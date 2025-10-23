أبرزها الإدارة المحلية.. ملفات ينتظرها البرلمان الجديد

أكد عصام شيحة، المحامي بالنقض وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن للإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي دورًا مهمًا في توثيق أداء النواب داخل البرلمان، موضحًا أن الرأي العام أصبح أكثر وعيًا بمواقف ممثليه، سواء كانوا مؤيدين أو معارضين.

وقال شيحة، خلال لقائه مع أحمد دياب ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، إن السوشيال ميديا أصبحت محفزًا حقيقيًا لأعضاء البرلمان، لأنها تتابع أداءهم وتنتقد غيابهم.

وأضاف: “بعض النواب خلال السنوات الماضية لم يقدموا طلب إحاطة أو سؤال واحد، وهذا ما جعل المواطنين أكثر وعيًا بأداء ممثليهم في المجلس”.

وأوضح أن البرلمان القادم يجب أن يكون معبرًا عن القفزات الكبيرة التي حققتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، سواء في البنية التحتية أو التشريعية، مشيرًا إلى أن البرلمان السابق ناقش قوانين صعبة كان من المستحيل الاقتراب منها في الماضي، مثل قانون العلاقة بين المالك والمستأجر وقانون الإجراءات الجنائية.

وأوصى شيحة بضرورة أن يناقش البرلمان الجديد ملفات مهمة مثل قانون الإدارة المحلية وقوانين الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، مؤكدًا أن هذه القوانين تحتاج إلى نواب لديهم توازن ورؤية لتحقيق استقرار المجتمع.



