سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية
علياء فوزى

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر، خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025، وفقًا لموقع gold price today، ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم فيها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.
 

 أسعار الذهب في مصر بدون مصنعية اليوم الأحد 

سجّل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا  اليوم الأحد 2-11-2025:

سعر البيع:6110 جنيها.

سعر الشراء: 6070  جنيهًا. 

سعر الذهب عيار 22  اليوم الأحد 2-11-2025:

سعر البيع: 5600  جنيهًا. 

سعر الشراء: 5570 جنيهاً. 

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  اليوم الأحد 2-11-2025:

سعر البيع: 5345  جنيهًا. 

سعر الشراء: 5315  جنيهًا. 

 سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأحد 2-11-2025:

سعر البيع: 4580   جنيهًا. 

سعر الشراء:4555 جنيهًا.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأحد 2-11-2025:

سعر البيع:3565جنيهًا. 

سعر الشراء: 3545 جنيهًا. 

وصل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الأحد 2-11-2025:

سعر البيع:3055 جنيهًا. 

سعر الشراء: 3035 جنيهًا.

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 2-11-2025 :

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأحد 2-11-2025:

سعر البيع: 42760 جنيهًا. 

سعر الشراء:42520 جنيهًا 

وبلغت أسعار الذهب في مصر لـ الأوقية الواحدة اليوم الأحد 2-11-2025:

سعر البيع: 190 الف جنيهًا.

سعر الشراء نحو 188930 جنيهًا.

 أسعار الذهب في البورصة العالمية

سجلت سعر الأوقية 4002.24 دولارا سعر إغلاق البورصة العالمية يوم الجمعة الماضية. 

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

هناك عوامل تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية. 

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

