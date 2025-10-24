تغيرات واضحة في سعر الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

تشهد أسعار الذهب الفترة الحالية، حالة من عدم الاستقرار حيث يشهد المعدن الأصفر ارتفاعا ملحوظا في سعره، نتيجة ما يشهده العالم من تغيرات اقتصادية واضحة تؤثر عليه، كما يسعى العالم إلى استثمار الأموال في شراء الذهب.

أسعار الذهب

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة

سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 6285 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 5500 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 4714 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 44000 جنيه.