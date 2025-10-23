بمشاركة الأهلي والزمالك| قرار جديد من الكاف بدوري الأبطال والكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف موعد إقامة قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية بمشاركة فرق الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري.



ويشارك فريقا الأهلي وبيراميدز ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا فيما يسارك فريقا الزمالك والمصري ببطولة كأس الكونفدرالية.



وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف إجراء مراسم قرعة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية يوم 3 نوفمبر المقبل في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا بمشاركة النادي الأهلي والزمالك والمصري وبيراميدز.







موعد مباراة الأهلي بـ دوري أبطال إفريقيا



يستعد الأهلي لمواجهة فريق أيجل نوار البوروندي، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.



وحقق فريق الأهلي الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.ويواجه الأهلي أيجل نوار يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على ملعب “ستاد القاهرة الدولي”



وحقق الأهلي الفوز في مباراة الذهاب أمام أيجل نوار بنتيجة (1-0).



بهذا الفوز ارتفاع رصيد الأهلي إلى 21 نقطة في صدارة الدوري منفردا، بينما توقف رصيد الاتحاد عند 8 نقاط في المركز الـ17فيما حقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا على ديكيداها الصومالي بسداسية نظيفة في لقاء الذهاب الذي أُقيم على ستاد القاهرة الدولي.



ومن المقرر أن تُقام مباراة الإياب بين فريق الزمالك وديكيداها الصومالي في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد السلام بالقاهرة.