أغذية تحمي من السرطان.. قائمة ذهبية للوقاية وتعزيز المناعة

يُعد مرض السرطان من أخطر الأمراض التي تصيب الإنسان، إذ ينشأ نتيجة نمو غير طبيعي للخلايا التي تتجاهل آليات الجسم في التنظيم والانقسام، فتتكاثر بشكل غير منضبط وتشكل أورامًا قد تهاجم الأنسجة السليمة وتنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

أغذية تمنع الإصابة بمرض السرطان

لكن وسط هذا الخطر، يؤكد خبراء التغذية أن التغذية السليمة تظل أحد أقوى الأسلحة الطبيعية للوقاية من السرطان والحد من مخاطره، سواء للشخص السليم أو للمصاب بهدف دعم المناعة ومقاومة الخلايا الضارة.

وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز الأطعمة التي تساعد على الوقاية من السرطان بفضل احتوائها على مركبات طبيعية مضادة للأكسدة وللالتهابات، وفقا لما نشر في موقع Healthline:

ـ البروكلي:

يُعد البروكلي من الأغذية الخارقة، خاصة عند تناوله مسلوقًا، إذ يوفر مجموعة من العناصر التي تعمل مع إنزيمات الجسم على مكافحة الخلايا السرطانية والحد من تكاثرها.

ـ الطماطم:

تحتوي الطماطم على مادة الليكوبين ذات الخصائص القوية المضادة للسرطان، والتي أثبتت الأبحاث فاعليتها في خفض مخاطر الإصابة بسرطان البروستاتا وسرطانات أخرى.

ـ الثوم:

يمتاز الثوم بمركبات الكبريت التي تساهم في تقليل مخاطر تطور السرطان، كما يعمل على تعزيز المناعة ومنع تكون الأورام.

ـ الذرة:

سواء كانت الذرة مسلوقة أو مشوية أو فشار، فهي مصدر لمركبات بيتا-كريبتوكسانثين وحمض الفيروليك، اللذَين يثبطان نمو الخلايا السرطانية.

ـ الشمندر (البنجر):

المادة التي تمنح الشمندر لونه الأحمر المميز هي نفسها التي تملك خصائص مضادة للسرطان، وتساعد على حماية الخلايا من التلف.

ـ الجزر:

يعرف الجزر بغناه بمادة بيتا كاروتين التي تعمل كمضاد قوي للأكسدة والسرطان، ويمكن تناوله نيئًا أو عصيرًا أو مطبوخًا دون فقدان فوائده.

ـ الشاي الأخضر:

يحتوي على نسبة عالية من البوليفينول، المعروفة بقدرتها على منع نمو الخلايا السرطانية وتعزيز صحة الخلايا السليمة.

ـ الكركم:

بفضل مادة الكركمين الفعالة، يُعد الكركم من أقوى العناصر المضادة للالتهاب والأكسدة، وله دور مثبت في إبطاء نمو الخلايا السرطانية.

ـ الفراولة:

الفراولة غنية بفيتامين سي والمنجنيز، وتحتوي على مركبات مضادة للالتهاب تساعد في حماية الجسم من تكوّن الأورام.

ـ السبانخ:

تتميز السبانخ بتركيبة غذائية قوية تكافح السرطان سواء تم تناولها نيئة أو مطهوة، بفضل محتواها العالي من مضادات الأكسدة.