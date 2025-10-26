قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

عبد العزيز جمال

شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025 في مصر تراجعًا ملحوظًا مقارنة بمنتصف اليوم، حيث انخفض سعر عيار 21 بنحو 30 جنيهًا دفعة واحدة، بينما فقد الجنيه الذهب نحو 210 جنيهات من قيمته، وسط استمرار تذبذب الأسعار العالمية للأونصة وتراجعها إلى حدود 4112.35 دولارًا.

سعر الذهب اليوم في مصر

شهد سعر الذهب اليوم في مصر تراجعًا جديدًا مع تعاملات منتصف اليوم الأحد بعد استقرار مؤقت في الصباح، ليسجل عيار 21 نحو 5520 جنيهًا للبيع و5490 جنيهًا للشراء مقارنة بمتوسط 5550 جنيهًا في منتصف اليوم، بفارق انخفاض بلغ 30 جنيهًا للجرام الواحد.

ويُعد هذا الهبوط استكمالًا لحركة التراجع التي بدأت منذ عدة أيام، حيث فقد عيار 21 نحو 380 جنيهًا من أعلى سعر وصل إليه قبل نحو 10 أيام فقط، وهو ما يعكس تراجعًا واضحًا في الطلب المحلي بالتزامن مع هبوط الأونصة عالميًا.

أسعار الذهب

 

أسعار الذهب اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025 في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 6275 جنيهًا للشراء و6310 جنيهات للبيع
سعر جرام الذهب عيار 22 سجل 5750 جنيهًا للشراء و5785 جنيهًا للبيع
سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 5490 جنيهًا للشراء و5520 جنيهًا للبيع
سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 4705 جنيهات للشراء و4730 جنيهًا للبيع
سعر جرام الذهب عيار 14 سجل 3660 جنيهًا للشراء و3680 جنيهًا للبيع
سعر جرام الذهب عيار 12 سجل 3135 جنيهًا للشراء و3155 جنيهًا للبيع
سعر الجنيه الذهب سجل 43920 جنيهًا للشراء و44160 جنيهًا للبيع
سعر الأونصة في السوق المحلي بلغ 195150 جنيهًا للشراء و196220 جنيهًا للبيع
سعر الأونصة عالميًا بلغ 4112.35 دولارًا

سعر الجنيه الذهب

لم تتوقف الخسائر عند حدود الأعيرة فقط، إذ شهد الجنيه الذهب هبوطًا جديدًا بمقدار 210 جنيهات مقارنة بمنتصف تعاملات اليوم، ليسجل الآن 44160 جنيهًا للبيع و43920 جنيهًا للشراء، بعد أن كان عند 44370 جنيهًا ظهرًا.

كما تراجع الجنيه الذهب بقيمة 3040 جنيهًا كاملة مقارنة بأعلى سعر بلغه قبل نحو 10 أيام، حينما تجاوز 47200 جنيه خلال الموجة الصاعدة التي شهدها السوق المحلي آنذاك.

تأثير الأسعار العالمية على السوق المحلي

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر جاء متزامنًا مع انخفاض الأسعار العالمية، حيث هبطت الأونصة إلى 4112.35 دولارًا بعد أن سجلت 4118 دولارًا في تعاملات الصباح، وهو ما ساهم في الضغط على الأسعار داخل محال الصاغة.

ويرى خبراء السوق أن استمرار الانخفاض الطفيف في السعر العالمي قد يحد من أي صعود مفاجئ في السوق خلال الساعات المقبلة، خاصة مع ضعف الإقبال على الشراء بعد الزيادات السابقة التي شهدها المعدن النفيس.

اسعار الذهب اليوم الخميس

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية

ورغم التراجع، فإن سعر الذهب بالمصنعية ما زال مرتفعًا نسبيًا، حيث تُضاف تكلفة تتراوح بين 100 إلى 250 جنيها على الجرام الواحد بحسب نوع المشغولات والمحل، ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية إلى نحو 5620 إلى 5720 جنيهًا في المتوسط داخل محال الصاغة.

يرجع التراجع الحالي في الأسعار إلى عدة عوامل، من أبرزها تراجع الأونصة عالميًا نتيجة تقلص المخاوف الجيوسياسية في بعض الأسواق، إلى جانب استقرار سعر الدولار، ما أدى إلى انخفاض التكلفة النهائية للذهب المستورد.

توقعات السوق خلال الأيام المقبلة

يٌتوقع أن تظل أسعار الذهب اليوم في مصر داخل نطاق التحرك العرضي بين مستويات 5450 إلى 5600 جنيه لعيار 21 خلال الأيام المقبلة، ما لم تشهد الأسواق العالمية تقلبات حادة جديدة.

ويرى بعض الخبراء أن استمرار هبوط الأونصة دون 4100 دولار قد يدفع الأسعار لمزيد من الانخفاض محليًا، بينما يمكن أن يؤدي أي صعود عالمي إلى ارتفاع تدريجي في الأسعار مجددًا.

 

