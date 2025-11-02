بكام عيار 21؟.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر

شهد سعر الذهب في مصر استقرارا على مستوى محلات الصاغة المصرية مع أول تعاملات اليوم الأحد الموافق 2-11-2025.

وعرض برنامج صباح البلد، المذاع عبر قناة صدى البلد، تقريرا لمعرفة أسعار الذهب اليوم الأحد.

سعر الذهب اليوم الأحد

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4586 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5350 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24 فسجّل 6114 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 42800 جنيها.





ثبات الذهب

بعد افتتاح المتحف المصري الكبير مساء أمس السبت؛ تنفس الذهب الصعداء ليستقر داخل محلات الصاغة اليوم.

تداولات الذهب

وفقد جرام الذهب ما يقارب من 25 جنيه من قيمته مساء أمس بعد أن عاود الصعود الجمعة الماضية ويرتفع بقيمة 55 جنيه في المتوسط بمختلف الأعيرة الذهبية ليكسر حالة التراجع التي شهدها قبل اسبوعين.

مجلس الذهب العالمي

أعلن مجلس الذهب العالمي عن حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثالث من عام 2025 ليصل إلى إجمالي 9.9 طن من الذهب، منخفضاً بنسبة - 14% عن مشتريات الربع الثاني من نفس العام، والذي كان قد سجل مشتريات إجمالية بقيمة 11.5 طن.

كما انخفضت مشتريات الربع الثالث من عام 2025 عن نفس الفترة من العام الماضي 2024 منخفضة بنسبة 5%.

سجلت مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية خلال الربع الثالث من العام سجل 4.4 طن لتنخفض بنسبة - 15% عن مشتريات الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 5.1 طن، كما جاءت أقل من مشتريات الربع الثاني من 2025 التي كانت عند 5.7 طن.

أما عن مشتريات السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الثالث من عام 2025 فقد سجلت 5.6 طن مرتفعة بنسبة 5% بالمقارنة مع مشتريات الربع الثالث 2024 التي كانت عند 5.3 طن، ولكن أقل من مشتريات الربع الثاني من العام الجاري من السبائك والعملات الذهبية عند 5.9 طن، بحسب بيانات نشرتها منصة جولد بيليون نقلاً عن مجلس الذهب العالمي

وأشار مجلس الذهب العالمي أن انخفاض مبيعات المشغولات الذهبية قد أصاب منطقة الشرق الأوسط بأكملها، حيث أثر الارتفاع الحاد في أسعار الذهب على القدرة على الشراء، وشجع على إعادة بيع بعض المشغولات الذهبية، كما أثرت الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية سلبًا على ثقة المستهلكين.

