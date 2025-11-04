قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

واصلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر 2025 الانخفاض في الأسواق المحلية، وذلك وفقًا لمتوسط الأسعار المتداولة بمحلات الصاغة في مصر، دون احتساب المصنعية. 

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6120 جنيهًا للبيع، و6085 جنيهًا للشراء. 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 5610 جنيهات للبيع، و5580 جنيهًا للشراء.

سعر عيار 21 بكام؟

أما عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصري، فقد بلغ سعره 5355 جنيهًا للبيع، و5325 جنيهًا للشراء.

في حين وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4590 جنيهًا للبيع، و4565 جنيهًا للشراء. وسجل عيار 14 نحو 3570 جنيهًا للبيع، و3550 جنيهًا للشراء.

أما عيار 12، فقد بلغ سعره 3060 جنيهًا للبيع، و3045 جنيهًا للشراء.

عيار الذهبسعر البيعسعر الشراء 
عيار 246120 جنيه6085 جنيه 
عيار 225610 جنيه5580 جنيه 
عيار 215355 جنيه5325 جنيه 
عيار 184590 جنيه4565 جنيه 
عيار 143570 جنيه3550 جنيه 
عيار 123060 جنيه3045 جنيه 
الاونصة190355 جنيه189285 جنيه 
الجنيه الذهب42840 جنيه42600 جنيه 
الأونصة بالدولار4000.32 دولار

أسعار الأونصة والجنيه الذهب

بلغ سعر الأونصة الذهبية في السوق المحلي نحو 190355 جنيهًا للبيع، و189285 جنيهًا للشراء.

استقرار أسعار الذهب بعد تراجع حاد مع انحسار المخاوف التجارية

وسجل الجنيه الذهب سعرًا قدره 42840 جنيهًا للبيع، و42600 جنيهًا للشراء.

سعر الأونصة عالميًا بالدولار

بلغ سعر الأونصة عالميًا بالدولار اليوم نحو 4000.32 دولار، وفقًا لآخر التحديثات المتاحة.

