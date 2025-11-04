سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

واصلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر 2025 الانخفاض في الأسواق المحلية، وذلك وفقًا لمتوسط الأسعار المتداولة بمحلات الصاغة في مصر، دون احتساب المصنعية.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6120 جنيهًا للبيع، و6085 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 5610 جنيهات للبيع، و5580 جنيهًا للشراء.

سعر عيار 21 بكام؟

أما عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصري، فقد بلغ سعره 5355 جنيهًا للبيع، و5325 جنيهًا للشراء.

في حين وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4590 جنيهًا للبيع، و4565 جنيهًا للشراء. وسجل عيار 14 نحو 3570 جنيهًا للبيع، و3550 جنيهًا للشراء.

أما عيار 12، فقد بلغ سعره 3060 جنيهًا للبيع، و3045 جنيهًا للشراء.

عيار الذهب سعر البيع سعر الشراء عيار 24 6120 جنيه 6085 جنيه عيار 22 5610 جنيه 5580 جنيه عيار 21 5355 جنيه 5325 جنيه عيار 18 4590 جنيه 4565 جنيه عيار 14 3570 جنيه 3550 جنيه عيار 12 3060 جنيه 3045 جنيه الاونصة 190355 جنيه 189285 جنيه الجنيه الذهب 42840 جنيه 42600 جنيه الأونصة بالدولار 4000.32 دولار

أسعار الأونصة والجنيه الذهب

بلغ سعر الأونصة الذهبية في السوق المحلي نحو 190355 جنيهًا للبيع، و189285 جنيهًا للشراء.

وسجل الجنيه الذهب سعرًا قدره 42840 جنيهًا للبيع، و42600 جنيهًا للشراء.

سعر الأونصة عالميًا بالدولار

بلغ سعر الأونصة عالميًا بالدولار اليوم نحو 4000.32 دولار، وفقًا لآخر التحديثات المتاحة.