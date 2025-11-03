أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الاثنين، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

وشهدت أسعار الذهب فى مصر، إلى حالة من الاستقرار النسبي، مع استقرار سعر جرام الذهب عيار 21 عند 5350 جنيها بدون مصنعية، وهو العيار الأكثر تداولا فى السوق المحلي.

ويأتي هذا الهدوء فى الأسعار، بالتزامن مع ثبات الأونصة عالمية، إلى جانب إستقرار سعر صرف الجنيه المصري.

وعرض برنامج صباح البلد، المذاع عبر قناة صدى البلد، تقريرا لمعرفة أسعار الذهب اليوم الأثنين.

سعر الذهب اليوم الأثنين



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4585 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5350 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24 فسجّل 6114 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 42800 جنيها.



واستعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.28 جنيه للبيع و47.16 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 54.87 جنيه للبيع، و54.71 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الأسترليني

سجل سعر الجنيه الأسترليني 62.30 جنيه للبيع، 62.11 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 12.61 جنيه للبيع، و12.57 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي 7 جنيه للبيع، و12.84 جنيه للشراء.



وتشهد البلاد خلال هذه الأيام حالة من التقلبات الجوية، وهناك أمطار يكون معها رياح، ولذلك على المواطنين توخي الحذر في أثناء الخروج من البيت، وارتداء الملابس المناسبة لحالة الجو.

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقالت غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد اليوم الاثنين أجواء خريفية قريبة من الأجواء الشتوية، وأن البلاد تشهد من أمس الأحد أمطار، على الوجه البحري والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، وأن الأمطار في بعض المحافظات تتأثر بأمطار رعدية.

ولفتت إلى أن البلاد تتأثر بامتداد بمنخفض جوي في طبقات الجو، وأن هناك منخفض السودان الموسمي، وأن اليوم هناك فرص لسقوط الأمطار.

وأشارت إلى أن فرص أمطار اليوم متوسطة رعدية على شمال الصعيد، وستصل للسواحل الشمالية، والقاهرة الكبرى، وأن الأمطار الرعدية يكون معها رياح ويكون معها اتربة ورمال مثارة.