار 18                  4869 جنيه      4843 جنيه   
عيار 14                  3787 جنيه      3767 جنيه   
عيار 12                  3246 جنيه      3229 جنيه   
الأونصة المحلية          201906 جنيه    200840 جنيه 
الجنيه الذهب             45440 جنيه     45200 جنيه  
الأونصة عالميا بالدولار  4174.22 دولار              

الاثنين 20 أكتوبر 2025

العيار                   سعر البيع      سعر الشراء  
     
عيار 24                  6560 جنيه      6537 جنيه   
عيار 22                  6013 جنيه      5992 جنيه   
عيار 21                  5740 جنيه      5720 جنيه   
عيار 18                  4920 جنيه      4903 جنيه   
عيار 14                  3827 جنيه      3813 جنيه   
عيار 12                  3280 جنيه      3269 جنيه   
الأونصة المحلية          204039 جنيه    203328 جنيه 
الجنيه الذهب             45920 جنيه     45760 جنيه  
الأونصة عالميا بالدولار  4257.11 دولار              

الأحد 19 أكتوبر 2025

العيار                   سعر البيع      سعر الشراء  
     
عيار 24                  6571 جنيه      6526 جنيه   
عيار 22                  6024 جنيه      5982 جنيه   
عيار 21                  5750 جنيه      5710 جنيه   
عيار 18                  4929 جنيه      4894 جنيه   
عيار 14                  3833 جنيه      3807 جنيه   
عيار 12                  3286 جنيه      3263 جنيه   
الأونصة المحلية          204394 جنيه    202973 جنيه 
الجنيه الذهب             46000 جنيه     45680 جنيه  
الأونصة عالميا بالدولار  4249.97 دولار              

السبت 18 أكتوبر 2025

العيار                   سعر البيع      سعر الشراء  
     
عيار 24                  6549 جنيه      6514 جنيه   
عيار 22                  6003 جنيه      5971 جنيه   
عيار 21                  5730 جنيه      5700 جنيه   
عيار 18                  4911 جنيه      4886 جنيه   
عيار 14                  3820 جنيه      3800 جنيه   
عيار 12                  3274 جنيه      3257 جنيه   
الأونصة المحلية          203683 جنيه    202617 جنيه 
الجنيه الذهب             45840 جنيه     45600 جنيه  
الأونصة عالميا بالدولار  4250.91 دولار              

الجمعة 17 أكتوبر 2025

العيار                   سعر البيع      سعر الشراء  
     
عيار 24                  6600 جنيه      6577 جنيه   
عيار 22                  6050 جنيه      6029 جنيه   
عيار 21                  5775 جنيه      5755 جنيه   
عيار 18                  4950 جنيه      4933 جنيه   
عيار 14                  3850 جنيه      3837 جنيه   
عيار 12                  3300 جنيه      3289 جنيه   
الأونصة المحلية          205283 جنيه    204572 جنيه 
الجنيه الذهب             46200 جنيه     46040 جنيه  
الأونصة عالميا بالدولار  4327.25 دولار

الإقبال على شراء الذهب


وفي فترات خفض الفائدة، يتزايد الإقبال على شراء الذهب باعتباره استثمارا طويل الأجل يحقق عائدا مستقرا على المدى البعيد، بينما يتراجع الطلب عليه نسبيا عند رفع الفائدة، حيث يتجه المستثمرون نحو أدوات الادخار ذات العائد الثابت مثل السندات والودائع البنكية. 

ويؤكد خبراء أسواق المال أن العلاقة بين الذهب والسياسات النقدية علاقة عكسية بطبيعتها، إذ إن تخفيف السياسات النقدية يدعم ارتفاع الأسعار، في حين يؤدي التشديد النقدي إلى تراجعها.

ويرى الخبراء أن فترات الاضطرابات الجيوسياسية أو الاقتصادية الكبرى عادة ما تشهد زيادة ملحوظة في أسعار الذهب عالميا، نظرا لاعتباره الملاذ الأكثر أمانا لحماية رؤوس الأموال من الخسائر. 

ويشير محللون إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد بعض التراجعات الطفيفة في الأسعار نتيجة تباطؤ وتيرة رفع الفائدة عالميا، إلا أن استمرار التوترات السياسية والإقليمية سيظل عاملا رئيسيا يحافظ على استقرار الطلب على المعدن النفيس في الأسواق الدولية والمحلية.

سعر الذهب

وعلى الصعيد المحلي، تتغير حركة البيع والشراء في محلات الصاغة يوميا تبعا لمستجدات الأسعار، حيث يميل المواطنون إلى الشراء عند فترات الانخفاض بهدف الادخار طويل الأجل، بينما يفضل آخرون البيع عند ارتفاع الأسعار لتحقيق مكاسب سريعة. 

21 الأكثر انتشارا في السوق المصري

ويظل عيار 21 هو الأكثر انتشارا في السوق المصري نظرا لتوازنه بين السعر والجودة، في حين يفضل المستثمرون الذهب من عيار 24 لارتفاع درجة نقائه، أما عيار 18 فيحظى بإقبال واضح بين فئة الشباب لما يتمتع به من تصميمات عصرية وأسعار أقل مقارنة بالعيارات الأعلى.

ويؤكد خبراء الاقتصاد في ختام تقاريرهم أن الذهب سيظل الاستثمار الأكثر أمانا في فترات الأزمات، لما يتميز به من قدرة على الحفاظ على القيمة الحقيقية للأموال ومقاومة تقلبات الأسواق وأسعار الفائدة، مما يجعله الخيار المفضل للمواطنين والمستثمرين على حد سواء في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي حول العالم.

سوق الذهب في مصر سعر الذهب الذهب في مصر المعدن الأصفر أسعار الذهب الذهب

