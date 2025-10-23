عصام شيحة: مصر منذ عام 2014 عملت على احترام مواثيق وقوانين حقوق الإنسان

أكد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، أن مصر باحترامها للمواثيق والاتفاقيات الدولية بعثت رسالة بأن الدولة المصرية تعمل على تحسين حالة حقوق الانسان بصفة مستمرة ودائمة.

وقال عصام شيحة، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن مصر منذ عام 2014 عملت على احترام مواثيق وقوانين حقوق الانسان ووضعت جميع اتفاقيات حقوق الانسان في الدستور.

وتابع رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، أنه خلال 2019 تدخل الرئيس وكان هناك قانون بتنظيم الجمعيات الأهلية وكانت خطوة غير مسبوقة .





