أسعار الذهب في مصر بدون مصنعية ختام الأحد

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
علياء فوزى

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب "وتحركاته في مصر، خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025، وفقا لموقع gold price today، ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.


أسعار الذهب في مصر بدون مصنعية 

سعر الذهب عيار 24
وسجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا اليوم  الأحد  نحو 5531  جنيهًا للشراء.
 

سعر الذهب عيار 22
وصل سعر الذهب عيار 22 اليوم الأحد إلى 5070  جنيهات للشراء.
 

سعر الذهب عيار 21
وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا اليوم الأحد إلى 4840 جنيهًا للشراء .
سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأحد نحو 4149 جنيهًا للشراء. 
 

سعر الذهب عيار 14 
سجّل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأحد نحو  3227  جنيهًا للشراء. 
 

سعر الذهب عيار 12
سجّل سعر جرام الذهب عيار 12  اليوم الأحد نحو 2766 جنيهات للشراء. 
 

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد
بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 38720  جنيهًا.
 

سعر أوقية الذهب في مصر اليوم الأحد 
أسعار الذهب في مصر اليوم  لـ الأوقية بلغت نحو 172047 جنيها.
 

سعر أوقية الذهب عالميا
سجلت سعر الأوقية 3586.67 دولار سعر  البورصة العالمية.
 


 

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

هناك عوامل تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها:
معدل الفائدة الرئيسية:
يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية. 
أسعار النفط عالميا:
عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.
 

