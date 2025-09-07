قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2025
مستشار رئيس الجمهورية يتفقد استديو نجيب محفوظ خلال زيارته مبنى الإذاعة والتليفزيون
القطار الـ13 ينطلق من القاهرة لإعادة السودانيين إلى بلادهم ضمن الرحلات المجانية | فيديو وصور
إصابات خطيرة في حادث على طريق بورسعيد دمياط الدولي
لأول مرة منذ عقد.. وزير الدفاع الياباني يزور كوريا الجنوبية
شعبة الذهب : ارتفاع المعدن النفيس 3.8% خلال أسبوع بواقع 180 جنيهاً
شوبير: الأهلي أغلق ملف التجديدات.. وتريزيجيه لا يستحق هذا الهجوم
سرقة شقة أحمد النادري لاعب البنك الأهلي بالمحلة وأمن الغربية يفحص
220 فنانا يرسمون لوحة وطنية في أوبريت افتتاح أولمبياد الشركات | شاهد
مركز المعلومات يرصد اتجاهات الرأي العالمي: مخاوف من حرب عالمية ثالثة ورفض متصاعد للأسلحة النووية
انطلاق الفوج الرابع من قوافل "زاد العزة" رغم العراقيل الإسرائيلية
اقتصاد

شعبة الذهب : ارتفاع المعدن النفيس 3.8% خلال أسبوع بواقع 180 جنيهاً

ولاء عبد الكريم

كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب في مصر شهدت قفزة قوية خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع عيار 21 من مستوى 4685 جنيها يوم الأحد 31 أغسطس، إلى 4865 جنيها في تعاملات اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025، بزيادة قدرها 180 جنيها تعادل نحو 3.8% خلال أسبوع واحد فقط.

سعر الذهب عالميا 

وأوضح واصف، في التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب والمعادن الثمينة، أن هذه الزيادة جاءت انعكاساً مباشراً للتطورات في السوق العالمية، حيث سجل الذهب مستوى قياسياً غير مسبوق عند 3586 دولاراً للأونصة، مدفوعاً بتزايد الرهانات على خفض الفائدة الأمريكية، في ظل بيانات اقتصادية ضعيفة وتصاعد المخاوف بشأن مستقبل استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي مع التدخلات السياسية المتكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

توقعات أسعار الذهب 

وأشار رئيس الشعبة إلى أن توقعات المؤسسات المالية الكبرى مثل "جولد مان ساكس" تعزز هذه المكاسب، حيث رجّحت وصول الذهب إلى مستوى 5 آلاف دولار للأونصة إذا استمر الضغط السياسي على الفيدرالي الأمريكي وأُضعفت قدرته على اتخاذ قرارات نقدية مستقلة.


وأضاف أن انعكاس هذه الطفرة العالمية على السوق المحلية بدا واضحاً، إذ تتأثر أسعار الذهب في مصر بشكل مباشر بتحركات الأونصة والدولار عالمياً، ما جعل المعدن الأصفر يحافظ على جاذبيته كملاذ آمن للمستثمرين، سواء في الداخل أو الخارج، وسط حالة من الضبابية الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة.

خلع الركبة من الإصابات المؤلمة.. الأعراض وكيف يمكن التعامل معه؟

بسعر باهظ.. إطلالة نسرين طافش بدبي تثير الجدل

كارول سماحة بإطلالة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

مكشوف ولافت .. ميرنا جميل بفستان شبك على البحر تثير السوشيال ميديا |شاهد

