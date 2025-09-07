شعبة الذهب : ارتفاع المعدن النفيس 3.8% خلال أسبوع بواقع 180 جنيهاً

كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب في مصر شهدت قفزة قوية خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع عيار 21 من مستوى 4685 جنيها يوم الأحد 31 أغسطس، إلى 4865 جنيها في تعاملات اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025، بزيادة قدرها 180 جنيها تعادل نحو 3.8% خلال أسبوع واحد فقط.

سعر الذهب عالميا

وأوضح واصف، في التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب والمعادن الثمينة، أن هذه الزيادة جاءت انعكاساً مباشراً للتطورات في السوق العالمية، حيث سجل الذهب مستوى قياسياً غير مسبوق عند 3586 دولاراً للأونصة، مدفوعاً بتزايد الرهانات على خفض الفائدة الأمريكية، في ظل بيانات اقتصادية ضعيفة وتصاعد المخاوف بشأن مستقبل استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي مع التدخلات السياسية المتكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

توقعات أسعار الذهب

وأشار رئيس الشعبة إلى أن توقعات المؤسسات المالية الكبرى مثل "جولد مان ساكس" تعزز هذه المكاسب، حيث رجّحت وصول الذهب إلى مستوى 5 آلاف دولار للأونصة إذا استمر الضغط السياسي على الفيدرالي الأمريكي وأُضعفت قدرته على اتخاذ قرارات نقدية مستقلة.



وأضاف أن انعكاس هذه الطفرة العالمية على السوق المحلية بدا واضحاً، إذ تتأثر أسعار الذهب في مصر بشكل مباشر بتحركات الأونصة والدولار عالمياً، ما جعل المعدن الأصفر يحافظ على جاذبيته كملاذ آمن للمستثمرين، سواء في الداخل أو الخارج، وسط حالة من الضبابية الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة.