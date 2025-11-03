نشتري ولا نبيع؟.. أسعار الذهب والعملات اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025

شهدت أسعار الذهب فى مصر، إلى حالة من الاستقرار النسبي، مع استقرار سعر جرام الذهب عيار 21 عند 5350 جنيها بدون مصنعية، وهو العيار الأكثر تداولا فى السوق المحلي.

ويأتي هذا الهدوء فى الأسعار، بالتزامن مع ثبات الأونصة عالمية، إلى جانب إستقرار سعر صرف الجنيه المصري.

وعرض برنامج صباح البلد، المذاع عبر قناة صدى البلد، تقريرا لمعرفة أسعار الذهب اليوم الأثنين.

سعر الذهب اليوم الأثنين

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4585 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5350 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24 فسجّل 6114 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 42800 جنيها.

سعر الأوقية بالجنيه المصري اليوم الإثنين

سعر الشراء: 190 الف جنيه

سعر البيع: 188980 جنيها

سعر الذهب عالميا

بلع سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية نحو 4002.25 دولار .

وشهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية تراجعًا بنحو 3.6% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، متأثرة بارتفاع الدولار وتراجع الطلب نتيجة عمليات جني الأرباح، إلى جانب تقييم المستثمرين لتوجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، وفق تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

هناك عوامل تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.



سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر اليوم الإثنين

أعلى سعر شراء: 6086 جنيها

أقل سعر بيع: 6109 جنيها

متوسط السعر 6098 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الإثنين

أعلى سعر شراء: 5325 جنيها

أقل سعر بيع: 5345 جنيها

متوسط السعر: 5335 جنيها



