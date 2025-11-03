قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل الحب حرام؟ علي جمعة: «من عشق فعف فكتم فمات فهو شهيد»
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025
الوحدة الإماراتي يفوز على ناسف قرشي 2-1 في أبطال آسيا
الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 29
وزير بريطاني: شراكتنا مع مصر تشهد تطورا مستمرا نحو آفاق أوسع من التعاون
أول رد من محمد أشرف روقا بعد حصوله على قرار أحقيته لـ 5 ملايين جنيه لدى الزمالك
انخفاض سعر الذهب اليوم.. تراجع كبير لعيار 21 للمعدن الأصفر
قرعة الكونفدرالية.. مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات
أحمد موسى: أميرة تايلاند حضرت احتفالية المتحف الكبير رغم حالة وفاة لديها
انخفاض أسعار الذهب اليوم الأثنين في مصر.. سعر عيار 21 بكام؟
ينحني الزمن أمام مجد مصر.. عبارة تحولت إلى تحفة فنية على فستان السيدة إنتصار السيسي في افتتاح المتحف المصري الكبير
قرعة دوري أبطال إفريقيا .. مواعيد مباريات الأهلي فى دور المجموعات
أخبار البلد

محمد غالي

انخفاض كبير في  سعر الذهب في مصر خلال الفترة المسائية، والتي شهدت الاهتمام المتزايد من مختلف فئات المجتمع، خاصة في ظل التراجع الملحوظ في الأسعار العالمية، ما انعكس على السوق المحلية بشكل مباشر.

انخفاض سعر الذهب

ويأتي هذا الاهتمام في وقت يسعى فيه المواطنون إلى البحث عن وسائل آمنة لحفظ مدخراتهم بعيدا عن التقلبات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق المالية العالمية وتذبذب أسعار العملات.

انخفاض سعر الذهب

انخفاض أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

عيار الذهب    سعر البيع    سعر الشراء
عيار 24    6120 جنيه    6085 جنيه
عيار 22    5610 جنيه    5580 جنيه
عيار 21    5355 جنيه    5325 جنيه
عيار 18    4590 جنيه    4565 جنيه
عيار 14    3570 جنيه    3550 جنيه
عيار 12    3060 جنيه    3045 جنيه
الاونصة    190355 جنيه    189285 جنيه
الجنيه الذهب    42840 جنيه    42600 جنيه
الأونصة بالدولار    4000.32 دولار


ويعد الذهب منذ عقود الخيار المفضل للمستثمرين والأفراد الباحثين عن الاستقرار المالي، نظرا لكونه من أكثر الأصول قدرة على الحفاظ على القيمة الحقيقية للأموال، خصوصا في فترات التضخم أو الأزمات الاقتصادية.

انخفاض كبير بعيار 21 من الذهب

ومع الانخفاض الحالي في الأسعار، ازداد إقبال المواطنين على شراء الذهب سواء بغرض الادخار أو الاستثمار طويل الأجل.

ويرتبط سعر الذهب بعدة عوامل اقتصادية رئيسية على المستويين المحلي والعالمي، أبرزها سعر الأونصة في الأسواق الدولية الذي يمثل المرجع الأساسي لتسعير الذهب داخل مصر، إلى جانب تأثير أسعار الفائدة التي يحددها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الكبرى، وحركة الدولار الأمريكي التي ترتبط عادة بعلاقة عكسية مع أسعار المعدن النفيس.

كما تؤثر التوترات الجيوسياسية، وحركة العرض والطلب، ومستويات التضخم العالمية في اتجاه الأسعار سواء بالصعود أو الهبوط.

ويشير الخبراء إلى أن خفض أسعار الفائدة عالميا يؤدي إلى زيادة الإقبال على الذهب باعتباره استثمارا آمنا لا يتأثر بالعائد الثابت، بينما يؤدي رفعها إلى تراجع الطلب لصالح أدوات الادخار التقليدية مثل الودائع البنكية والسندات.

لذلك، فإن أي تغير في السياسات النقدية الدولية ينعكس مباشرة على حركة المعدن الأصفر في الأسواق المحلية.

وتشهد محال الصاغة في مصر حركة نشطة نسبيا خلال فترات انخفاض الأسعار، حيث يتجه المواطنون إلى الشراء للاستفادة من الهبوط الحالي، بينما يفضل البعض البيع عند الارتفاع لتحقيق مكاسب سريعة.

وتبقى الأسعار متغيرة على مدار اليوم تبعا للتقلبات في السوق العالمية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.

انخفاض سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب الان

ويعد عيار 21 الأكثر انتشارا في السوق لملاءمته من حيث السعر والجودة، في حين يفضل المستثمرون عيار 24 لنقائه العالي وارتفاع قيمته في أسواق البيع والشراء، بينما يحظى عيار 18 بإقبال كبير بين فئة الشباب نظرا لتنوع تصميماته وانخفاض تكلفته.

ويرى المحللون أن أسعار الذهب قد تشهد بعض التذبذب خلال الفترة المقبلة مع تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة عالميا، إلا أن استمرار الأزمات الإقليمية والاقتصادية سيبقي على جاذبيته كملاذ آمن، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

ويجمع خبراء الاقتصاد على أن الذهب سيظل أحد أهم أدوات الادخار والاستثمار في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية، لما يتمتع به من قدرة على الحفاظ على القوة الشرائية للأموال ومواجهة التضخم، مما يجعله خيارا استراتيجيا للمواطنين والمستثمرين على حد سواء، سواء للادخار طويل الأجل أو كوسيلة لتأمين الثروة في أوقات التقلب الاقتصادي.

