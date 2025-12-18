قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

التمثيل التجاري يبحث مع كندا تعميق الشراكة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

استقبل الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري المصري، رضوان مكيديش المستشار التجاري الكندي الجديد بالقاهرة، وجوزيف تادرس المستشار التجاري الأول، وعلياء سالم بالمكتب التجاري الكندي بالقاهرة، وذلك في إطار متابعة ملفات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر وكندا، وبمشاركة شريف عرفان رئيس المكتب التجاري المصري في مونتريال عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكد د. عبد العزيز الشريف أن الاجتماع يأتي في توقيت مهم في ظل التغيرات المتسارعة التي تشهدها الساحة التجارية والاستثمارية العالمية، معربًا عن تطلعه إلى استثمار هذه المتغيرات لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المصرية الكندية إلى آفاق أوسع تتناسب مع حجم وإمكانات اقتصادي البلدين.

وأشار رئيس التمثيل التجاري إلى أن عدد الشركات الكندية أو التي تضم مساهمات كندية في مصر تجاوز 779 شركة حتى فبراير 2025، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 1.7 مليار دولار أمريكي، موضحًا أن أبرز مجالات الاستثمارات الكندية تشمل قطاعات البترول والغاز، والبتروكيماويات، والتعدين، والاتصالات، والسياحة، إلى جانب بعض مجالات الخدمات والتعليم، لافتًا إلى أن مصر تستهدف رفع حجم الاستثمارات الكندية إلى 2.2 مليار دولار خلال عام 2026.

وأوضح الشريف أن التمثيل التجاري المصري يعمل حاليًا على إعداد خطة متكاملة لزيادة ومضاعفة حجم التجارة والاستثمار بين مصر وكندا خلال المرحلة المقبلة، ترتكز على تعظيم الاستفادة من مزايا الاتفاقيات التجارية، والترويج للفرص الاستثمارية ذات الأولوية في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، والطاقة الجديدة والمتجددة، وسلاسل الإمداد، والصناعات التصديرية، إلى جانب تعزيز الشراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين وجذب المزيد من الشركات الكندية للاستثمار في السوق المصري.

من جانبه، أكد المستشار التجاري الكندي بالقاهرة أن مصر تمثل نقطة جذب استثمارية مهمة بفضل موقعها الاستراتيجي كبوابة رئيسية للوصول إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط، مشيرًا إلى وجود توجه لوضع آلية واضحة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، ودعم تنظيم بعثات تجارية وزيارات متبادلة لتحديد فرص استثمارية جديدة.

وشارك في الاجتماع كل من الزهراء أحمد مدير إدارة شؤون الأمريكتين، وعلاء البيلي مدير إدارة شؤون الترويج للاستثمار، ونشوى صلاح نائب مدير إدارة الأمريكتين، وهيثم قاسم، والدكتورة إيمان زهران الباحث الاقتصادي بإدارة شؤون الأمريكتين بالتمثيل التجاري المصري.

