زاهي حواس يستقبل ملك بلجيكا بسقارة ..صور
أسيست مغربي.. الفدائي يسجل ثالث أهداف الزمالك أمام طلائع الجيش بالدوري
بعد تراجعه الكبير .. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر
أخبار التكنولوجيا | إيلون ماسك يروج لتطبيق الرسائل الأكثر أمانا في العالم.. أهم مزايا تحديث iOS 26.1 القادم من آبل
انفجار عنيف بمستودع أسلحة تابع لـ قسد في ريف الحسكة الشمالي الشرقي
مفتي الجمهورية: غياب الفهم الصحيح للإسلام والاعتماد على القراءات الانتقائية سبب نشأة الإسلاموفوبيا
أسيست فتوح.. ناصر ماهر يضيف الهدف الثاني لنادي الزمالك أمام الطلائع
عدة أخطاء .. التمرير وثنائي الزمالك خارج الخدمة بالشوط الأول بلقاء الطلائع
أستاذ علوم سياسية: أمريكا عازمة على الذهاب نحو المرحلة الثانية في غزة
دعاء الكرب بعد صلاة العشاء.. 20 دعوة لقضاء الحاجة وتيسير الأمور
مواجهات عنيفة مع فلسطينيين بشمال رام الله وقوات الاحتلال تطلق قنابل غاز
تأجيل محاكمة 61 متهما في قضية اللجان النوعية بالتجمع لجلسة 17 يناير
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
بعد تراجعه الكبير .. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

عبد العزيز جمال

حقق سعر الذهب اليوم في مصر حالة من الاستقرار الملحوظ خلال تعاملات الأحد 2 نوفمبر 2025، خاصة في عيار 21 الذي يعد الأكثر تداولًا بين المواطنين والمستثمرين، في وقت يشهد فيه سوق الذهب حالة من الترقب بعد موجة من التذبذب التي ضربت الأسعار خلال الأسابيع الأخيرة ، سبقها هبوط حاد بلغ نحو 550 جنيه من أعلى سعر بعيار 21.

سعر الذهب اليوم 

ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن سوق الصاغة، سجلت الأونصة عالميًا نحو 4002 دولارًا عند الإغلاق الأسبوعي الأخير، مما يعكس توازنًا مؤقتًا في السوق بعد تقلبات متلاحقة.

أسعار الذهب اليوم 2 نوفمبر 2025 في مصر

  • سعر الذهب عيار 24: 6114 جنيهًا
  • سعر الذهب عيار 21: 5350 جنيهًا
  • سعر الذهب عيار 18: 4586 جنيهًا
  • سعر الجنيه الذهب: 42800 جنيه

ويُظهر سعر الذهب اليوم أن السوق المصري يتماشى مع اتجاه عالمي حذر في ظل حالة عدم الاستقرار الاقتصادي وتباين التوقعات بشأن قرارات السياسة النقدية الأمريكية خلال الأشهر المقبلة.

تصريحات الفيدرالي الأمريكي تعيد الهدوء المؤقت للأسواق

جاءت تصريحات بيث هاماك، رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لتؤكد أنها عارضت خفض البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن الوقت لا يزال مبكرًا لتخفيف القيود النقدية في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم.

 وأوضحت هاماك أن البنك الفيدرالي يجب أن يحافظ على السياسة التشديدية لفترة أطول، ما يعني أن التوقعات بخفض قريب للفائدة قد تكون مفرطة في التفاؤل.

هذه التصريحات كان لها تأثير مباشر على تحركات سعر الذهب اليوم عالميًا، حيث تميل الأسواق عادة إلى التراجع عند ارتفاع التوقعات برفع الفائدة، نظرًا لأن الذهب لا يدر عائدًا ثابتًا مقارنة بالأصول المالية الأخرى.

اتجاهات متباينة بين الفيدرالي والمستثمرين

وفي المقابل، يرى محللون في مورغان ستانلي، أحد أبرز بنوك الاستثمار العالمية، أن الذهب لا يزال يتمتع بزخم قوي على المدى المتوسط.

 وأكد البنك في تقريره الأخير أن توقعاته تشير إلى ارتفاع متوسط سعر الذهب إلى نحو 4300 دولار أمريكي للأونصة خلال النصف الأول من عام 2026.

ويرى المحللون في البنك أن هذا الارتفاع المرتقب مدفوع بعدة عوامل، أبرزها استمرار مشتريات البنوك المركزية للذهب كأداة تحوط ضد التضخم، إضافة إلى تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة نحو المعدن الأصفر، بجانب تراجع الثقة في الأسواق المالية التقليدية بسبب الأوضاع الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي العالمي.

أين يتجه سوق الذهب في مصر؟

محليًا، يتوقع تجار الذهب أن يظل سعر الذهب اليوم في مصر متأرجحًا خلال الأسابيع المقبلة بين مستويات 5200 إلى 5500 جنيه لعيار 21، وذلك بحسب التغيرات في الأسعار العالمية وحركة الدولار في السوق المحلي.

ويرى الخبراء أن أي تغير مفاجئ في أسعار الفائدة الأمريكية أو تحركات الاحتياطي الفيدرالي سيكون له تأثير مباشر وسريع على الأسعار في السوق المصري.

 

