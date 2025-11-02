سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

يشهد سعر الذهب في مصر خلال الآونة الأخيرة اهتماما متزايدا من مختلف فئات المجتمع، سواء من المقبلين على الزواج أو من الراغبين في تأمين مدخراتهم ضد التقلبات الاقتصادية، في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الأسواق العالمية وتراجع الثقة في الأدوات المالية التقليدية.

سعر الذهب

ويأتي هذا الاهتمام في إطار بحث المواطنين عن استثمارات آمنة تحافظ على قيمة أموالهم وتوفر لهم الحماية من تراجع العملات المحلية والعالمية.

سعر الذهب اليوم في مصر

متوسط أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة في مصر بدون مصنعية شهد استقرارا نسبيا، حيث سجل عيار 24 نحو 6115 جنيها للبيع و6090 جنيها للشراء، بينما بلغ عيار 22 نحو 5605 جنيهات للبيع و5585 جنيها للشراء.

وسجل عيار 21، الأكثر تداولا في السوق المحلي، نحو 5350 جنيها للبيع و5330 جنيها للشراء.

أما عيار 18 فسجل 4585 جنيها للبيع و4570 جنيها للشراء، في حين بلغ عيار 14 نحو 3565 جنيها للبيع و3555 جنيها للشراء، وجاء عيار 12 عند 3055 جنيها للبيع و3045 جنيها للشراء.

وسجل سعر الأونصة في السوق المحلية نحو 190175 جنيها للبيع و189465 جنيها للشراء، بينما بلغ سعرها عالميا 4002.25 دولار، في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى 42800 جنيه للبيع و42640 جنيها للشراء.

ويواصل المعدن الأصفر تعزيز مكانته كإحدى أبرز أدوات الاستثمار والادخار طويلة الأجل، نظرا لقدراته العالية على الحفاظ على القوة الشرائية للأموال، خاصة في أوقات الأزمات والتضخم، ما جعله الخيار المفضل للمستثمرين والأفراد الباحثين عن الاستقرار المالي.

العوامل المؤثرة على سعر الذهب

ويرتبط سعر الذهب بعوامل اقتصادية متعددة على المستويين المحلي والعالمي، أبرزها سعر الأونصة في الأسواق الدولية الذي يعد المرجع الأساسي لتحديد الأسعار داخل السوق، إلى جانب تأثير أسعار الفائدة التي تحددها البنوك المركزية الكبرى، وكذلك حركة الدولار الأمريكي التي تتسم عادة بعلاقة عكسية مع أسعار الذهب.

كما تؤثر قرارات السياسة النقدية العالمية على حركة المعدن النفيس، إذ يؤدي خفض الفائدة إلى زيادة الإقبال عليه باعتباره استثمارا آمنا، بينما يتراجع الطلب عند رفعها بسبب توجه المستثمرين نحو أدوات الادخار ذات العائد الثابت مثل الودائع والسندات.

رأي الخبراء في سوق الذهب

ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن العلاقة بين الذهب والسياسات النقدية علاقة متعاكسة بطبيعتها، فالتيسير النقدي يدفع الأسعار إلى الارتفاع، بينما يؤدي التشديد إلى تراجعها.

كما يشهد المعدن الأصفر عالميا ارتفاعا ملحوظا في فترات التوترات الجيوسياسية أو الأزمات الاقتصادية الكبرى، باعتباره ملاذا آمنا يحمي رؤوس الأموال من التقلبات والخسائر المحتملة.

ويرجح محللون أن تشهد أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة بعض التذبذبات الطفيفة مع تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة عالميا، إلا أن استمرار الأزمات الإقليمية والعالمية سيظل عاملا داعما لاستقرار الطلب عليه، سواء في الأسواق الدولية أو المحلية.

أما في السوق، فتتغير حركة البيع والشراء داخل محلات الصاغة بشكل يومي تبعا لتقلبات الأسعار، إذ يتجه المواطنون إلى الشراء عند انخفاض الأسعار بهدف الادخار، بينما يفضل البعض البيع عند الارتفاع لتحقيق أرباح سريعة.

افضل عيار ذهب للشراء

ويظل عيار 21 الأكثر انتشارا بين المصريين لملاءمته من حيث السعر والجودة، فيما يفضل المستثمرون عيار 24 لنقائه العالي، ويحظى عيار 18 بإقبال من فئة الشباب لتنوع تصميماته وانخفاض تكلفته.

ويجمع الخبراء على أن الذهب سيبقى أحد أهم الملاذات الآمنة في ظل حالة الغموض الاقتصادي العالمي، لما يتمتع به من قدرة على حفظ قيمة الأموال ومواجهة آثار التضخم، مما يجعله الاستثمار الأكثر ثقة واستقرارا على المدى الطويل لدى المواطنين والمستثمرين على حد سواء.