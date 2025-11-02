قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار وطرق استخزاج شهادة ميلاد جديدة
تفاصيل إطلالة فريدة عثمان في افتتاح المتحف المصري الجديد.. أناقة لفتت الأنظار في ليلة تاريخية|شاهد
مصطفى وزيري: المسلة المعلقة بالمتحف المصري الكبير إبهار حقيقي
ليلى علوي عن افتتاح المتحف الكبير: حسيت إني شاهدة على لحظة هتتكتب في التاريخ
حادث طعن مروّع على قطار بإنجلترا.. إصابة 10 أشخاص 9 منهم في حالة حرجة
خطة أمريكية مُثيرة للجدل: نقل نصف سكان غزة إلى مناطق تحت سيطرة الاحتلال |تفاصيل
بعد تعرض مخرج افتتاح المتحف المصري للانتقادات.. عمرو محمود ياسين: ليه المشانق اللي بتتعلق دي
تعديلات في الرسوم لدعم مباني «الخارجية» بالخارج على طاولة النواب اليوم
للأجانب من أم مصرية.. طريقة الحصول على الجنسية| الإجراءات والشروط والأوراق المطلوبة
تحذير من الأرصاد.. شبورة مائية كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أغذية تحمي من السرطان.. قائمة ذهبية للوقاية وتعزيز المناعة

أغذية تمنع الإصابة بمرض السرطان
أغذية تمنع الإصابة بمرض السرطان
آية التيجي

يُعد مرض السرطان من أخطر الأمراض التي تصيب الإنسان، إذ ينشأ نتيجة نمو غير طبيعي للخلايا التي تتجاهل آليات الجسم في التنظيم والانقسام، فتتكاثر بشكل غير منضبط وتشكل أورامًا قد تهاجم الأنسجة السليمة وتنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

أغذية تمنع الإصابة بمرض السرطان

لكن وسط هذا الخطر، يؤكد خبراء التغذية أن التغذية السليمة تظل أحد أقوى الأسلحة الطبيعية للوقاية من السرطان والحد من مخاطره، سواء للشخص السليم أو للمصاب بهدف دعم المناعة ومقاومة الخلايا الضارة.

وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز الأطعمة التي تساعد على الوقاية من السرطان بفضل احتوائها على مركبات طبيعية مضادة للأكسدة وللالتهابات، وفقا لما نشر في موقع Healthline:

ـ البروكلي:

يُعد البروكلي من الأغذية الخارقة، خاصة عند تناوله مسلوقًا، إذ يوفر مجموعة من العناصر التي تعمل مع إنزيمات الجسم على مكافحة الخلايا السرطانية والحد من تكاثرها.

الطماطم

ـ الطماطم:

تحتوي الطماطم على مادة الليكوبين ذات الخصائص القوية المضادة للسرطان، والتي أثبتت الأبحاث فاعليتها في خفض مخاطر الإصابة بسرطان البروستاتا وسرطانات أخرى.

الثوم

ـ الثوم:

يمتاز الثوم بمركبات الكبريت التي تساهم في تقليل مخاطر تطور السرطان، كما يعمل على تعزيز المناعة ومنع تكون الأورام.

الذرة

ـ الذرة:

سواء كانت الذرة مسلوقة أو مشوية أو فشار، فهي مصدر لمركبات بيتا-كريبتوكسانثين وحمض الفيروليك، اللذَين يثبطان نمو الخلايا السرطانية.

البنجر

ـ الشمندر (البنجر):

المادة التي تمنح الشمندر لونه الأحمر المميز هي نفسها التي تملك خصائص مضادة للسرطان، وتساعد على حماية الخلايا من التلف.

الجزر

ـ الجزر:

يعرف الجزر بغناه بمادة بيتا كاروتين التي تعمل كمضاد قوي للأكسدة والسرطان، ويمكن تناوله نيئًا أو عصيرًا أو مطبوخًا دون فقدان فوائده.

الشاي الأخضر

ـ الشاي الأخضر:

يحتوي على نسبة عالية من البوليفينول، المعروفة بقدرتها على منع نمو الخلايا السرطانية وتعزيز صحة الخلايا السليمة.

الكركم

ـ الكركم:

بفضل مادة الكركمين الفعالة، يُعد الكركم من أقوى العناصر المضادة للالتهاب والأكسدة، وله دور مثبت في إبطاء نمو الخلايا السرطانية.

الفراولة

ـ الفراولة:

الفراولة غنية بفيتامين سي والمنجنيز، وتحتوي على مركبات مضادة للالتهاب تساعد في حماية الجسم من تكوّن الأورام.

ـ السبانخ:

تتميز السبانخ بتركيبة غذائية قوية تكافح السرطان سواء تم تناولها نيئة أو مطهوة، بفضل محتواها العالي من مضادات الأكسدة.

أطعمة تمنع السرطان الوقاية من السرطان الأغذية المضادة للسرطان الكركم الشاي الأخضر الجزر الفراولة السرطان صحة الجهاز المناعي مضادات الأكسدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطفل المصري حسين عبدالرسول

صدفة غيرت وجه التاريخ | حكاية الطفل المصري قائد العالم لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.. من هو حسين عبدالرسول؟

الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر

جمال شقرة يكشف سرًا لأول مرة بشأن المتحف المصري الكبير

الذهب

تحرك جديد للذهب بعد افتتاح المتحف المصري مساء اليوم 1-11-2025

الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب بعد افتتاح المتحف المصري الكبير مساء اليوم السبت 1-11-2025

الرئيس السيسي

رسالة من الرئيس السيسي لقادة العالم قبيل افتتاح المتحف الكبير

الرئيس السيسي

بث مباشر | الرئيس السيسي يصل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

انخفاض جديد 280 جنيها .. أسعار الذهب في مصر السبت 1 نوفمبر 2025

انخفاض جديد 280 جنيها .. أسعار الذهب في مصر السبت 1 نوفمبر 2025

شقق

القانون الجديد للإيجارات: استرداد الوحدات غير المستغلة وتحديد القيمة الإيجارية الجديدة

ترشيحاتنا

شيفروليه كابتيفا 2026

تبدأ من 76 ألف ريال.. أسعار شيفروليه كابتيفا 2026 الرياضية

تيم كوك

تيم كوك : آبل تخطط لزيادة شراكاتها في مجال الذكاء الاصطناعي

آيفون 17

رقم قياسي فاق التوقعات.. أبل تعلق لأول مرة على مبيعات آيفون 17

بالصور

تفاصيل إطلالة فريدة عثمان في افتتاح المتحف المصري الجديد.. أناقة لفتت الأنظار في ليلة تاريخية|شاهد

فريدة عثمان
فريدة عثمان
فريدة عثمان

أغذية تحمي من السرطان.. قائمة ذهبية للوقاية وتعزيز المناعة

أغذية تمنع الإصابة بمرض السرطان
أغذية تمنع الإصابة بمرض السرطان
أغذية تمنع الإصابة بمرض السرطان

كسر الترقوة .. إصابة شائعة تسبب ألمًا حادًا في الكتف وتحد من الحركة

ما الذي يحدث عند كسر الترقوة؟
ما الذي يحدث عند كسر الترقوة؟
ما الذي يحدث عند كسر الترقوة؟

كيف تخسر وزنك بأمان دون أدوية أو جراحات؟ وصفة طبيعية بدون عمليات

طرق طبيعية لخسارة الوزن بنجاح
طرق طبيعية لخسارة الوزن بنجاح
طرق طبيعية لخسارة الوزن بنجاح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد